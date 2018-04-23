图片版权 AFP Image caption 旅游成了朝鲜赚取外汇仅有的几个渠道之一，而到访当地的外国游客目前主要来自中国。

中国国家主席习近平发出批示，要求中国外交部采取必要措施，协助周日晚上（4月22日）在朝鲜遇上严重交通事故的中国游客。事故造成最少36人死亡，包括四名朝鲜人。

习近平还要求中国驻朝大使馆协调朝鲜有关方面全力做好事故处理工作，全力抢救受伤人员，做好遇难者善后工作。

总部设在美国的《朝鲜新闻》（NK News）引述“旅行业消息来源”称，发生意外的旅游大巴载着一些来自北京的旅行社工作人员，他们早前从沈阳飞抵当地，但没有说明他们到访朝鲜的目的。BBC中文曾联络中国驻朝鲜大使馆尝试确认消息，但未获回应。

《朝鲜新闻》又报道说，旅游大巴当时正从南部城市开城（Kaesong）返回首都平壤，而连接这个两城市的高速公路现时有大型修路工程，为朝鲜领导人金正恩定于周五（4月27日）与韩国总统文在寅的会面作准备。

中国中央电视台播出的片段显示，旅游大巴在意外后翻倒，车身部份组件脱落，现场也下着大雨。中国驻朝鲜大使馆还通报，另外两名中国人受重伤，其情况“极其严重”。中国国家卫生健康委员会又发出通知，指已经派出四名医疗专家联同应急办公室的成员，携带救治需要的器械及药品，前往朝鲜协助救援工作。

而路透社留意到，中国官方中央电视台英文频道在推特上提及，旅游大巴发生意外后从桥上掉下，但后来把讯息删除。

中国外交部发言人陆慷在周一（4月23日）的例行记者会中，指中方正在核实有关详情。

图片版权 AFP Image caption 这是2016年拍摄的资料图片，显示连接平壤与开城公路的其中一部份。路透社报道指，这是朝鲜境内修得最好的一条高速公路。

联合国近年加强对朝鲜制裁以来，朝鲜的主要出口行业包括煤炭，海产品和纺织品都受到了限制，现在旅游成了朝鲜赚取外汇仅有的几个渠道之一。

朝鲜近期与韩国和西方国家的关系慢慢改善，但到访朝鲜的外国游客目前主要还是来自中国。在韩国的朝鲜海洋研究所估计，旅游业每年为朝鲜赚取4400万美元外汇。赴朝游客80%是中国人。

美国学生瓦姆比尔（Otto Warmbier）2016年到朝鲜中朝边界城市丹东的中国旅行社旅行后，准备离境时被捕，并被指窃取朝鲜的宣传画。

他随后被判入狱15年，在去年六月被释放返美后死亡。美国在去年九月宣布，禁止美国公民前往朝鲜，到访朝鲜的西方游客随即从每年差不多5000人的高锋下跌。