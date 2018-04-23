图片版权 AFP/Getty Image caption 马克龙是特朗普任上首位对美国进行国事访问的外国元首。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron ）本周访美，成为特朗普（Donald Trump）任上首位对美国进行国事访问的外国元首。出乎所有人意料，这两个曾被视为圈外人的总统已经建立起一种个人关系。但这种联系的背后是什么？这对法国利益及影响力又意味着什么呢？

这已经不是马克龙的关系网第一次出人意料了。在就职几周后决定接待首位来访外国来宾时，马克龙选择了俄罗斯而不是法国的关键盟友，而下令打击俄罗斯盟友叙利亚后不久他还宣布，将于5月出访俄罗斯。

马克龙如此的手段有时也会引起一些外交风波，比如最近土耳其便对法国调停土耳其与库尔德人问题表示不满。

但还没有任何事情像他与特朗普的“兄弟情”这般引人注目。

这两个人有着不小的年龄差，同时他们在政治立场、价值观、个人风格、性格、背景出身、兴趣爱好和对媒体的运用方式上都千差万别。

但爱丽舍宫主人马克龙用“非常亲近”形容二人关系，事实也确实如此。他们经常在电话上坦诚交流，看上去两人相处融洽是真。

这种融洽使得法国超越德国、英国，成为美国在欧洲的首要联络方。

英国“脱欧”及德国的贸易、移民政策为马克龙创造了空间。尤其值得注意的是，第一位在特朗普任期内对美国进行国事访问的人不是英国首相特蕾莎·梅，也不是德国总理默克尔，而是马克龙。他将在访美期间受到正式宴会款待，同时在国会致辞。

图片版权 AFP/Getty Image caption 马克龙与特朗普的个人关系使得法国超越德国、英国，成为美国在欧洲的首要联络方。

这种新型法美关系的形成还受一些个人因素影响。

马克龙与特朗普都被视为是撼动本国政治制度的人物。他们都以自己的方式直言不讳，都喜欢展现强悍的形象。而以美国立场来看，马克龙本身长相英俊，又是男性形象，这些都是加分项。

而在法国方面，由于法国并不像德国与英国那样，与此前的美国总统有如此深的共识，因此对于特朗普充满争议的执政方式，法国比其他国家更容易适应。

法国对待美国更加务实，他们不是基于对世界的共同道德观，而是建立在共同利益上的盟友。

图片版权 Reuters Image caption 即使在政策上没有具体影响力，与特朗普发展关系对马克龙也有实际意义。

这种共同利益更多与安全和反恐有关。法国需要美国一同对抗恐怖主义袭击，而正如许多分析人士指出，由于英国在伊拉克战争之后更加小心谨慎，法国现在成为美国在军事支持上最好的依靠。

而特朗普在安保问题上的政策有时也对马克龙在欧洲问题上的议程有利。一直以来特朗普都在要求欧盟国家对自己的安保问题承担更多责任，且要求他们增加国防支出，需要达到自己国家国内生产总值（GDP）的2%。

马克龙已经做出保证，法国将在2025年达到上述目标，并积极主张欧洲在安全及防务问题上拥有更多自主权，宣传推动自己提出的欧洲干预倡议（European Intervention Initiative），提出欧洲应像法国现在一样，建立共同资源与战略目标，以实现自己的目标。

图片版权 Reuters Image caption 2017年特朗普应邀在巴黎出席法国国庆日阅兵式。

但在法国，总统与美国走得太近可能会为自己带来政治风险，因此马克龙需要展现更多。

马克龙最近表示，他已经说服特朗普继续介入叙利亚问题，但白宫迅速对此予以否认。而截至目前，除提高外界期望，几乎没有任何证据表明马克龙在气候变化、伊朗核问题及耶路撒冷等关键问题上对特朗普有影响力。

此次访美，马克龙将有机会与美国讨论更多政策差异。法国希望在下月美国决定是否退出伊朗核问题协议之前，可以与美国就"一项建议文件"达成共识。

此外，两人还将就特朗普计划对从欧盟进口钢铁和铝产品征收关税、叙利亚冲突，以及备受争议的美国视耶路撒冷为以色列首都等事宜进行讨论。

但即使在这些事情上没有具体影响力，与特朗普发展关系对马克龙也有实际价值。

马克龙在任期伊始便承诺，要重塑法国在海外的地位以及法国对世界的使命感。他相信崇高的目标是法国重获民族认同感与乐观主义。

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即便对特朗普没有多少政策影响力，但是与特朗普关系亲近有利于提升法国的国际形象，增强国际影响力。

马克龙的外交标志是强有力的个人联系及强硬的政策差异，这有时需要左右兼顾，谨慎处理。

而特朗普的关系网络不可预料。有分析人士指出马克龙一直注意不对特朗普进行个人批评。如果特朗普作出会直接损害法国利益的决定，马克龙可能会在国内面临更多猛烈抨击。

如果这样，这段提高马克龙海外声望的关系可能会以马克龙在国内受挫而告终。