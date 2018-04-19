叙利亚战争：在网上传播阴谋论的网红们

  • 2018年 4月 19日
Sarah Abdallah is one of the most influential Twitter users commenting on conversations about the conflict in Syria, although little is known about the person behind the account 图片版权 Twitter/@sahouraxo
Image caption 在网络上关于叙利亚的讨论中，莎拉·阿卜杜拉是最具影响力的人物之一，但鲜有人知道她的来历。

叙利亚再出现怀疑化学武器攻击，调查正在进行，与此同时网上则出现一群影响力巨大的活动人士，着力传播事件的另一版本。

在此前由叛军控制的城镇杜马（Douma），医护组织及救援工作者指控叙利亚政府军于4月7日投下了装载有毒化学品的炸弹，造成超过40人死亡。 “禁止化学武器组织”（the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW）正尝试进入当地调查事件。

叙利亚政府及其主要盟国俄罗斯称是次攻击为伪造，而支持叛军的美国、英国及法国则坚称攻击中使用了氯气、甚至有可能动用了一种神经毒气。

杜马究竟发生过什么，目前未能断言，但网上则有一群活跃的活动人士，声称自己很清楚当日的情况。

他们紧跟俄罗斯官员及官媒的一套说法，指是次攻击为伪造，始作俑者为“圣战”分子或间谍，目的是将责任推卸给阿萨德政府，为西方军事介入叙利亚提供借口。

这群网上活跃分子，包括一些活动人士，以及自称“独立记者”的人，当中部份人的社交媒体“推特”追踪人数高达数万、甚至逾十万。

他们自称立场“反战”，但倾向支持政府军打击叛军的军事行动、以及俄罗斯为支援政府军进行的空袭，因此称他们的立场为“反西方介入”或“支持叙利亚政府军”更为准确。

图片版权 Twitter/@VanessaBeeley

根据他们的说法，不同政治光谱的国际传媒，以及人权组织，均在暗中与西方国家、沙特阿拉伯、极端组织“伊斯兰国”及“基地组织”站在同一阵线，意图夺取叙利亚政权。

其中一名活跃份子为凡妮莎·比利（Vanessa Beeley）。她的推特有3万个追踪者，并经常为一个新闻网站撰文，该新闻网站被事实核查网站“Media Bias/Fact Check”评价为“持极右偏见的阴谋论网站”。

比利在回应BBC Trending向她提出的问题时称，BBC的报道是“明目张胆地试图要独立新闻噤声”，又指BBC报道不断覆述的怀疑化武攻击事件没有证据支持。

图片版权 Twitter/@VanessaBeeley

“网红”

凡妮莎·比利曾为一些边缘组织举办讲座，也曾出现在俄罗斯国营电视频道RT等媒体的镜头中。

但一些较凡妮莎·比利影响力更大的活跃人士，公众对他们所知更少。

莎拉·阿卜杜拉（Sarah Abdallah, 推特帐号 @sahouraxo）有多达12.5万名追随者，当中逾250人为主流传媒记者。她的追踪者人数，与一些持续报道叙利亚战争的BBC记者不遑多让，如BBC中东事务总编辑杰里米·鲍文（Jeremy Bowen, 推特追踪者16.7万人）及BBC首席国际事务记者杜塞特（Lyse Doucet, 推特追踪者14.2万人）。

除了自己的照片，莎拉·阿卜杜拉经常在推特发表支持俄罗斯、支持阿萨德政府的讯息，也会转推攻击美国前总统奥巴马、其他美国民主党人及沙特阿拉伯的推文。

她在推特简介中自称“黎巴嫩独立地缘政治评论员”，但除了在社交网站上发言，她在其他网上平台及媒体中几乎不存在，推特帐号写上的博客地址，也没有任何文章。

她的推特发言曾被主流媒体引述，但根据谷歌搜寻结果，她没有发表过任何英语或阿拉伯语文章。

莎拉·阿卜杜拉多次拒绝BBC的访问邀请，亦没有回应BBC Trending就本篇报道提出的置评请求。

图片版权 Twitter/@sahouraxo
Image caption 莎拉·阿卜杜拉上传的一些照片，例如这一张的背景，比起黎巴嫩更像北美地区。

“白盔”

根据网络调研公司Graphika的新近研究，莎拉·阿卜杜拉的帐号，是关于叙利亚的网络讨论中最具影响力的帐号之一，在传播2017年化武攻击的虚假资讯，以及攻击有“白盔”之称的“叙利亚民防团”（Syria Civil Defence）救援人员时，尤其发挥巨大作用。

“白盔”在叛军控制地区进行救援工作，是国际传媒（包括BBC）报道怀疑化武攻击时引述的讯息来源之一。关于杜马的怀疑化武攻击，BBC无法循独立途径证实白盔的说法。

Graphika总裁约翰·凯利（John Kelly）称，该公司透过分析，找出了一些越来越明显的模式。

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美国CBS电视台记者塞思·多恩（Seth Doane）日前前往杜马，到一座据称遭受袭击的建筑里看了看。

“细看这些传播虚假资讯的行动，每个派系都会有一些相似的角色设定。”凯利向BBC Trending表示。

Graphika受总部位于英国、支持叙利亚民主化及“白盔”的组织“叙利亚运动”委托，研究及分析关于叙利亚内战的网络舆论。白盔是两套奥斯卡提名纪录片的主角，其本身也曾获提名诺贝尔和平奖。

Graphika搜集了2000万则关于白盔的网上发言，分为支持与反对两种；凯利说，在反对的推特中，莎拉·阿卜杜拉的推特“是至今影响力最大的” ，之后是凡妮莎·比利。

该网络调研公司发现，莎拉·阿卜杜拉的追踪者中有几个显著的群体，包括支持巴勒斯坦者、支持俄罗斯及其盟国者、白人民族主义者及另类右派、保守的特朗普支持者、欧洲极右支持者及阴谋论者。

2017年汗谢洪（Khan Sheikhoun）化武攻击事件发生后，正是上述这些群体，将“#SyriaHoax”标签推上热门。

莎拉·阿卜杜拉与一些具影响力的美国保守活动人士，也助推“#SyriaHoax”，令其成为一个全球性的热门标签，转发者均指该次化武攻击为“伪造”。

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凡妮莎·比利透过电邮向BBC Trending表示，该次攻击“已经被一群备受敬重的分析人士及专家戳破”，并指有证据显示“白盔是一个政治宣传的建构”，反问“为什么BBC从来没有针对白盔展开调查？”

去年十月，参与联合国及“禁止化学武器组织”合作调查的一些专家指出，他们确信一架叙利亚政府军空军飞机，在汗谢洪投下装载有沙林毒气的弹药，反驳了俄罗斯政府指该飞机是向叛军化武存库投弹的说法。

风水轮流转

伯明翰大学国际政治教授、新闻分析网站EA Worldview编辑斯科特·卢卡斯（Scott Lucas）指出，在叙利亚战场采访十分困难，令舆论场上出现讯息真空，一些较为偏颇的讯息源就乘机填补了这片空白。

“这全都不是新闻，也不是基于坚实的独立新闻采访。”卢卡斯说。

“去质疑任何说法、包括官方的说法，这本身是绝对正确的，但关键是你本身没有持有一套既定立场，而是从事实出发，并揭露不实讯息与虚假讯息。”

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美国、英国与法国在周六对三处叙利亚政府地点采取军事行动，意在打击叙利亚化学武器设施。

“我们面对的危机是，一些不可靠的讯息，被一些有规模、大众以为更可靠的传媒引用。”

虽然这批网上活跃人士的追踪者群体不断扩大，但有迹象显示，他们的影响力较去年有所缩减。

在杜马发生怀疑化武攻击后数小时，“叙利亚”一词一度登上推特的热词榜，但亲阿萨德的帐号的传播度，被新闻机构的帐号所淹没。

此次怀疑攻击发生后，“#SyriaHoax”标签在一周内被使用了1.7万次（对比2017年四月一周内被使用28万次），没能成功登上推特热门。

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