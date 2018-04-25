中印关系：习近平与莫迪的“非正式”会面要谈什么？

图片版权 Getty Images Image caption 习近平和莫迪

在上海合作组织（SCO）会议上，中国表示各国外长已经为六月即将举行的青岛峰会“打下了坚实基础”。青岛峰会尚未举行，但是在某些方面，一些值得注意的事情已经在发生。

周日（4月22日），在与印度外交部长苏斯马•斯瓦拉杰（Sushma Swaraj）谈话之后，中国外交部长、新上任的国务委员王毅宣布，中国国家主席习近平将在接下来的周末于武汉与印度总理纳伦德拉•莫迪（Narendra Modi）进行“非正式会面”。

图片版权 Getty Images Image caption 中印外长24日在北京会面，为两国元首月底的非正式会晤热身。

据新华社英文网引述，王毅表示，习近平将与莫迪就世界面临的重大改变进行深度的策略性沟通，并就中印关系的总体、长远策略问题交换意见。

这一进展，应该如何解读？

最近退休的印度前外交部秘书、中国事务专家苏杰生（S Jaishankar）向印度的亚洲国际新闻社（ANI）表示：“这肯定是非常大胆的一步。他们将会在轻松的环境下会面，议题是开放的。这将会更加亲切和具有互动性。”

就中印关系来说，如果以洞朗对峙和达赖喇嘛到访阿鲁纳恰尔邦为标志的2017年是摩擦不断的一年，那2018年至今，至少已经看到了关系重启的迹象。

你的器材不支持播放多媒体材料 2017年中印对峙视频回顾

在处理马尔代夫的宪法危机以及“藏人行政中央”（即西藏流亡政府）的“感谢印度”倡议问题上，新德里合理地对北京采取了和解的基调。而北京方面，则在二月金融行动特别工作组（FATF）以伊斯兰堡支持极端组织为由向其施压时，不再为巴基斯坦站台。

在另外两个对新德里来说相当重要的问题上，也因为北京单方面的暂停行动而逐渐安静下来——包括重新开放前往普兰县冈仁布钦山（Kailash Mansarovar Yatra）的乃堆拉山口道路，以及共享布拉马普特拉河和萨特莱杰河（Sutlej River）水文数据等。

图片版权 RAVEENDRAN Image caption 2013年藏人在新德里举行的一场抗议示威。西藏问题和达赖喇嘛问题是中印关系中绕不开的难点。

不过，分歧依然存在。

对印度来说，北京对伊斯兰堡事务的参与仍然是最亮的红灯。阻止印度加入核供应国集团（NSG），以及在印度洋区域持续越踩越深等等令印度不快的状况，都是未解决的问题。

然而，与此同时，中印两国之间的贸易却是呈几何位数增长。当然，同样增长的还有中国从中所得的贸易赤字优势。

中国对于印度与美国、日本以及区域周边力量的紧密关系保持怀疑态度。而印度在是否参与“印太战略”倡议以及边境军力建设等问题上所表现出的先发制人姿态，也完全是前所未见的。

分析：印度如何看待“印太战略”？

图片版权 Reuters Image caption 印度2018阅兵式上的表演，如同印度外交东南西北全面开弓。

自去年11月东亚之行起，美国总统特朗普就一直标榜"印太战略"将成为他的美国政府亚太战略，以“取代”奥巴马任期内提出的"重返亚太"。

在概念上，该战略以美国为首，联合日本、澳大利亚和印度，作为处理地区事务的体系。

BBC印度记者文尼特•卡勒（Vineet Khare）分析称，即使对于印度来说，这个提法或许仍然是一个“松散的概念”：

目前为止，没有谁深入地探讨过它，目前也没有过任何实际行动。

印度、美国、澳大利亚、日本，以这四个国家形成体系，在表面上似乎就是一个特别针对中国制定的概念。

至于印度对此的态度，中国有所担心，但这就像印度对于中国如何看待巴基斯坦有所担心一样。

印度与中国已经是越来越重大的贸易伙伴——从这一点出发，印度或许会希望在战略事务上“打安全牌”。

印度外交部长在莫迪与习近平会面之前到访中国，这显示了印度总体上希望与中国发展关系，只不过基于1962年战争的历史，双方总还是有些忌惮。

历史与现实

北京所面对的还有来自美国方面重新拾起的对抗态度。不管在经济领域还是地区战略领域，美国都有意对中国扩大声势。

现状将如何走下去？

历史似乎给了一个尽管不完全对应但是却有趣的参照。

1989年6月，在中国首都的市中心，中国向它的人民动用了军队武力。

此后不久，与中国比肩的共产主义政府苏联解体。

当时的印度曾试图借此时机，看中国是否有兴趣解决僵持30年的两国边境争议——中印在1962年曾为这段边境打过一场仗。

Image caption 2017年发生对峙的洞朗地区位于不丹印度中国交界处。

印度前国家安全顾问兼外交部长希夫山卡•梅农（Shivshankar Menon）在1992年时仍是个初级外交官。他当时向时任外交部秘书迪克西（JN Dixit）表示：“（天安门事件以及苏联解体带来的）恐惧应该会使中国领导层愿意与印度建立边境和平，从而让中国政府不用担心面对更多的问题和压力。”

结果证明，中国对此是乐于接受的。

梅农在他的书《抉择——制定印度外交政策内情》当中指出，至1993年9月，印度与中国就订立了第一份印中边境协议。

不过，非常需要注意的是——如今的中国有一个刚刚修宪容许领导人"终身"制的国家主席，而莫迪则已经临近他当前任期的尾声，明年他仍须努力寻求连任。