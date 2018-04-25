金正恩为何亲自探访中国赴朝鲜车祸游客？

图片版权 AFP PHOTO / KCNA VIA KNS Image caption 朝鲜领导人金正恩亲自到医院探访了车祸事故中的中国伤员。照片左第一位是中国驻朝鲜大使李进军。

朝鲜领导人金正恩亲自前往中国使馆，对在朝鲜中国游客车祸表示"哀痛"，并又亲自到医院探访了幸存伤员。

在朝鲜，受到严格控制的媒体报道负面新闻的情况罕见，而金正恩对这一交通事故亲自出面慰问更为罕见。

朝鲜对这一事件的处理体现出，在外交形势急剧变化的朝鲜半岛，朝中关系的分量仍非常重要。

金正恩探望

4月22日晚，一辆载有一些来自北京的"旅行社工作人员"的旅游大巴当时正从南部城市开城返回首都平壤，而连接这个两城市的高速公路现时有大型修路工程，为朝鲜领导人金正恩定于周五（4月27日）与韩国总统文在寅的会面作准备。

旅游大巴在经过一座桥时，掉落桥下，造成32名中国游客和四名朝鲜导游死亡，2名中国游客受重伤。

朝鲜官方的朝中社援引金正恩说："这次意外的事故让他（金正恩）十分痛心"，"在想到遇难者家属的悲伤之际，他自己也难以自制。"

4月23日一早6点半，金正恩就亲自前往中国驻朝大使馆表示慰问，当晚还专程到医院看望了受伤的中国游客。

中国外交部发言人陆慷在例行的记者会上，就此回答提问对朝方表示感谢说，此次不幸事故发生后，……朝方各相关部门也第一时间行动起来，朝鲜党和国家领导人及有关部门负责人亲赴事故现场和医院指挥抢救及事故处置。

中朝关系

这次交通事故发生在朝鲜半岛面临重大局势变化之际。金正恩在近日刚结束的朝鲜劳动党三中全会上，宣布停止核和导弹试验、全力发展经济的战略决定。

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鲜领导人金正恩在赴医院前亲自前往中国使馆向中国大使李进军表示慰问。

与此同时，朝韩、朝美将举行首脑会晤。

中国是朝鲜最重要的邻国，对朝鲜提供着至关重要的经济和政治支持。不论是对内改革开放，还是对外改善与西方国家关系，朝鲜都难以离开对其提供基本经济和战略支撑的中国。

韩国的一个智库韩国海事研究所称，中国游客占所有赴朝的外国游客的80%，每年为这个国际孤立的国家带来4千4百万美元的收入。

而西方每年赴朝鲜的游客最多不过约5000人，而且随着西方制裁在减少。

制裁与会谈

虽然中国一直对朝鲜予以各种支持，但也一直反对其开发核和弹道导弹武器。因此，中国支持联合国安理会就此对朝鲜实施的经济制裁，严重限制了朝鲜的能源供应。

据中国海关总署公布的官方数据，到今年3月份为止，作为朝鲜燃料的主要供应国，中国连续第六个月未对朝鲜出口柴油、汽油和燃料油。

中国也已经连续3个月没有向朝鲜出口玉米，3月份对朝鲜出口的大米不足500吨。

同时，中国连续6个月未从朝鲜进口铁矿石、煤炭或铅。

中国仍坚持对朝鲜的"基本人道主义"的非军工供应和贸易。今年3月份中国对朝鲜贸易额为1.553亿美元，远低于去年的4.42亿美元。

未来朝鲜如果弃核走上改革开放、发展经济的道路，自然难以离开启比邻的世界第二大经济体中国。