“世界末日”视频网上流传 BBC声明：假的！

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一个报道热核战争已开打并有英国广播公司（BBC）新闻台标的虚构视频，已在网上和通讯应用程序上被用户广泛分享。但这段视频并非真实。

惊恐的观众已与BBC取得联系，他们当中有人显然相信这是真的。

在视频分享网站YouTube上，制作这段视频的公司明确表明这是虚构的视频。这家公司已将上传视频的YouTube帐号删除。

但在通讯应用程序WhatsApp上，这段虚构视频被不加核实地传递给他人，一些用户遭到愚弄。

视频里有什么?

这段视频以人们熟悉的英国广播公司新闻演播室的镜头开场，一本正经的主持人宣布"俄罗斯和北约之间发生了严重事件"。

视频中的主持人说，"虽然细节尚不确定，但初期报告显示，俄罗斯的一架侦察机遭到北约海军舰艇的射击"。

随着报道的深入，事件升级为俄罗斯军舰向北约目标袭击，王室成员已转移，紧急广播建议人们留在家中，核战争已爆发，德国城市美因茨和法兰克福部分地区已被摧毁等。

不过，这是一段虚构的视频。视频制作不错，但有几个关键的地方漏馅了。

图片版权 Benchmark Assessment Image caption BBC的声明还说，"我们希望绝对清楚地表明，该视频是假的，它并非来自BBC"。

怎么判断该视频是假的？

尽管这段视频使用了BBC台标，但其字体、样式和布局却非常不同。

如果有WhatsApp通讯应用程序用户收到别人发送的视频，而该视频看起来来自一个主要的媒体机构，那么，就应当前往该媒体机构的网站搜寻这条消息。

就这个视频举例来说，如果世界上大部分地区爆发热核战争，BBC已经报道此事，那么这个新闻很可能会在网站上被提及，并且会被其它新闻机构的报道所证实。

这段虚构视频由谁制作？为何制作?

这段视频的主持人由演员马克·赖斯（Mark Ryes）扮演，视频由爱尔兰一家公司于2016年制作完成。

赖斯对BBC表示，这段视频是"一家名为'基准测评集团'的公司为其公司客户进行心理测验而制作，以了解他们如何在灾难情景中作出反应"。

"在最初发布的视频分享网站YouTube上，它非常清楚地说明视频是虚构的。该视频甚至不像是真正的BBC新闻报道。也从未打算这样做。"

"作为扮演这个角色的演员，我录制了这段视频，录制的背景为绿色屏幕。我没有参与编辑或制作最终的视频。"

图片版权 YouTube Image caption 制作视频的这家公司后来将上传视频的YouTube帐号删除。

赖斯将录制的视频材料发给了基准评估集团评估服务主管大卫·林伍德（David Ringwood）。

据该公司网站介绍，基准评估集团"2006年成立于爱尔兰"，并与客户合作发展"选择、开发和人才管理的评估方法"。

林伍德没有回复BBC记者的置评请求。

BBC怎么说？

星期四（4月19日）上午，BBC媒体办公室在社交媒体"推特"上表示，BBC知道有"一个声称是关于北约和俄罗斯的BBC新闻报道"视频段片正在网上"广泛流传"。

BBC发言人在推文中说，"这段视频似乎来自YouTube，该视频有一个关于它是虚构的戏剧化视频的免责声明"。

该推文指出，"但是，这个信息在分享时没有被重复"，因此BBC特别发出这个推文提醒。

BBC的声明还说，"我们希望绝对清楚地表明，该视频是假的，它并非来自BBC"。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @BBCNewsPR This video clip claiming to be a #BBC news report about NATO and Russia has been circulating widely, particularly on WhatsApp. We'd like to make absolutely clear that it's a #fake and does not come from the BBC. #fakenews pic.twitter.com/91lVuTlcBC — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) 2018年4月19日