朝韩领导人会面吃甚么 来个瑞士菜如何？
- 2018年 4月 24日
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朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅周五（4月27日）就要在板门店韩国一方见面。韩国总统府在社交网站上透露，会给据报曾在瑞士求学的金正恩奉上一道经典的瑞士菜。
这道瑞士菜称吕斯蒂（rosti），是一道以洋葱和牛肉煮成的马铃薯。韩方说，会为这菜色加上“一丝韩国特色”，但没有具体说明是甚么特色。一直有报道指金正恩曾在瑞士留学，但这说法没有获得官方承认。
宴会间还会奉上文在寅的家乡菜——鲷鱼（John Dory）。
韩国表示，宴会的菜肴大多有象征意义，菜色和食材都会有韩国和朝鲜的特色。
除了这些，宴会间还会有朝鲜最著名的冷面。文在寅亲自要求，这道菜要由来自平壤知名的玉流馆餐厅厨师在宴会厅里准备。这种冷面奉客时，会浸在一些放凉了的汤里边，加上肉块和蔬菜。厨师一般会用剪刀把面条剪开一半，让食客吃起来方便一点。
饮料方面，韩国政府在社交网站上发文表示，会为嘉宾准备文梨酒（Munbaeju）。这种酒起源在朝鲜，但现在主要在韩国酿制。酒的名字有“梨”字，但主要是用小麦和高梁酿造，没有用到梨子。
<2018 남북정상회담 만찬메뉴 공개> - 남과 북의 땅과 바다, 평화를 향한 온 국민의 염원을 담아 정성스럽게 준비했습니다. - 요리 하나하나에 우리 민족의 평화통일을 위해 애썼던 분들의 뜻을 담았습니다....Posted by 대한민국 청와대 on Tuesday, 24 April 2018
结尾 Facebook 帖子 用户名 대한민국 청와대
这不是第一次韩国用富有象征意义的菜色招待来宾。 美国总统特朗普去年到访韩国时，韩方用一些在独岛（Dokdo）附近捕获的虾来招待他。日本称这个地方为竹岛，双方多年就这两个小岛主权谁属争持不下。