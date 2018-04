叙利亚战争：在网上传播阴谋论的网红们

图片版权 Twitter/@sahouraxo Image caption 在网络上关于叙利亚的讨论中,莎拉·阿卜杜拉是最具影响力的人物之一,但鲜有人知道她的来历。

叙利亚再出现怀疑化学武器攻击,调查正在进行,与此同时网上则出现一群影响力巨大的活动人士,着力传播事件的另一版本。

在此前由叛军控制的城镇杜马(Douma),医护组织及救援工作者指控叙利亚政府军于4月7日投下了装载有毒化学品的炸弹,造成超过40人死亡。 “禁止化学武器组织”(the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)正尝试进入当地调查事件。

叙利亚政府及其主要盟国俄罗斯称是次攻击为伪造,而支持叛军的美国、英国及法国则坚称攻击中使用了氯气、甚至有可能动用了一种神经毒气。

杜马究竟发生过什么,目前未能断言,但网上则有一群活跃的活动人士,声称自己很清楚当日的情况。

他们紧跟俄罗斯官员及官媒的一套说法,指是次攻击为伪造,始作俑者为“圣战”分子或间谍,目的是将责任推卸给阿萨德政府,为西方军事介入叙利亚提供借口。

这群网上活跃分子,包括一些活动人士,以及自称“独立记者”的人,当中部份人的社交媒体“推特”追踪人数高达数万、甚至逾十万。

他们自称立场“反战”,但倾向支持政府军打击叛军的军事行动、以及俄罗斯为支援政府军进行的空袭,因此称他们的立场为“反西方介入”或“支持叙利亚政府军”更为准确。

图片版权 Twitter/@VanessaBeeley

根据他们的说法,不同政治光谱的国际传媒,以及人权组织,均在暗中与西方国家、沙特阿拉伯、极端组织“伊斯兰国”及“基地组织”站在同一阵线,意图夺取叙利亚政权。

其中一名活跃份子为凡妮莎·比利(Vanessa Beeley)。她的推特有3万个追踪者,并经常为一个新闻网站撰文,该新闻网站被事实核查网站“Media Bias/Fact Check”评价为“持极右偏见的阴谋论网站”。

比利在回应BBC Trending向她提出的问题时称,BBC的报道是“明目张胆地试图要独立新闻噤声”,又指BBC报道不断覆述的怀疑化武攻击事件没有证据支持。

图片版权 Twitter/@VanessaBeeley

“网红”

凡妮莎·比利曾为一些边缘组织举办讲座,也曾出现在俄罗斯国营电视频道RT等媒体的镜头中。

但一些较凡妮莎·比利影响力更大的活跃人士,公众对他们所知更少。

莎拉·阿卜杜拉(Sarah Abdallah, 推特帐号 @sahouraxo)有多达12.5万名追随者,当中逾250人为主流传媒记者。她的追踪者人数,与一些持续报道叙利亚战争的BBC记者不遑多让,如BBC中东事务总编辑杰里米·鲍文(Jeremy Bowen, 推特追踪者16.7万人)及BBC首席国际事务记者杜塞特(Lyse Doucet, 推特追踪者14.2万人)。

除了自己的照片,莎拉·阿卜杜拉经常在推特发表支持俄罗斯、支持阿萨德政府的讯息,也会转推攻击美国前总统奥巴马、其他美国民主党人及沙特阿拉伯的推文。

她在推特简介中自称“黎巴嫩独立地缘政治评论员”,但除了在社交网站上发言,她在其他网上平台及媒体中几乎不存在,推特帐号写上的博客地址,也没有任何文章。

她的推特发言曾被主流媒体引述,但根据谷歌搜寻结果,她没有发表过任何英语或阿拉伯语文章。

莎拉·阿卜杜拉多次拒绝BBC的访问邀请,亦没有回应BBC Trending就本篇报道提出的置评请求。

图片版权 Twitter/@sahouraxo Image caption 莎拉·阿卜杜拉上传的一些照片,例如这一张的背景,比起黎巴嫩更像北美地区。

“白盔”

根据网络调研公司Graphika的新近研究,莎拉·阿卜杜拉的帐号,是关于叙利亚的网络讨论中最具影响力的帐号之一,在传播2017年化武攻击的虚假资讯,以及攻击有“白盔”之称的“叙利亚民防团”(Syria Civil Defence)救援人员时,尤其发挥巨大作用。

“白盔”在叛军控制地区进行救援工作,是国际传媒(包括BBC)报道怀疑化武攻击时引述的讯息来源之一。关于杜马的怀疑化武攻击,BBC无法循独立途径证实白盔的说法。

Graphika总裁约翰·凯利(John Kelly)称,该公司透过分析,找出了一些越来越明显的模式。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国CBS电视台记者塞思·多恩(Seth Doane)日前前往杜马,到一座据称遭受袭击的建筑里看了看。

“细看这些传播虚假资讯的行动,每个派系都会有一些相似的角色设定。”凯利向BBC Trending表示。

Graphika受总部位于英国、支持叙利亚民主化及“白盔”的组织“叙利亚运动”委托,研究及分析关于叙利亚内战的网络舆论。白盔是两套奥斯卡提名纪录片的主角,其本身也曾获提名诺贝尔和平奖。

Graphika搜集了2000万则关于白盔的网上发言,分为支持与反对两种;凯利说,在反对的推特中,莎拉·阿卜杜拉的推特“是至今影响力最大的” ,之后是凡妮莎·比利。

该网络调研公司发现,莎拉·阿卜杜拉的追踪者中有几个显著的群体,包括支持巴勒斯坦者、支持俄罗斯及其盟国者、白人民族主义者及另类右派、保守的特朗普支持者、欧洲极右支持者及阴谋论者。

2017年汗谢洪(Khan Sheikhoun)化武攻击事件发生后,正是上述这些群体,将“#SyriaHoax”标签推上热门。

莎拉·阿卜杜拉与一些具影响力的美国保守活动人士,也助推“#SyriaHoax”,令其成为一个全球性的热门标签,转发者均指该次化武攻击为“伪造”。

图片版权 Twitter/@sahouraxo

凡妮莎·比利透过电邮向BBC Trending表示,该次攻击“已经被一群备受敬重的分析人士及专家戳破”,并指有证据显示“白盔是一个政治宣传的建构”,反问“为什么BBC从来没有针对白盔展开调查?”

去年十月,参与联合国及“禁止化学武器组织”合作调查的一些专家指出,他们确信一架叙利亚政府军空军飞机,在汗谢洪投下装载有沙林毒气的弹药,反驳了俄罗斯政府指该飞机是向叛军化武存库投弹的说法。

风水轮流转

伯明翰大学国际政治教授、新闻分析网站EA Worldview编辑斯科特·卢卡斯(Scott Lucas)指出,在叙利亚战场采访十分困难,令舆论场上出现讯息真空,一些较为偏颇的讯息源就乘机填补了这片空白。

“这全都不是新闻,也不是基于坚实的独立新闻采访。”卢卡斯说。

“去质疑任何说法、包括官方的说法,这本身是绝对正确的,但关键是你本身没有持有一套既定立场,而是从事实出发,并揭露不实讯息与虚假讯息。”

你的器材不支持播放多媒体材料 美国、英国与法国在周六对三处叙利亚政府地点采取军事行动,意在打击叙利亚化学武器设施。

“我们面对的危机是,一些不可靠的讯息,被一些有规模、大众以为更可靠的传媒引用。”

虽然这批网上活跃人士的追踪者群体不断扩大,但有迹象显示,他们的影响力较去年有所缩减。

在杜马发生怀疑化武攻击后数小时,“叙利亚”一词一度登上推特的热词榜,但亲阿萨德的帐号的传播度,被新闻机构的帐号所淹没。

此次怀疑攻击发生后,“#SyriaHoax”标签在一周内被使用了1.7万次(对比2017年四月一周内被使用28万次),没能成功登上推特热门。