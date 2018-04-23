为什么中国游客“特爱”英国比斯特购物村？

Image caption 萧崔西（图右）说比斯特很受中国游客欢迎。

中国游客到英国旅游最喜欢什么景点？据称比斯特购物村（Bicester Village）的受欢迎程度仅次于白金汉宫，在临近的火车站设有中文指标。但除了特价包包之外，这个“村子”还有什么诱人之处？

在英国明明有不少其他景点，但那些中国游客却还着迷一个比斯特郊外的非自然景点—─一个单调划一的购物中心─—这让附近的居民难以理解。

但对中国游客而言，在这个北欧风情的购物村消费的体验是来英国不可或缺的行程之一。根据比斯特购物村的统计，有超过半数的中国游客会在比斯特消费。

萧崔西（音译）是一名伯明翰大学的学生，她在前往伦敦时路过比斯特。

（注：全文中国游客名皆为音译）

这是她第二次到访，她的目标是高端品牌例如博柏利（Burberry）、古驰（Gucci）和阿玛尼（Armani）。

透过翻译，她说“对中国人来说，这里很有名”，特别是对喜爱购物的中国女性而言。

“折扣很好，而且有好的大牌商品，所以我才来这里，”她说。明显看出这个地方非常有吸引力。

图片版权 Shutterstock Image caption 到英国的中国游客有一半以上会造访比斯特。

图片版权 Andrew Michael / Alamy Stock Photo Image caption 对中国游客来说，能够退税也是吸引力之一。

“我们可以买到打折品……比高街的价格便宜得多，”来自北京、打扮入时的情侣周默和岳梁说，他们已经快速入手了一对设计师品牌太阳眼镜。

对卢怡宁和黄新来说，他们想好好利用身为非欧盟旅客可享有的20%退税。

“在中国税课的很重，因此我们来比斯特买东西，”卢怡宁说，她花了两个月时间规划英国之旅。黄新则是想“买买买”。

被问到商品是否比中国便宜，她说：“当然便宜，我想要免税。”

Image caption 对卢怡宁和黄新来说，他们想好好利用身为非欧盟旅客可享有的20%退税。

比斯特购物村在1995年由美国人斯科特·马尔金（Scott Malkin）成立。选址在当时被视为“以星期五晚上的斗殴和外卖食物闻名的驻军小镇”边上。

中国游客自2000年代中期才开始成为英国旅游的常客，比斯特抓住机会，与中国旅游业者合作。

到了今日，比斯特是唯一一个中国游客会集体前往的奥特莱斯（outlet，又称特卖场或名牌折扣商场），在中国线上旅游论坛上，比斯特的评价也很高，它被称为“到伦敦旅游一定要去的地方”。

比斯特在中国的社交媒体微博和微信上也很活跃，大部分是买家晒图，每天都有网民分享他们的购物照片和评论。

比斯特的运营商Value Retail肯定在其中收获了好处，但它拒绝发表评论。

据估计，去年有660万访客到比斯特，和到访大英博物馆的游客数差不多。

它的高造访率也许可以归功于地理位置，因为它靠近M40公路，巴士旅游团经过伦敦或去牛津时都会路过，游客也可以一瞥附近民宅的花园。

图片版权 Cliff Hide News / Alamy Stock Photo Image caption 到了今日，比斯特是唯一一个中国游客会集体前往的奥特莱斯

图片版权 Jeremy Moeran / Alamy Stock Photo Image caption 写有中文的指标

但更可能是比斯特“在对的时间出现在对的地方”并且“有对的商品卖给对的人”，英国商会（British Chamber of Commerce）前中英顾问吴克刚（Kegang Wu）说。

“中国游客越来越多，而且他们有钱，”他说。

“在中国送礼文化中，要送人礼物一定是送高档货，这和出国寻求快乐时光和放松的英国游客不一样。”

他说传统上，中国人喜欢买礼物馈赠亲友。而且他补充，中国人喜欢捡便宜。“他们是很精明的商人，他们喜欢折扣。”

Image caption 周默和岳梁前来选购给家人的礼物。

图片版权 Shutterstock Image caption 比斯特是一个人造村。

比斯特雇用了150名会说中文的员工，在火车站，甚至60英里外的伦敦马里波恩站，都有中英文往比斯特的指示。

来自北京的岳梁不会说英语，但她很惊喜地发现店员能说中文。

她对翻译说她要买礼物给她的母亲，她说她是经过“口耳相传”知道这个购物村。

“当他们来到这里时，他们很惊讶发现这里有许多会说中文的员工，游客也感受到热烈的欢迎，他们的购物体验很棒，”翻译员说。

“会说中文的员工让购物体验变得更方便。”

Image caption 用不同语言写的退税说明。

但如果比斯特要持续繁荣也会面对挑战，中国出境游研究所（China Outbound Tourism Research Institute）的沃尔夫冈‧捷尔吉‧阿尔特博士（Wolfgang Georg Arlt）说。

他说出国旅游这个购物风气会随着越来越多国民出国旅游而不再新鲜。而且如果亲友们也很快将会出国旅游的话，送礼给亲友变得不再重要。

“如果每个人都有古驰包包，你再告诉人们‘噢我买了一个古驰包’，这就不引人注意了。”

他认为如果比斯特想持续吸引最有钱的中国游客，它必须持续进化，提供更好的购物体验。

“这些人会持续造访比斯特，”他说，“但你必须给他们故事去对亲友炫耀，而不只是给他们折扣。”