古巴领导人新旧交替 改革前途未卜

Image caption 当劳尔·卡斯特罗接替了他的兄长（菲德尔·卡斯特罗2016年退休）后，一些批评者说继任者不会带来改变，但是一些人认为劳尔继任带来了改革的希望。

古巴革命60年后，下一代领导人接任新总统，他能把古巴改革能继续下去吗？58岁工程师出身的迪亚斯-卡内尔将担任新领导人，要重新启动劳尔·卡斯特罗开启但陷入停顿的改革困难重重。

卡斯特罗十多年前担任总统后，为了延续社会主义制度，开始实行了一些市场经济改革，同时和美国缓和关系。他放松了古巴人旅行，拥有房产，手机，电脑和上网方面的限制。

2008年卡斯特罗在其兄长菲德尔·卡斯特罗生病后正式接过最高权力，开始了一些新的社会改革，但仍然维持了古巴的一党执政，继续管制媒体和异见声音。

在经济政策方面，劳尔的政府开始实施有限的市场经济改革计划，旨在继续深化菲德尔·卡斯特罗1991年在苏联解体的时候开始的改革。

改变旧观念

图片版权 AFP Image caption Raúl Castro, seen here with Miguel Díaz-Canel, said he'd step down as president at the end of his second term

许多人欢迎劳尔的改革，但是他们认为改革遇到了党内和官僚体制的阻力 ，而与此同时社会差距增大，国家控制力减少。

一名古巴退休的外交官卡洛斯·阿尔祖加雷说，"他（劳尔）制定了主线，制度，但是他无法做到的是改变旧观念。"

2/3的古巴人在效率低下的国有企业和单位工作，他们的平均月工资只有30美元，不过古巴人享有免费教育和医疗保健，有些人还得到食品和住房补贴。

经济开放带来的好处主要集中在城市的私营企业，特别是在哈瓦那因为古巴同美国缓和关系促进了旅游而获益。

但是特朗普担任总统后改变了同古巴的缓和政策并且打算进一步收紧对古巴的政策，因此哈瓦那也受到了影响。

官方的统计显示，古巴在过去10年的平均经济增长率为2.4%。古巴政府在2014年说，古巴需要至少7%的增长率。古巴出口已经停滞。

有分析说，卡斯特罗可能错过了历史性的机会，没有利用其1959年革命领导人的权威实行变革。还有人说他的遗产可能会受到威胁。不过卡斯特罗虽让位给新一代领导人，但他仍将在古巴政坛发挥重要作用。

图片版权 AFP Image caption 劳尔开始改革后，许多领域出现了个体经营

许多要取决于其继任者走什么样的道路。迪亚斯-卡内尔长期以来一直为接任最高职务作准备，但是他将面临艰巨的改革重任。另外，古巴改革也要取决于劳尔·卡斯特罗作为执政的共产党领导人（到2021年）对政策有多大的影响力。

建立新古巴?

当劳尔·卡斯特罗接替了他的兄长（菲德尔·卡斯特罗2016年退休）后，一些批评者说又上来一位卡斯特罗，但是一些人认为劳尔继任带来了改革的希望。

劳尔·卡斯特罗曾经被认为是个冷酷的斯大林主义者，但据说在苏联解体，古巴被逼到经济混乱边缘的时候，劳尔变得更加务实。

当时劳尔担任国防部长，古巴军队成了古巴革命以来最先实行资本主义经营做法的机构，随后改革扩大到了私营行业。

卡斯特罗作为总统对膨胀的国家雇员开支进行了改革，租赁闲置土地，扩大了私营行业。

人口有1100万人的古巴的私营行业雇用人员增加了3倍，达到了580,000人。其中一些人已经在收入和开支和大部分人拉开了距离。

图片版权 AFP Image caption 另外货币双轨制也扭曲了古巴经济，多种汇率并存并没有被卡斯特罗统一。

卡斯特罗还建立了中国式的工业园区，通过法律为外国投资者提供减税。为让古巴融入全球市场，劳尔还开始谈判解决古巴外债的问题，试图让巴黎俱乐部放弃古巴76%的债务。古巴有111亿美元债务。

劳尔同美国前总统奥巴马示好，在2014年宣布同古巴的宿敌美国开始缓和，引起了全球投资者对古巴的兴趣。

古巴旅游业发展促进了私营经济，外汇也为许多古巴人从事小商业活动提供了启动资金，但是主要只是那些在海外有亲友的古巴人抓住了机会。

农村变化缓慢

在古巴农村，农民主要依靠国家得到诸如拖拉机等稀缺设备。美国智库布鲁金斯研究所的数据显示，古巴的农业产量在过去10年一直停滞不前，古巴食品消费的60-70%都需要进口。

虽然改革对刺激服务业发展起了更多作用，但是私营企业发展仍然受到限制，诸如缺乏批发市场，没有进出口的权利。

另外，古巴仅对某些特别行业授权个体经营，去年对于诸如经营餐馆和小旅馆停止了发放新执照。 路透社记者看到的新规则建议限制私营行业发展。一个措施就是限制对个人进行商业活动发放许可证。

图片版权 AFP Image caption 大部分古巴人在国营企业和事业单位供职。

另外货币双轨制也扭曲了古巴经济，多种汇率并存并没有被卡斯特罗统一。

一些分析认为，经过菲德尔·卡斯特罗数十年的主宰，劳尔致力于新一代人的改变以及加强党内的辩论，但其努力的长期效果还没有显现。他建议实行年龄和任期限制，实行更集体化的领导。

邓小平的改革使中国实现了由中央计划经济体制向市场经济的过渡。美洲大学的政府学教授威廉·莱昂格兰德说，如果劳尔·卡斯特罗的继任者继续沿着他开始的改革道路走下去，他就可能成为古巴的"邓小平"。他说，"但是如果努力失败，劳尔·卡斯特罗在人们眼中将成为又一位不能迫使制度改变的共产党改革者。"

纽约大学的政治学者洛佩兹-李威说，如果华盛顿继续对古巴采取逼压政策，古巴就会采取防御姿态，那样古巴就更不可能开始改革。