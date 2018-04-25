死亡采访之旅：丹麦发明家马德森被判无期

图片版权 Getty Images Image caption 今年47岁的马德森说，他会对该判决提起上诉。

震惊世界的瑞典女记者金·沃尔谋杀案周三（4月25日）宣判。嫌疑人丹麦发明家彼得•马德森（Peter Madsen）被判无期徒刑，不得保释。

哥本哈根法庭庭审记录显示，马德森计划了对金·沃尔的谋杀。行凶时，他将她闷死，并切开她的喉咙。他还被指控对金沃尔进行性侵。

30岁的金·沃尔的尸体是在去年8月21日，死亡11天后被发现的。

今年47岁的马德森说，他会对该判决提起上诉。此前，他还承认在他的潜水艇上分尸。

谁是金·沃尔？

图片版权 Ritzau Foto Image caption 金沃尔死前正在为一篇关于马德森的专题报道进行前期研究。

作为一位小有名气的自由职业记者，金·沃尔死前正在为一篇关于马德森的专题报道进行前期研究。2008年，马德森通过众筹自己建造了一艘重40吨、长16米的潜艇UC3"鹦鹉螺号"。

而在此之前，金·沃尔已经在朝鲜、南太平洋、乌干达以及海地从事过采访报道，为《纽约时报》、《卫报》、Vice和香港《南华早报》等多家媒体撰稿。她还曾就读于被誉为"新闻界牛剑"的美国哥伦比亚大学新闻学院。

美国新网网站BuzzFeed曾采访的多位金·沃尔的朋友和同事说，她是一个"稀有物种"，"这是一个充满作秀的行业，但她却与此相反。"

金·沃尔的家人此后设立了一个鼓励年轻女记者的奖学金，并已筹得超过20万美元。

惨剧如何发生？

图片版权 EPA Image caption 丹麦警察在潜艇上进行调查。

去年8月10日下午7点，金·沃尔和马德森在哥本哈根南部的雷夫沙勒恩港口会面，他们一起登上了鹦鹉螺号。两人一起留下的最后影像是当晚8:30，日落前不久，一名男子从游船上拍到他们出现在潜艇指挥塔上。

金·沃尔一直没能返航——隔天凌晨2:30，她的男友汇报称她失踪。

由于这艘自制潜艇没有卫星定位设备，警方接警后直到周五早上10:30才从位于瑞典和丹麦间海峡中的一座灯塔上收到这艘潜艇的消息。

一艘商船后来汇报说，事发当晚12点左右，在30米左右的距离处看到过这艘潜艇，当时它位于厄勒海峡大桥（Oresund Bridge）的西北方向。

搜寻人员最终和马德森本人取得了联系。但潜艇在搜寻人员第一次看到它半小时后沉没，马德森被搜寻人员救起。

在随后几个月的审理中，马德森几次修改口供，比如他曾供述说，船上发生了事故导致了金沃尔死亡，而他则对尸体进行了海葬。