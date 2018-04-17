2018普利策奖：“最艰难时代”的媒体仍在力求独立

图片版权 AFP/Getty Image caption 此次公共服务奖的归属是对过去一年演艺、政治、科技、媒体行业有权势男性如何对待女性话题讨论的反映。图为哈维·韦恩斯坦。

美国普利策奖2018年获奖名单于美国东部时间4月16日在哥伦比亚大学公布。最受关注的公共服务奖由《纽约时报》及《纽约客》杂志凭针对好莱坞性骚扰指控的调查报道共同获得。

作为美国新闻界的最高荣誉，每年普利策奖可以体现出美国乃至世界范围内的重要议题设置。此次公共服务奖的归属便是对过去一年演艺、政治、科技、媒体行业有权势男性如何对待女性话题讨论的反映。

这次颁奖也让当下的媒体环境引发关注。普利策奖负责人达娜·卡内迪（Dana Canedy）颁奖时提及，当下是“最艰难的时代”，表示“获奖者和获奖机构支撑着自由独立媒体的最高宗旨”。

《纽约时报》则在报道颁奖情况时指出，此次普利策奖背后是“不稳定”的环境。文中称，目前特朗普持续攻击媒体，不仅点名指责记者，抱怨不合他心意的新闻机构，还执着于考虑如何让记者更容易被起诉。

此外，《纽约时报》与《华盛顿邮报》还凭借对俄罗斯干预美国大选的报道分享全国报道奖。国际新闻方面，路透社依靠在菲律宾毒品战及罗兴亚难民危机的报道分别获得国际报道奖及特写摄影奖。

BBC中文为您梳理回顾以上几起引发全球关注的重点新闻事件。

哈维·韦恩斯坦与#MeToo

图片版权 Getty Images Image caption 哈维·韦恩斯坦此前在好莱坞享有很高地位，性骚扰丑闻令他被公司除名。

《纽约时报》及《纽约客》的报道使得美国电影巨头哈维·韦恩斯坦下台，韦恩斯坦被指控不当性行为及强奸，而他本人则表示所有性接触是双方同意的。

两家媒体在去年10月各自发表文章，报道针对韦恩斯坦的指控，后有超过100名女性公开分享韦恩斯坦对待她们的经历。

韦恩斯坦已被自己创建的公司除名，并进行数次道歉，但否认进行过任何未经双方同意的性接触。

目前韦恩斯坦已身负一系列民事诉讼纠纷，同时接受伦敦、洛杉矶、纽约警方调查。

这些调查也在全球范围引发#MeToo运动，许多行业开始对性骚扰行为有所行动。

除韦恩斯坦报道外，《华盛顿邮报》也凭借对阿拉巴马参议员候选人罗伊·摩尔（Roy Moore）几十年前被控不当性行为的报道赢得最佳调查报道奖。

这位阿拉巴马前法官否认所有指控。在随后的参议院特别选举中他输给了民主党候选人琼斯（Doug Jones）。

俄罗斯被控干预美国大选

图片版权 Reuters Image caption 特朗普否认与俄罗斯串通影响大选。

《纽约时报》与《华盛顿时报》凭借对俄罗斯被指干预2016年美国大选的报道获得全国报道奖。美国情报机构在2016年得出结论，俄罗斯在大选时利用国家授权的网络攻击和在社交媒体上散布假新闻干涉美国大选，妨碍希拉里选情。

而特朗普的竞选团队与过渡团队被控与俄罗斯串通，影响大选向有利于特朗普选情的方向发展。

特朗普2017年6月承认，俄罗斯可能干预大选。不过俄罗斯总统普京与特朗普皆对“通俄门”指控嗤之以鼻，“通俄门”同时被收录在特朗普1月颁发的"假新闻奖"之中。

2017年5月，美国司法部宣布任命前联邦调查局局长罗伯特·穆勒（Robert Mueller）为特别顾问，领导相关调查。今年4月3日，荷兰律师亚历克西·范·迪尔·斯威昂（Alex van der Zwaan）被指向调查人员说谎而被判入狱30天，这是“通俄门”调查中首位被判刑的人。

罗兴亚难民危机

图片版权 Reuters Image caption 路透社凭借对罗兴亚难民危机的报道赢得最佳摄影奖。

路透社摄影团队记录了罗兴亚人从缅甸逃难至孟加拉国过程中所遭受的暴力，路透社凭借此报道赢得最佳摄影奖。

2017年8月，武装组织“若开罗兴亚救世军”袭击缅甸若开邦多个警岗，缅甸政府军随即作出回应，冲突导致大批罗兴亚平民逃离缅甸。

很多罗兴亚人指，缅军方的行动十分暴力、残酷，指控军方纵火烧村，意图将他们逼走。

截至2017年12月底，已有近三分之二的罗兴亚人离开缅甸，总数达近65万。

另一方面，路透社有两名记者在调查若开邦10名罗兴亚人被杀事件时被缅甸警方逮捕，至今仍在狱中。