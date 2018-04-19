叙利亚“化武袭击”：调查员如何能还原真相

图片版权 Reuters Image caption 禁止化学武器组织的调查人员查出，2013年叙利亚城市古塔的居民曾经遭受沙林神经毒剂攻击。

叙利亚城市杜马镇（Douma）怀疑受化学武器袭击至今已经差不多两星期，来自禁止化学武器组织（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons）的人员至今仍然滞留在首都大马士革，未能到现场开始调查。这宗怀疑袭击至今已发生了一段时间，他们还能查出甚么吗？

跟调查人员竞赛的不单是时间，他们可能还要面对发动袭击的人或组织，这些人可能还在当地。如果化武袭击真的曾经发生，这些人可以消灭任何证据，令调查人员无功而回。

有专家向BBC指出，调查人员抵达现场后主要会从环境采集样本，也会跟当地居民收集血液、尿液，以及跟居民做访问，尝试拼凑出怀疑袭击当日发生了甚么事。调查人员也可以从一些线索，断定有没有人尝试消灭化学袭击的证据。

图片版权 CBS Image caption 有美国传媒在杜马市一栋怀疑被攻击的建筑物的顶层，发现一个黄色气瓶。

曾经参与叙利亚袭击调查的英国化学武器专家戈登（Hamish de Bretton Gordon）介绍，调查人员主要会收集的证据包括武器碎片、泥土、居民血液、尿液样本等。

救援人员和叙利亚反对派武装份子指控，叙利亚政府军从飞机上向杜马镇的居民投掷装有有害化学物的油桶，袭击造成最少40人死亡，数百人受伤。戈登跟BBC说，调查人员会访问当地居民，看看救援人员和反对派武装份子的说法是否属实。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国CBS电视台记者塞思·多恩（Seth Doane）日前前往杜马，到一座据称遭受袭击的建筑里看了看。

他认为，最重要的，还是要找到遇袭受伤的居民和遇难者的遗体，因为如果反对派武装份子的指控属实，遇袭居民身体提供的样本将会是最有力的证据。戈登说：“尿液样本可以用来调查袭击者有没有使用氯气，血液和头发样本就能用来调查袭击者有没有使用一些神经毒剂。”

叙利亚古塔（Ghouta）地区在2013年发生了一宗袭击，禁止化学武器组织的调查人员当年在袭击发生两天后便抵达现场，开始调查。他们从当地居民采集了一些血液和头发样本，也取得一些环境样本。

当时负责带领调查的联合国裁军事务厅高级代表安格拉·凯恩（Angela Kane）跟BBC介绍，调查人员发现了一些混了其他物质的萨林毒剂（Sarin）复合物。她说：“纯正的萨林很快便会蒸发掉。但在2013年发现的萨林复合物混进了其他物质，令它待在当地环境许久。”

图片版权 AFP Image caption 防止化学武器组织(OPCW)的调查人员仍然无法进入叙利亚疑似化武攻击现场。

禁止化学武器组织的调查人员原定周三（4月18日）抵达杜马展开工作，但为他们做准备工作的联合国保安部队早前在当地受到攻击，调查人员被迫押后计划。美国国务院周二（4月17 日）批评，调查工作一再被拖延，可用的证据将“越来越少”。

反对派武装份子上周撒离杜马镇时，据报有俄罗斯士兵曾到访怀疑发生袭击的地方。美国驻禁止化学武器组织的代表指，俄方有可能“干扰现场”，令调查人员的工作徒劳无功。俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）对此予以否认。

英国化学武器专家戈登认为，如果有人真的要消毁证据，首要工作是清除散落当地的武器碎片，也要清洁任何可能被化学武器污染的表面。可能令你意想不到的是，要清理由氯制成的化学武器的清洁剂，也是由氯制成。

要令调员人无功而回，还需要要求目击袭击过程的居民不要配合调查人员的工作，甚至在调查人员到来之前，就把这些居民带走。英国《卫报》周三引述叙利亚救援组织指，有人恐吓参加怀疑化武袭击的救援人员，要求他们不要公开袭击当天的情况，否则他们的家人“会有危险”。

你的器材不支持播放多媒体材料 怀疑化武袭击发生后，美英法对三处叙利亚政府地点采取军事行动，意在打击叙利亚化学武器设施。

戈登说，遇难者的遗体也是调查其中一个十分重要的部份。《化学武器公约》（Chemical Weapons Convention）订明，禁止化学武器组织的调查员有权取得他们认为是证据的任何东西，包括遗体，但他们得先找到这些遗体。

戈登介绍，如果调查人员找不到遗体，那也算是一种发现；如果遗体消失了，那就显示事情十分不对劲。

调查人员抵达杜马镇后，他们的工作环境将由叙利亚政府和俄罗斯军方控制。联合国裁军事务厅高级代表安格拉‧凯指出，正是因为这个原因，调查人员必须把他们工作的过程完整地拍摄下来，也必须紧紧地看护好他们取得的任何样本。

她说，不论他们在做甚么，调查人员都要把样本随时带在身旁，“直至把它们安全送到实验室为止”。