金正恩称朝鲜将停止核试验 中美韩日态度不一

图片版权 Getty Images Image caption 金正恩表示，已没有必要进行更多导弹试验。

朝鲜领导人金正恩宣布朝鲜将停止所有导弹试验，并关停一核试验场。

朝中社4月21日（周六）发布消息，宣布即日起朝鲜将停止核试验及弹道导弹发射试验。报道中提到，金正恩表示朝鲜核能力已经“得到检验”。

金正恩在朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议作出如上表述，并称朝鲜将尽全力进行经济建设。

朝鲜此番表态适逢金正恩与韩国、美国总统分别会谈之际。4月27日，金正恩将与韩国总统文在寅举行十数年来首次朝韩首脑会谈。而美国总统特朗普也表示将在6月初或之前与金正恩会面。

中美韩表示欢迎 日方态度保留

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月20日

半岛问题各方对朝鲜的改变反应不一。

中国外交部发言人陆慷21日表示，朝方决定有助于缓解半岛局势，推动半岛无核化和政治解决进程。同时祝愿朝鲜经济发展取得成果，与各方改善相互关系。

美国总统特朗普当天发推称，这对朝鲜和世界都是“非常好的消息”，称之为“大进展”。周四特朗普曾称，“如果实现无核化，将会有一条光明道路等待朝鲜”。

韩国总统文在寅办公室发表声明称，朝鲜表态会为即将到来的韩朝、朝美会谈的成功营造非常积极的氛围。

领空曾有朝鲜导弹飞过的日本则更加小心。日本首相安倍晋三对此表示谨慎欢迎，强调此举需要引领朝鲜以彻底、可核查、不可逆方式废除核、导弹项目。而日本防务大臣小野寺五典称，日本对朝鲜的承诺并不满意，认为朝鲜没有提及可以打击日本的中短距离导弹，表示日本会继续对其在最大程度上施加压力。