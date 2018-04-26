越南复制中国的互联网审查模式

图片版权 Getty Images Image caption 从2018年开始，越南新法律允许在调查中采取特别措施，包括收集私密的电子数据。

4月25日，总部设在巴黎的国际人权组织“无国界记者”(RSF)发布报告称，越南和柬埔寨等亚洲国家正在复制中国的互联网审查模式。

“无国界记者”发布的世界新闻自由排名中，排行前5名的为挪威、瑞典、荷兰、芬兰和瑞士，垫底的5名则依序为中国、叙利亚、土库曼斯坦、厄立特里亚和朝鲜。中国名列第176位，而越南排名第175位。

“随着新技术的大量使用，习近平主席成功在中国实施一种社会模式，这种模式基于对新闻、信息的控制和对公民的网上监控。”

目前，外国记者在华工作难度加大，中国公民则可能因为在社交媒体上分享信息而入狱。

“在国际层面上，中国政府正试图通过输出压制性模式，通过中国的影响力，倡导创建一个互联网‘新国际媒体秩序’。”

“不幸的是，随之而来的是，中国禁止任何公众抗议。”“无国界记者”报告称。

该组织声称，越南媒体被完全控制，但博主们勇敢地保护自己的新闻自由。

“在越南，博主曾被判入狱两年，但现在撰写有关腐败或环境问题等禁忌话题的人，可能面临长达15年的监禁。”报告称。

图片版权 HOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES Image caption 在越南，社交网络越来越受到人们的欢迎

除越南外，柬埔寨是另一个效仿中国进行网络管控的国家。该组织称，柬埔寨正走着一条危险的中国路线。

洪森政府2017年发起压制媒体自由的运动，中止30多家新闻机构的活动，并监禁许多记者。

抑制独立声音和控制社交媒体的审查方法不仅被越南和柬埔寨复制，而且在泰国、马来西亚和新加坡等国家，中国模式也产生了影响。

朝鲜是亚洲媒体环境最恶劣的国家，其他媒体受打压的亚洲国家包括阿富汗、印度、巴基斯坦、缅甸和菲律宾等。

值得注意的是，台湾和香港的新闻自由度排名较高，台湾排名42位，位列亚洲国家第一；香港排行70名较去年提升了3个名次。