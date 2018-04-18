同时接触中美韩 金正恩见文在寅前精心布局
韩朝首脑会谈在即，朝鲜与中国、韩国与美国之间的高层互动愈加频繁。
据《华盛顿邮报》报道，美国中央情报局（CIA）局长蓬佩奥（Mike Pompeo）4月初已在平壤秘密会见金正恩，为美国总统特朗普与金正恩的直接对话做准备。报道指出，蓬佩奥是在被提名为国务卿人选后不久访问朝鲜的。
当地时间17日，特朗普在美国佛罗里达州棕榈滩与日本首相安倍晋三举行会谈。期间特朗普表示，与朝鲜方面已经进行"极高级别的直接对话"，并表示会在"六月初或更早"与金正恩会面，目前已有五个地点被列为峰会备选地。
但特朗普也明确表示会谈可能不会发生，他说，“如果一切顺利可能（会谈）将在六月前举行，但事情也可能进展不顺利，这种情况下我们将不会举行会谈，只会沿目前这种非常强硬的路线继续走下去”。
特朗普同时向韩朝讨论“终战”问题给予“祝福”。目前朝韩之间只有1953年签订的《停战协定》，理论上讲朝鲜战争并未正式结束。
金正恩与韩国总统文在寅计划于4月27日举行朝韩首脑会谈。
与此同时，3月金正恩“突访”中国后，中朝关系也在迅速升温。
以下为这段期间金正恩与三方互动的过程。
金正恩赴华 完成上任来外交首秀
- 据新华社报道，应习近平邀请，金正恩于3月25日至28日对中国进行非正式访问，金正恩夫人李雪主、朝鲜劳动党中央副委员长崔龙海、外相李勇浩等人随行陪同。
- 新华社报道称，金正恩在与习近平会谈时明确提出无核化立场。他表示，"按照金日成主席和金正日总书记的遗训，致力于实现半岛无核化，是我们始终不变的立场" 。
- 朝中社报道时指出，习近平已接受金正恩邀请访问朝鲜。
金正恩观看韩国文艺明星演出
- 4月1日金正恩在平壤观看韩国访朝文艺代表团演出。
- 演出以"春来到"为主题。金正恩在观看过程中表现出极大兴趣，并在活动后会见演出人员。
- 李雪主、金正恩妹妹金与正、朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南等人一同出席活动。
- 韩国代表团由韩流、摇滚及其它流派艺人组成，是十多年来首次访朝的韩国音乐代表团。此前2月韩国冬奥会期间朝鲜曾派拉拉队与文艺表演团队赴韩演出。
中情局长秘密访朝 会见金正恩
- 《华盛顿邮报》4月17日报道称，国务卿提名人选、中情局局长蓬佩奥已在4月第一个周末秘密访朝，且与金正恩会面。
- 报道称蓬佩奥访朝是为美朝首脑会谈做准备。这是2000年以来美朝间进行的最高级别互动。
- 两名"与访朝有直接了解"人士向《华盛顿邮报》透露了这一消息，路透社随后对此进行确认。
- 白宫与CIA拒绝就此评论。
金正恩两次会见中联部部长宋涛
- 应朝方邀请，中共中央对外联络部部长宋涛率领中国艺术团13日赴朝参加"四月之春"国际友谊艺术节。
- 金正恩分别于14日及17日两次会见宋涛，并表示朝鲜将继续加强与中国党和国家的政治信任。
- 宋涛曾于2017年11月以习近平特使身份访朝，官方声明称他此行主要目的是通报中共十九大情况。当时中朝双方报道中并未提及金正恩是否与其会面。