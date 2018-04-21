国际调查员进入杜马 还原袭击真相尚待时日

图片版权 AFP Image caption 防止化学武器组织展示调查人员使用的防弹背心和头盔

防止化学武器组织(OPCW)检查小组终于进入杜马镇，采集到所需样本 。

该组织周六（4月21日）发表声明说，检查人员在叙利亚杜马镇疑似遭化武袭击的两处地点之一采集了样品和其他材料。

声明没有解释具体是什么样品和材料，但说明这些样品将被送到荷兰海牙附近的OPCW实验室化验，以 确定4月7日那里发生的疑似化武袭击中是否使用了化学武器。

检查小组能还原真相吗？

BBC在检查小组进入杜马镇前有以下分析:：

图片版权 Reuters Image caption 禁止化学武器组织的调查人员查出，2013年叙利亚城市古塔的居民曾经遭受沙林神经毒剂攻击。

叙利亚城市杜马镇（Douma）怀疑受化学武器袭击至今已经差不多两星期，来自禁止化学武器组织（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons）的人员至今仍然滞留在首都大马士革，未能到现场开始调查。这宗怀疑袭击至今已发生了一段时间，他们还能查出甚么吗？

跟调查人员竞赛的不单是时间，他们可能还要面对发动袭击的人或组织，这些人可能还在当地。如果化武袭击真的曾经发生，这些人可以消灭任何证据，令调查人员无功而回。

有专家向BBC指出，调查人员抵达现场后主要会从环境采集样本，也会跟当地居民收集血液、尿液，以及跟居民做访问，尝试拼凑出怀疑袭击当日发生了甚么事。调查人员也可以从一些线索，断定有没有人尝试消灭化学袭击的证据。

图片版权 CBS Image caption 有美国传媒在杜马市一栋怀疑被攻击的建筑物的顶层，发现一个黄色气瓶。

曾经参与叙利亚袭击调查的英国化学武器专家戈登（Hamish de Bretton Gordon）介绍，调查人员主要会收集的证据包括武器碎片、泥土、居民血液、尿液样本等。

救援人员和叙利亚反对派武装份子指控，叙利亚政府军从飞机上向杜马镇的居民投掷装有有害化学物的油桶，袭击造成最少40人死亡，数百人受伤。戈登跟BBC说，调查人员会访问当地居民，看看救援人员和反对派武装份子的说法是否属实。

你的器材不支持播放多媒体材料 美国CBS电视台记者塞思·多恩（Seth Doane）日前前往杜马，到一座据称遭受袭击的建筑里看了看。

他认为，最重要的，还是要找到遇袭受伤的居民和遇难者的遗体，因为如果反对派武装份子的指控属实，遇袭居民身体提供的样本将会是最有力的证据。戈登说：“尿液样本可以用来调查袭击者有没有使用氯气，血液和头发样本就能用来调查袭击者有没有使用一些神经毒剂。”

叙利亚古塔（Ghouta）地区在2013年发生了一宗袭击，禁止化学武器组织的调查人员当年在袭击发生两天后便抵达现场，开始调查。他们从当地居民采集了一些血液和头发样本，也取得一些环境样本。

当时负责带领调查的联合国裁军事务厅高级代表安格拉·凯恩（Angela Kane）跟BBC介绍，调查人员发现了一些混了其他物质的萨林毒剂（Sarin）复合物。她说：“纯正的萨林很快便会蒸发掉。但在2013年发现的萨林复合物混进了其他物质，令它待在当地环境许久。”

图片版权 AFP Image caption 防止化学武器组织(OPCW)的调查人员仍然无法进入叙利亚疑似化武攻击现场。

禁止化学武器组织的调查人员原定周三（4月18日）抵达杜马展开工作，但为他们做准备工作的联合国保安部队早前在当地受到攻击，调查人员被迫押后计划。美国国务院周二（4月17 日）批评，调查工作一再被拖延，可用的证据将“越来越少”。

反对派武装份子上周撒离杜马镇时，据报有俄罗斯士兵曾到访怀疑发生袭击的地方。美国驻禁止化学武器组织的代表指，俄方有可能“干扰现场”，令调查人员的工作徒劳无功。俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）对此予以否认。

英国化学武器专家戈登认为，如果有人真的要消毁证据，首要工作是清除散落当地的武器碎片，也要清洁任何可能被化学武器污染的表面。可能令你意想不到的是，要清理由氯制成的化学武器的清洁剂，也是由氯制成。

要令调员人无功而回，还需要要求目击袭击过程的居民不要配合调查人员的工作，甚至在调查人员到来之前，就把这些居民带走。英国《卫报》周三引述叙利亚救援组织指，有人恐吓参加怀疑化武袭击的救援人员，要求他们不要公开袭击当天的情况，否则他们的家人“会有危险”。

你的器材不支持播放多媒体材料 怀疑化武袭击发生后，美英法对三处叙利亚政府地点采取军事行动，意在打击叙利亚化学武器设施。

戈登说，遇难者的遗体也是调查其中一个十分重要的部份。《化学武器公约》（Chemical Weapons Convention）订明，禁止化学武器组织的调查员有权取得他们认为是证据的任何东西，包括遗体，但他们得先找到这些遗体。

戈登介绍，如果调查人员找不到遗体，那也算是一种发现；如果遗体消失了，那就显示事情十分不对劲。

调查人员抵达杜马镇后，他们的工作环境将由叙利亚政府和俄罗斯军方控制。联合国裁军事务厅高级代表安格拉‧凯指出，正是因为这个原因，调查人员必须把他们工作的过程完整地拍摄下来，也必须紧紧地看护好他们取得的任何样本。

她说，不论他们在做甚么，调查人员都要把样本随时带在身旁，“直至把它们安全送到实验室为止”。