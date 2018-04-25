世界上哪个国家工作时间最长，年假最少？

图片版权 Getty Images Image caption 韩国人2016年平均工作了 2069个小时

韩国国民大会 （South Korea's National Assembly） 今年3月通过一项法律，旨在减少韩国国民的工作时间。

大会以压倒性的多数投票通过一项法律，把韩国人每周工作时间从最高的68小时减少到52小时。

根据经济合作与发展组织 (OECD)的统计，韩国是发达国家中工作时间最长的国家。

韩国新法将于今年7月开始实施，它将首先从大公司开始，之后才贯彻到小公司。

该法律虽然受到来自韩国商界的反对，但韩国政府认为有必要推行这个新法。因为它对改善韩国国民的生活水平、创造更多的就业机会以及提高生产率都将有好处。

不仅如此，韩国政府还相信它甚至可以增加韩国的出生率。过去几十年来，韩国的生育率一直呈现显著下降趋势。

根据OECD2016年的数字，韩国工作人员平均每人一年工作2069小时。OECD比较了38个国家的数据，发现只有墨西哥人和哥斯达黎加超过韩国。

经合组织国家每年最长工作时间排名 排名 国家 每年人均工作小时 1 墨西哥 2225 2 哥斯达黎加 2212 3 韩国 2069 4 希腊 2035 5 俄罗斯 1974 5 智利 1974 14 土耳其 1832 16 美国 1783 22 日本 1713 26 英国 1676 38 德国 1363

根据国际劳工组织（the International Labor Organization，ILO）的研究，通常是低等和中等收入国家的人工作时间比较长，但是韩国似乎打破了这一规律。这可能与以下因素有关：韩国劳动人口中自雇者比例较多、工资低、工作不稳定以及文化因素等。

而且，韩国也并不是富裕国家中唯一一个工作时间较长的国家。

图片版权 Getty Images Image caption 一些国家对工作时间根本没有法律限制。

过劳死

日本人由于工作时间长出现的过劳死现象已经体现在语言中，日语中专门有一个词，就叫“过劳死”。

它专门指工人死于与工作有关的疾病，心脏病、中风或是由于工作压力而自杀等。

虽然日本职员平均每年工作1713小时并不是最高的。但是日本并没有相关法律规定每周最高工作小时以及加班的限制。

图片版权 Getty Images Image caption 工作超时是日本白领的家常便饭

在2015-16年财政年度，日本政府登记在案的过劳死就有1456人。

劳工权益组织称，实际数字可能远比这个要高出许多倍，因为许多过劳死案例并没有上报。

每周最长（法定）工作小时国家排名 泰国 84 塞舌尔群岛 74 哥斯达黎加 72 尼泊尔 68 伊朗 64 马来西亚 62 新加坡 61

来自国际劳工组织的最新数据，亚洲是工作时间最长的大陆。亚洲许多国家（32%）对每周最高工作小时没有法律限制；即使有限制的国家（29%），门槛也比较高（60小时或更高）。

只有4%的国家遵守国际劳工组织的建议，实行48小时工作制或更少。

在美洲和加勒比海，34%的国家没有统一的每周工作小时时限。其中，美国更加糟糕。

图片版权 Getty Images Image caption 美国工人没有最低年假

与此同时，在中东国家每周工作60小时以上很常见。

但是在欧洲，除了比利时和土耳其之外，所有国家都规定每周法定工作小时不能超过48小时。

在非洲国家中，三分之一的雇员每周工作超过48小时，在坦桑尼亚，更是超过了60个小时。

香港居首

图片版权 Getty Images Image caption 香港工人争取劳工权益

2016年，瑞士银行瑞银集团还分析了全球71个城市雇员的平均工作小时。结果显示，香港位居榜首，香港人平均每人每周工作50.1小时。

其次是孟买(43.7), 墨西哥城(43.5), 新德里 (42.6) 和曼谷(42,1)。

墨西哥人除了工作小时长以外，还是世界上假期最少的国家。他们每年法定带薪假期不到10天。尼日利亚、日本和中国也是不相上下。

但是，巴西的年假至少在20到23天左右。

印度更是没有每周法定工作小时的限制。此外，印度工作人员也没有最低保障的年假。