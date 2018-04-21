观察：朝鲜宣布暂停核试助力朝韩朝美首脑会晤

图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜劳动党召开其七大三中全会，决定暂停核和导弹试验，实施"全党全国集中力量投入社会主义经济建设的战略路线"。

朝鲜领导人金正恩宣布停止该国的核和导弹试验，为急速变化的半岛局势掀起新高潮，首先也为即将开始的朝韩、朝美首脑会铺平道路。

4月的平壤，春雷惊蛰。朝中社宣布，朝鲜劳动党中央委员会政治局发布决定书，"指出根据革命发展重大历史时期要求，（4月２０日）召开朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议"，"讨论和决定新阶段的政策问题"。

随后，金正恩即在会上宣布自4月21日起朝鲜停止核和导弹试验、全力发展经济的决定。消息甫出，中国、韩国和美国均表示欢迎。至少，在朝韩和朝美的谈判中，朝鲜暂停核和导弹试验问题已经不是各方达成协议的障碍。

观察人士认为，朝鲜领导层通过其七届三中全会，做出内外政策重大调整，对外也为4月27日朝韩首脑会晤、随后将举行的朝美首脑会晤、乃至最终放弃核武政策做准备。从乐观的角度看，东北亚地区局势有可能会迎来崭新的局面。

但是，朝鲜半岛自从1950年爆发战争以来的军事对峙和紧张局面冰冻三尺，非一日之寒。和平真正到来难以一蹴而就。

"三中全会"和朝中关系

朝鲜的"三中全会"发布的决定书除了停止核和导弹试验外，还宣布要走"全党全国集中力量投入社会主义经济建设的战略路线"，对外将和周边国家紧密对话，促半岛和平。在核问题上，对内关闭距离中国仅数十公里的丰溪里核试验场，对外承诺不转让核技术。

朝鲜的"三中全会"及其内容很容易让人联想到中国1978年决定改革开放的十一届三中全会。中国从那时起停止在国内外"大搞阶级斗争"，国内经济改革开放，社会进步；对外则和西方世界全面改善关系，加强交流。由此中国经济起飞，对地区世界的政治经济巨大影响不断显现。

作为深受中国影响、外交孤立的邻国，朝鲜能不受到"中国崛起"的震撼吗？因此，朝鲜改弦易辙的举动同中国影响密不可分。这也是金正恩在举行朝韩和朝美首脑会晤前，突然前往中国会晤中国领导人习近平的缘由之一。

图片版权 KCNA Image caption 习近平会见来访的金正恩：中朝关系密切

但朝鲜的"三中全会"能对该国起到类似作用吗？

仅仅一年前，朝鲜一系列违反联合国决议的核和导弹试验将地区局势推向恶化，包括2017年9月3日，朝鲜进行爆炸当量创历史新高第6次核试验，同年11月29日试射可搭载打击美国本土核弹头的洲际弹道火箭，等等。

当时从半岛另一方看，美国总统特朗普和金正恩之间也展开了尖锐的相互攻击。美韩不断举行大型军演，美国军方高官称不排除武力解决朝核问题。一时间，朝鲜半岛从本来就有的军事对峙升级到一触即发的战争边缘。

从中国角色来看，始终处于朝鲜半岛事务核心的中国一直"保持克制"。在联合国推出了对朝鲜有史以来最严厉的制裁，特别是中国按联合国决议实施了对朝鲜严厉的经济制裁政策的同时，习近平仍派出特使访问平壤、派外交官在美韩朝之间展开外交斡旋，并坚持保证对朝鲜"人道主义"的基本经济资源供应。中国一直保持与美国和韩国方面就朝鲜问题的外交沟通，坚持朝鲜半岛危机必需通过和平对话途径解决。

在朝美、朝韩宣布可能将举行首脑会晤后，金正恩首先前往北京会晤了习近平，已经表达了朝鲜有条件放弃核武政策的意愿。随后，朝美、朝韩关系进入急速改善通道。

图片版权 Getty Images Image caption 在朝韩首脑热线开通后，韩国总统文在寅可直接从首尔总统府和在平壤的朝鲜最高领导人金正恩通电话。两位领导人在27日举行首脑会谈以前将进行历史性的首次通话。

朝韩首脑热线和会晤

朝中首脑会晤中金正恩表示了弃核意愿后，美国总统特朗普宣布美国中情局局长蓬佩奥在复活节假期（3月底至4月中旬）秘密访问平壤会晤了金正恩，为朝美首脑会晤在5月份或6月份举行铺平了道路。事态发展透露出朝、中、美、韩之间的互动。

朝鲜（与中国）和美韩虽然65年前就在3.8线停火，签署了停火协议，但战争理论上没有结束。半岛在过去65年来一直处于军事对峙状态，成为亚太地区乃至世界的一个军事热点。

朝鲜停止核和导弹试验的决定，和其本身与美国、韩国的外交互动努力密不可分。在压力和外交斡旋之下，朝鲜领导人金正恩在2018年元旦新年贺词中表示朝鲜支持并参加平昌冬奥会，呼吁改善朝韩关系，韩国方面当天就做出积极的回应。随后，朝韩板门店热钱重启。金正恩的妹妹金与正作为特使访韩，朝鲜队和韩国队联合参加冬奥会开幕式，朝韩关系迅速回暖。

与此同时，美韩也推迟传统上3月份举行的"鹞鹰"联合军演到4月份，并且缩小了规模。

近日，朝韩首脑热线开通，韩国总统文在寅可直接从首尔总统府和在平壤的朝鲜最高领导人金正恩通电话。据韩联社称，两位领导人在举行首脑会谈的27日以前将进行历史性的首次通话。

图片版权 AFP Image caption 朝韩首脑热线在青瓦台一端。朝美首脑如果会晤是否有可能也设条朝美热线呢？

和平协议有望？

在可能得到各方的安全保证后，朝鲜也在外交上和解姿态不断。据韩国总统文在寅透露，朝鲜还不再把美军撤出韩国列为"彻底弃核"的交换条件。这为朝韩和朝美首脑会晤谈判奠定了良好基础。

韩国总统文在寅希望能同朝鲜就弃核达成全面协议，并签署一份朝鲜半岛和平条约，以换取朝美关系正常化和对朝经济援助。

虽然朝鲜频频递出橄榄枝，但美韩一些人士对朝鲜能否真正愿意无核化表示怀疑。

作为朝核和导弹问题相关利益的一方，日本对朝鲜宣布暂停核和导弹试验的欢迎是谨慎的。共同社分析说，"对朝鲜而言，最关心的是从美国获得体制保障。不能排除如果朝方认为与美国的谈判不能获得该保障，就会重返核开发道路的可能性。日美韩需要制定把'冻结'引向完全'废弃'的周密战略"。

作为朝鲜问题的另一相关利益方，俄国虽然也对朝鲜暂停核和导弹试验的决定表示欢迎，但有俄国专家学者认为，朝美首脑会晤不会像金正恩去北京见习近平那么轻松。

在目前朝美、朝韩国家意识形态和社会制度完全不同、各种利益并非完全重叠的情况下，在朝鲜国内面临严峻的经济困难、国际上仍有联合国严厉制裁的情况下，朝韩、朝美首脑会晤如何举行、达到何种成果，朝核政策最终能否废弃，特别是美朝、美韩之间是否能真正实现和解，乃至朝鲜能否成功将执政重心放在国内的经济建设上，恐怕都有待各方共同和持续的努力。