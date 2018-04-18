同时接触中美韩 金正恩见文在寅前精心布局

图片版权 AFP Image caption 自3月非正式访问中国后，金正恩与中美韩三方接触明显增多。

韩朝首脑会谈在即，朝鲜与中国、韩国与美国之间的高层互动愈加频繁。

据《华盛顿邮报》报道，美国中央情报局（CIA）局长蓬佩奥（Mike Pompeo）4月初已在平壤秘密会见金正恩，为美国总统特朗普与金正恩的直接对话做准备。报道指出，蓬佩奥是在被提名为国务卿人选后不久访问朝鲜的。

当地时间17日，特朗普在美国佛罗里达州棕榈滩与日本首相安倍晋三举行会谈。期间特朗普表示，与朝鲜方面已经进行"极高级别的直接对话"，并表示会在"六月初或更早"与金正恩会面，目前已有五个地点被列为峰会备选地。

但特朗普也明确表示会谈可能不会发生，他说，“如果一切顺利可能（会谈）将在六月前举行，但事情也可能进展不顺利，这种情况下我们将不会举行会谈，只会沿目前这种非常强硬的路线继续走下去”。

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特朗普同时向韩朝讨论“终战”问题给予“祝福”。目前朝韩之间只有1953年签订的《停战协定》，理论上讲朝鲜战争并未正式结束。

金正恩与韩国总统文在寅计划于4月27日举行朝韩首脑会谈。

与此同时，3月金正恩“突访”中国后，中朝关系也在迅速升温。

以下为这段期间金正恩与三方互动的过程。

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图片版权 Xinhua Image caption 新华社发放金正恩和夫人李雪主（左）在人民大会堂同习近平和夫人彭丽媛（右）合影照片。

金正恩观看韩国文艺明星演出

你的器材不支持播放多媒体材料 金正恩与朝鲜观众一起，为参与演出的韩国艺人献上掌声

中情局长秘密访朝 会见金正恩

图片版权 Reuters Image caption 据称蓬佩奥（左）访朝是为美朝首脑会谈做准备。

《华盛顿邮报》4月17日报道称，国务卿提名人选、中情局局长蓬佩奥已在4月第一个周末秘密访朝，且与金正恩会面。

报道称蓬佩奥访朝是为美朝首脑会谈做准备。这是2000年以来美朝间进行的最高级别互动。

两名"与访朝有直接了解"人士向《华盛顿邮报》透露了这一消息，路透社随后对此进行确认。

白宫与CIA拒绝就此评论。

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