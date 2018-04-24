朝韩领导人会面吃甚么 来个瑞士菜如何？

图片版权 The Blue House Image caption 这就是金正恩将会吃到的吕斯蒂。韩国似乎想用这道经典瑞士菜，来唤起金正恩据报在当地留学时的回忆。

朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅周五（4月27日）就要在板门店韩国一方见面。韩国总统府在社交网站上透露，会给据报曾在瑞士求学的金正恩奉上一道经典的瑞士菜。

这道瑞士菜称吕斯蒂（rosti），是一道以洋葱和牛肉煮成的马铃薯。韩方说，会为这菜色加上“一丝韩国特色”，但没有具体说明是甚么特色。一直有报道指金正恩曾在瑞士留学，但这说法没有获得官方承认。

宴会间还会奉上文在寅的家乡菜——鲷鱼（John Dory）。

韩国表示，宴会的菜肴大多有象征意义，菜色和食材都会有韩国和朝鲜的特色。

图片版权 The Blue House Image caption 鲷鱼在文在寅的家乡釜山是一种常见的菜式。

除了这些，宴会间还会有朝鲜最著名的冷面。文在寅亲自要求，这道菜要由来自平壤知名的玉流馆餐厅厨师在宴会厅里准备。这种冷面奉客时，会浸在一些放凉了的汤里边，加上肉块和蔬菜。厨师一般会用剪刀把面条剪开一半，让食客吃起来方便一点。

饮料方面，韩国政府在社交网站上发文表示，会为嘉宾准备文梨酒（Munbaeju）。这种酒起源在朝鲜，但现在主要在韩国酿制。酒的名字有“梨”字，但主要是用小麦和高梁酿造，没有用到梨子。

这不是第一次韩国用富有象征意义的菜色招待来宾。 美国总统特朗普去年到访韩国时，韩方用一些在独岛（Dokdo）附近捕获的虾来招待他。日本称这个地方为竹岛，双方多年就这两个小岛主权谁属争持不下。