图片版权 AFP / KCNA Image caption 金正恩（中）在会晤文在寅前一周作出废除核试验场的决定。

一份来自中国的最新地质学论文证实，位于朝鲜西北部丰溪里的核试验场已经坍塌。

中国科学技术大学的这篇论文指出，丰溪里万塔山的测试点在去年9月3日的核试验后不久再次发生地质事件，是由山体“近垂直塌陷”所致。

该校本周获美国地球物理联合会（AGU）《地球物理研究快报》（Geophysical Research Letters）接收这篇论文，其结论与同一份学刊于3月份刊登，来自中国地震局地球物理研究所与吉林省地震局的论文不谋而合。

朝鲜最高领导人金正恩在即将会晤韩国总统文在寅之际，宣布停止核试验与弹道导弹试射，并废弃执行了过往六次核试验的丰溪里试验场。当时已有专家学者对BBC表示，他们认为废弃试验场的原因是该处已再无利用价值。

据官方朝中社报道，金正恩在上周末结束的朝鲜劳动党中央七届三中全会上说：“由于科学地、依次进行核开发的整个工序，还科学地进行运载打击手段的开发工作，核武器兵器化完结得到了检验。在此情况下，朝鲜不再需要进行任何核试验和中远程、洲际弹道火箭试射，于是，北部核试验场也结束了自己的使命。”

会上通过的《关于宣布经济建设与核力量建设并举路线的伟大胜利》决议书进一步称：“为了透明地保证停止核试验，将废弃北部核试验场。”

两篇论文都怎么说？

图片版权 Planet / 38 North Image caption “北纬38度”组织在第六次核试验过后不久发放了这张卫星照片，似乎显示丰溪里核试验场的山坡上出现了几处滑坡。

位于安徽合肥的中国科大介绍说，这篇论文是由地震与地球内部物理实验室温联星研究组博士生田冬冬、姚家园为共同第一作者。研究团队利用1972笔地震台数据确定了2017年9月3日核试验后四个地质“小事件”的震源属性特征，以及这四次小型地震与核爆中心的相对位置。

“研究结果表明，核爆后8分半钟的事件为万塔山自核爆中心西北方向440米处近垂直塌陷至核爆产生的中心空腔所致；而9月23日以后发生的3个小事件则是一个位于核爆中心北侧8.4千米处的另一座山体下方的天然地震群，其震源深度至少为2.4千米。”

经同行评审（peer review）后，《地球物理研究快报》本周接收了中国科大的论文，但仍待编辑方在5月份发表。

而在此之前，《地球物理研究快报》于3月份刊登了吉林省地震局分析预报专家刘俊清工程师、中国地震局地球物理研究所研究员李丽博士与希腊和捷克地质学家联名撰写的研究通讯。

根据这个团队的模型分析，9月3日的核爆炸形成了一个空穴，并在其上方堆起了一大堆的石块，就象烟囱被堵塞一样，最终坍塌收场。

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结论意味着丰溪里已无法运转吗？

中国科大团队的研究结果，实际上已在去年12月于新奥尔良举行的AGU秋季大会上首次发表。当时由田冬冬、姚家园和博士生导师温联星教授负责的参会海报上 针对2017年9月核试验后8.5分钟标明了一个结论：“坍塌的发生应当被理解为万塔山下的地下设施不能被用于未来的任何核试验上。”

图片版权 USTC Image caption 中科大参会海报上的结论："坍塌的发生应当被理解为万塔山下的地下设施不能被用于未来的任何核试验上。"

美国《华尔街日报》接触到温联星教授，对方表示即将在《地球物理研究快报》发表的论文不会包括这一段叙述，也不会提及核试验所可能造成的环境灾难。

至于为何有这个决定，报道称温教授并未回应记者追问。

刘俊清、李丽等撰写的研究通讯则没有就万塔山设施能否继续使用的问题给出任何结论。

中国科学家研究朝鲜核试验有实际用处吗？

图片版权 Reuter Image caption 吉林珲春是中朝俄三国交界之地。这段中朝边界十分靠近丰溪里核试验场。

中国科大在介绍其论文的新闻发布中说：“鉴于朝鲜核试验场万塔山发生塌陷的研究发现，有必要继续监测塌陷事件可能引起的放射性物质泄露。”

吉林省地震局的论文也给出这样一个结论：“试验场也有发生小规模的天然地震，岩土工程也许会诱发它们。因此一切有关试验场岩石稳定度以及防止核辐射泄露的调研均十分重要。”

“放射性核素之释放与转移可能会污染地下水。”

位于朝鲜东北部咸镜北道的丰溪里核试验场距离中朝边境仅约100公里。2017年9月的核试验所产生的人工地震在中国吉林等地有明显震感，学校等楼房须紧急疏散人员。

与此同时，中国环境保护部（今生态环境部）暨国家核安全局启动二级应急响应，监测朝方有否传入任何放射性物质。有关应急响应维持了八天。

中国科大的团队有什么背景？

领导这个研究团队的是温联星教授。他1988年毕业于中国科大，1998年获美国加州理工学院地球物理博士学位，2000年起任教于纽约石溪大学（Stony Brook University），目前同时服务于石溪与中国科大。

温联星教授的研究范围包括理论和观测地震学、地球动力学和行星科学方面。美国《财富》杂志形容他在业内有相当知名度。据中国科大的介绍，他也为AGU一个奖项担任评委。

中国科大网站显示，温联星教授的研究组持续跟进了朝鲜至少五次核试验的地质变化。

中国论文的结果跟西方的部分推测不谋而合吗？

美国国际战略研究中心（CSIS）太平洋论坛的朝鲜半岛问题专家，前日本共同社驻北京记者青木尚子对BBC第五电台评论说，在核试验场能否继续使用的问题上，中国科大的研究结果并非一锤定音，但要是真的毫无价值，则朝鲜将丰溪里“给出去”作礼物，就变得容易。

但青木尚子说，她不希望过度重视这一话题，毕竟朝鲜目前只在采取初步的、可逆转的去核化措施。而金正恩表示对朝鲜核攻击能力感到满意，也许是意味着他已经建立了政治自信，金正恩自以为可以强势推进谈判。

而早在上周朝鲜宣布废弃核试验场之时，华盛顿核不扩散政策教育中心核武专家凯克（Zachary Keck）就已在BBC新闻节目上提出，经历了六次核试验，分析人士多数相信丰溪里核试验场有坍塌可能。BBC未能独立证实是否有人员伤亡。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜宣布停止核试验——这样的消息依旧要由朝鲜中央放送主播李春姬来播报。

韩国釜山大学政治系副教授凯利（Robert Kelly）也认同此看法。他接受BBC连线采访时说，丰溪里的隧道坍塌据称造成200人死亡。虽然未被广泛报道，但越来越多人担心朝鲜将发生切尔诺贝利式核灾难。

凯利说，朝鲜不希望发生这样的核灾难，中国更不希望看到。这大概就是金正恩决定废坑的原因。