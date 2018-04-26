朝韩峰会一碟甜点折射东北亚复杂纠纷

图片版权 Getty Images Image caption 韩国为27日朝韩首脑峰会晚宴准备的甜点以"民族之春"命名，将冲破冻土冒出的温暖春日气息形象化，表现出团结一心的民族一体。芒果慕斯外面罩着一层坚硬的外皮，需要打破这层外皮才能看到里面的慕斯，以此形象化地表现出韩朝破冰努力。

为朝韩首脑峰会晚宴准备的甜点引发日本外交抗议，体现东北亚地区复杂的领土和历史纠纷的现实。

韩国方面为计划在4月27日举行的朝韩首脑会晚宴准备了一道芒果慕斯甜点，名为"人民之春"，摆盘装饰用了一幅朝鲜半岛统一旗图案，旗上朝鲜半岛地图，将韩国与日本有争议岛屿标明，日本称之为竹岛，韩国称为独岛。目前该岛屿由韩国控制。

日本外务省发言人表示，日本已向韩国提出抗议。"我们已要求不要端出这道甜点。"

不仅甜点上的地图有争议，朝韩首脑会晤中韩国总统文在寅和朝鲜领导人金正恩所坐的核桃木椅子上也刻有半岛统一旗地图，清楚标明了有争议岛屿。

这不是韩国第一次拿国宴大餐当作对日本"维护主权与领土完整"的武器。

"独岛大虾"争议

韩国所称独岛（日本称"竹岛"）位于朝鲜半岛东部海域韩国郁陵岛以东大约90公里（距离日本最近的隐岐诸岛约为160公里），由东、西两个小岛和37块岩礁组成，总面积大约0.18平方公里。

韩国、朝鲜和日本均主张对独岛拥有主权。韩国实际控制这一岛屿，并于1954年起驻扎一支小规模警察部队。

美国总统特朗普去年11月访问韩国，韩国政府在招待特朗普的国宴菜单中有一份在独岛（日本称：竹岛）海域捕捞的"独岛虾"。

日本获悉后立即发出外交抗议。

但韩国外交部发言人反驳日本政府质疑韩国国宴菜品。韩国"慰安妇"受害者李榕秀应邀出席国宴后对韩国媒体表示，"当晚的独岛虾比普通虾更好吃，很香。"

图片版权 Getty Images Image caption 不仅甜点上的地图有争议，朝韩首脑会晤中韩国总统文在寅和朝鲜领导人金正恩所坐的核桃木椅子上也刻有半岛统一旗地图。

教科书和历史之争

东北亚历史、领土和主权的纠纷不仅反映在韩国的“食品外交”上，也体现到衣食住行的生活其它方面。作为在亚洲近代最早实现现代化的日本，在过去两百年里国力崛起、称雄东北亚。甲午海战击败大清国，吞并朝鲜半岛，并在日俄战争中一举击败沙皇俄国，一度成为亚洲霸主。在文化和美食上，在其占领地区也推广崇尚日本习惯，反而引发被占地区人民的反感和抵触。

二战结束，日本惨败，《开罗宣言》、《雅尔塔协定》等国际条约及当时日本战败后的状况都使得日本无法维持其原来声称有主权和管辖权的一些地方，前日本殖民地的人民则纷纷摒弃一度被迫接受的日本文化，恢复民族传统。

战后，日本总在教育和教科书问题上来说明其主权立场和历史、外交态度，但时不时其教科书修改否认过去日本殖民、侵略亚洲其它国家的历史总引发地区国家不满。

2018年2月底，日本文部科学省发布的中小学"学习指导要领"修订草案，把"竹岛"、"俄罗斯称作南千岛群岛的北方四岛"、"尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）"及其附属岛屿称为日本"固有领土"。

随即，韩国教育部发言人批评说，独岛（日本称竹岛）从历史、地理和国际法上都是韩国固有领土，日方行为有损韩方领土主权，违背东北亚各国为和平、共赢所作不懈努力。

“战斗民族”

中国官方对日本教科书中有关历史和现实的多次批判众所周知。中日之间也常在对历史认识和钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）海域巡航疆界问题上针锋相对。

对于俄罗斯这样的“战斗民族”来说，对主权声称手法更为强硬，无需多费口舌，直接动用武力！其紧张程度已经远远超出了宴会食品或书籍课本的争议，也体现了俄罗斯不同于朝韩日中的民族性格。

1945年，美、英、苏三国首脑签署并发表的《雅尔塔协定》规定：由于苏联对日宣战，战后将千岛群岛等被日军侵占的岛屿“归还”苏联。苏军在第二次世界大战末期发起了"千岛群岛战役"，击败千岛群岛各个岛屿上的几万日军，占领了整个千岛群岛，包括国后、择捉、齿舞、色丹等“北方四岛”。

对于日本一直坚持要俄国归还的北方四岛，在普京统治下，梅德韦杰夫担任俄国总统时则直接登上二战末期苏军占领的北方四岛，以示此处没有主权讨论的余地。