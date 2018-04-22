金正恩的今与昔：你可能不知道的八件事

图片版权 KCNA Image caption 香烟不见了。真戒了，还是以新形象出镜？

周六（4月21日），金正恩突然宣布，即日起朝鲜将停止核试验及弹道导弹发射试验。此言一出，令世界大吃一惊。

今后一段时间，世界仍将继续聚焦金正恩。因为，他正在准备和从前的死对手见面。下周，金正恩将和韩国总统文在寅会晤，这将是韩朝领导人过去十多年来的首次；今后一两个月内，金正恩还要和美国总统特朗普会面，这更是一次曾经无法想象的峰会。

世事或许即将发生巨变，金正恩这个80后到底是个怎样的人呢？观其言、察其行、知其底，方识其人？

图片版权 KOREA CENTRAL TELEVISION Image caption 金爸爸：银屏上，金正恩现场给孩子讲道理

导弹哪儿去了？

观察人士注意到，近来，金正恩的媒体形象似乎出现一些微妙变化。朝鲜官方媒体不仅淡化了传统的敌对言论，而且似乎也在将金正恩描绘得更加亲切和蔼、更加时尚健康。

确实，金正恩是刚刚宣布以后不再放导弹了。但是，此前相当一段时间，导弹其实已经渐渐淡出朝鲜银屏。

回顾2017，朝鲜电视屏幕上最常见的一个画面就是：导弹。但是，自从今年2月8日平壤在韩国冬奥会召开前一天举办阅兵式之后，导弹基本上不再露面。同时，媒体也不再像从前那样慷慨激昂、连篇累牍地痛斥敌人了。

虽然共产党政权喜欢举办的那类爱国歌曲演唱、文艺演出、工农兵形象仍然经常出现在屏幕上，但是，导弹爆炸、战机呼啸的画面已经被越来越多的艺术节目、吸引年轻一代娱乐节目所取代。

健康亲民新形象？

金正恩似乎更多以新面貌"出镜"。比如，这个众所周知的老烟枪在公开露面时放下了以前从不离手的烟！

上一次金正恩夹着烟出镜，还是在今年2月坐着夜班巴士游平壤时。有媒体报道，官方活动也不用再专门给他准备烟灰缸了。

不知道金正恩是戒了烟，还是选择跟上新时代的新风气。韩国《东亚日报》猜测，这是为了“创造一个正常的国家领导形象”。

原来朝鲜电视新闻报道金正恩，大多都是他去视察军事设施、出席大型会议等等，近来还播放了更多金正恩去和孩子一起共度时光的报道。媒体观察人士分析，这是把领导人刻画成“国家慈父”形象久经考验的方式。

图片版权 KCNA Image caption 第一夫人李雪主占据中央台报道的中央位置

正常“第一夫妇”？

朝鲜政坛传统上男性占主导地位，不过今后，金正恩的夫人李雪主可能会以"第一夫人"的身份扮演更加重要的角色。

原来总是作背景、被称作"他的妻子"的李雪主，4月14日在平壤主体音乐艺术发展馆剧场观看中国艺术团演出的芭蕾舞剧《吉赛尔》。在朝鲜媒体的报道中，李雪主被称作"尊敬的李雪主女士"，朝鲜电视台的节目中可以看到，李雪主一席粉衣、占据中央位置。

这可是过去45年中历任朝鲜领导人的妻子第一次这样成为报道的焦点。

有媒体分析说，这是朝鲜试图打造出第一对正常的“第一夫妇”；也有媒体认为，李雪主上位成“尊敬的第一夫人”，在接下来金正恩和文在寅、特朗普会面时，才会不失风头。

图片版权 Reuters Image caption 金正恩小小年纪就穿上了军装

孤独的"小王子"

今天的金正恩这些微妙的变化是暂时的、还是长久的？目前无从得知。那么，昔日的金正恩又是怎样一个人呢？通过他曾经的同学、朝鲜脱北者以及其它有关人士讲述的故事，我们或许可以窥见一斑。

金正恩可能出生于1982、1983年，也有说是1984年。童年时代享受王子般待遇。"朝鲜领导人观察"网站创办人迈克尔·麦登（Michael Madden）告诉BBC记者，金家孩子住在豪宅中，过的是极为富有的特权阶层生活，但是"严重孤立"，甚至不能接触"其它精英家庭的同龄孩子"。

金正日的一位前保镖、后来脱北的李永国在接受美国ABC访问时也曾讲述过类似境况。他说，金正恩基本没有同龄玩伴，"只有大人，给他上课，陪他玩"。

欧洲的青春期

1996年到2000年间，金正恩在瑞士上学，最开始和姨姨、姨父生活在一起，1998年这对夫妇叛逃，后来化名在美国定居。

当年曾和金正恩是同学的伊姆霍夫（Marco Imhof）回忆说，那段时间，金正恩化名就读，生活和同龄人更加接近。他说，当时他以为金正恩是朝鲜使馆工作人员的孩子。他记忆中的金正恩比较"安静"，但是个"好朋友"。

金正恩的姨姨（在朝鲜时用的名字是高英淑，Ko Yong Suk）后来打破沉默，在2016年接受《华盛顿邮报》采访时透露，金正恩"不是捣蛋鬼，但脾气比较暴躁、缺乏宽容"。

她还说，如果金正恩的妈妈数落他贪玩、不用功读书，金正恩不会回嘴，但是会用其它方式抗议，比如绝食。

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永远的篮球迷

把脱北者、金正恩少年时期同学的回忆联系在一起看，其中有一个共同点：金正恩是个篮球迷。

英国《星期日电讯报》2012年曾经引述金正恩在瑞士上学时的同学、葡萄牙外交官的儿子乔·米卡罗(Joao Micaelo)说，"金正恩非常着迷芝加哥公牛队（美国篮球队）。他那时的生活就是篮球。"米卡罗与金正恩同桌，他说，"我觉得我们80%的时间都在打篮球。"

金正恩的姨妈在《华盛顿邮报》的采访中回忆，她曾想办法让小金正恩过正常生活，比如鼓励他请朋友来一起玩乐高。姨妈说，小金正恩特别迷篮球，有时"睡觉也带着篮球"。

金正恩曾是迈克尔·乔丹的粉丝，迄今对篮球的热爱好像并没有降温。

前NBA明星罗德曼曾受金正恩邀请数次访问朝鲜，和金正恩建立起不寻常的友谊。罗德曼曾在电视上说，我不明白为什么有人坐在那儿说，这人（金正恩）疯了。也许是，但是我没看出来。

抽烟喝酒看动漫

金正恩什么年纪开始喝酒的？根据"朝鲜领导人观察"网站，15岁！而且上来就是尊尼获加威士忌！麦登解释，这其实并不稀罕。

麦登的网站还说，金正恩年纪不大时就开始抽烟；他的业余爱好包括看日本动漫片，听迈克尔·杰克逊、麦当娜的歌。

金正恩的"品味"部分来自父亲和其它兄弟的传承。金正恩的二哥金正哲也是流行歌迷，2015年在伦敦追星，去看克莱普顿（Eric Clapton）演唱会，被镜头抓个正着。

朝鲜观察专家还透露，金正恩从小就学乐器，包括吉他，而且"弹的相当不错"。

图片版权 Getty Images Image caption 藤本健二回忆，金正恩对他说：你的背叛已被忘却

宽宏大量不记仇？

有关金正恩，另外一个重要的消息来源是一位日本厨师。

这位厨师1988-2001年间曾经为金正恩的父亲工作，第一次见金正恩时小金才7岁。厨师2001年去日本出差为金家购买美食期间逃跑。后来他用藤本健二（Kenji Fujimoto）的化名出版有关朝鲜高层的专著。

2012年，应金正恩要求，藤本健二返回平壤。回来后他在接受《华盛顿邮报》采访时说，我用朝鲜语告诉金正恩，"我，叛徒藤本健二，现在回来了。"金正恩拍着他的肩膀说，"没关系，没关系"。

虽然有人质疑藤本的故事，但是至少有一点朝鲜问题专家的看法一致：藤本健二预见了金正恩的未来。尽管围绕朝鲜政权接班人有过各种预测、传闻，但藤本曾说，他感觉到，六个孩子中，金正恩才最受父亲宠爱。

藤本还说，金正日认为金正哲"像个小女孩一样，没什么用"。金正哲曾被认为是接班人，但是后来金正日还是选定了金正恩。