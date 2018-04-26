朝韩会谈前瞻：文在寅与金正恩会面谈什么

图片版权 Getty Images Image caption 朝韩两国的关系在今年初的平昌冬奥首现转机。

韩国总统文在寅及朝鲜最高领导人金正恩将于4月27日会面，这是过去十多年从未出现的外交场面。

这次罕见的对话出现前几个月，朝韩之间一再出现关系改善的迹象，是次会面也会为即将到来的美朝会谈铺路。

无核化、韩半岛和平问题将会是最优先的议题。分析人士不认为平壤会同意放弃核武，但此次会谈仍对朝韩有重大意义。朝韩两方各有其他议题想要带上谈判桌，像是制裁或家庭离散等。

这次会面有多重要？

非常重要。这次既是2007年以来朝韩领袖首度会面，也是朝鲜现任最高领导人金正恩的首次外交峰会。这与他早前会见中国国家主席习近平不同，那一次会面是秘密进行的，事后才向外界证实两人曾经见过，但这次金正恩与文在寅会面，将会透过电视直播。

“这是金正恩的首秀。”韩国峨山政策研究所总监詹姆斯·金 （James Kim）表示：“金正恩从未参与过这种形式的会面。”

金正恩正在跟随父亲的步伐。前任朝鲜最高领导人金正日，曾于2000年及2007年，两度会见韩国总统金大中及卢武铉。

该两次会面旨在讨论核威胁问题，并推进朝韩经济合作，金大中因促成朝韩对话而获颁诺贝尔和平奖。

那次会面是有成果的，朝韩同意建立开城工业区，一些离散家庭也得以团聚。

但核问题仍然没有解决，朝鲜一次又一次的核挑衅，以及保守派在韩国主政后对朝采取的强硬态度，均令和平进程毫无寸进。一些试图令朝鲜脱离孤立状态、进一步与韩国建立信任的尝试，也遭到批评。

峨山政策研究所的詹姆斯·金指出，韩国一些派系会争论韩国提供给朝鲜、意图说服朝鲜弃核的财政援助，未能发挥其目标作用。

“有些人认为，这些资助令事态更坏，反而有助韩鲜发展核武。”

图片版权 AFP/KCNA VIA KNS Image caption 2017年，朝鲜成功进行了一系列核试。

韩国的目标是？

十年之后，在各方言辞越见强硬、越来越充满威胁的背景下，首尔将平壤引回谈判桌。

韩国现任总统文在寅，曾以卢武铉重要幕僚的身份，参与之前的朝韩会谈。去年赢得总统大选的他，竞选议程之一就是推动与朝鲜关系。

“文在寅希望以朝韩和解作为其政治遗产，这一点毫无疑问。”美国大学国际关系学院助理教授李智英（Ji-Young Lee）表示。

文在寅对今次板门店峰会的期望十分清晰。他曾表示，“必须推动”朝韩和平协议的定位，以终结半岛上维持已久的冲突状态——理论上，朝鲜战争至今仍未有正式结束。

图片版权 Getty Images Image caption 文在寅在十年前的朝韩会议中也有角色。

负责对朝事务的韩国统一部将无核化及缓解军事紧张状态列为首要目标，之后是缔结更紧密的经济及社会连系，意味朝韩之间或会讨论到重开开城工业区。

开城工业区是朝韩经济合作的罕见例子，但在2016年，韩国政府指控朝鲜方面挪用员工薪金及其他资金，支援核研发计划后，该工业区一直关闭至今。

文在寅表示，如果无核化方面有进展，他将重开开城工业区。高峰时期，该工业区雇用了近5.5万名朝鲜工人。

因朝鲜战争而家庭离散的6万人能否与家人团聚，也是韩国想推进的议程。上一次离散家庭团聚发生在2015年，也就是朝韩关系因为核问题再度恶化之前。与此同时，外界预期韩方也会要求朝鲜释放被拘留的外国人。

朝鲜的目标呢？

朝鲜想透过今次会谈达成怎样的目的，则不是那么明显。不少分析人士都认为，金正恩之所以同意会谈，惩罚性制裁是主因。

美国及联合国针对朝鲜实施的制裁，意在削弱朝鲜经济，于去年军事威胁加剧后又加强了不少。

詹姆斯·金认为，在朝鲜眼中，与韩国接触是“唯一能令华盛顿愿意坐下来谈（制裁等问题）的方法。”

朝鲜国营媒体坚称，将朝鲜带上谈判桌的不是制裁，而是“自信”。

另外有其他迹象显示朝鲜有意争取放宽制裁。在此历史性峰会前一星期，朝鲜宣布暂停所有核试及洲际导弹试射。这两项行动是朝鲜的主要挑衅方式。

文在寅对此表示欢迎，更重要的是，金正恩认为美国总统特朗普也会认可这一举动。

澳洲智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute）的国际安全项目主任尤安·格雷厄姆（Euan Graham）表示，对金正恩而言，最终目标是美国，与文在寅会谈是达到该目标须付的代价。获得与特朗普会面的机会，有助金正恩在朝鲜国内的声望。

李智英认为，金正恩希望“以与美国领袖对等的地位被对待。”

“我们一般会以为独裁领袖可以随心所欲，但他其实一直面对压力，要为自己在朝鲜国内的地位而忧虑。”

图片版权 AFP Image caption 三月，金正恩向一个韩国代表团表示自己“致力推动无核化。”

这场会面会有什么成果？

韩国统一部指，超过四分三韩国民众对峰会感到“正面”，但对是次峰会的乐观态度，因不确定峰会实际上能取得什么成果而有所减弱。

从朝韩统一与朝鲜无核化两个角度看，这次会谈能视为一个开始。

“这些会谈能够成为有帮助的跳板。”李智英预期，今次会谈将促成更多协议与更多朝韩交流。

全世界的目光均将集中在文在寅与金正恩的互动。詹姆斯·金认为，是次会谈能否成功，视乎文、金两人能否擦出火花。

“我相信对两名领袖而言，这次会面会是一件好事，但能不能达致无核化，就不太确定。”