笑里藏刀？ 马克龙与特朗普特殊情谊有多深

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统特朗普为来访的法国总统马克龙举行国宴

法国总统马克龙访问美国，与美国总统特朗普亲密互动，过去几天成为国际各大媒体关注的大新闻。

两人似乎丝毫不介意在媒体镜头前掩饰情深意切，频频的亲密举动甚至被法新社累积成下面的这些照片：

图片版权 AFP Image caption 法国总统特朗普与美国总统特朗普亲密互动

其中，特朗普牵着马克龙的手出场照片，颇有一点“父带子”的意思，还被《华盛顿邮报》刊登在头版。

如果说牵手、贴脸礼、拥抱等动作在国际外交场合颇为司空见惯，那么特朗普为马克龙拂去头皮屑的那一刻，应该让好多观众都目瞪口呆，甚至起了鸡皮疙瘩。

在法国，特朗普的这一小动作被某些媒体视为是有意让马克龙尴尬的举动，更有政治评论文章认为这其实有很大的侮辱成分。

法国政治周刊《观点》（Le Point）写道，这对马克龙是“羞辱，是手段极为高明的沉重一击，是笑里藏刀”。

特殊关系

的确，法国总统马克龙与美国总统特朗普关系颇不寻常。正如英国广播公司BBC驻巴黎记者露西·威廉姆森 （Lucy Williamson）所说，马克龙用“非常亲近”形容他与特朗普的关系，“这种融洽使得法国超越德国、英国，成为美国在欧洲的首要联络方。”

然而，法国与美国的关系真的那么融洽吗？另一张照片似乎透露了一点尴尬：

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普总统在白宫为马克龙举行欢迎仪式

这张照片摄于4月24日，那天特朗普为马克龙举行正式欢迎仪式，与各自的夫人现身在白宫的阳台上。

有评论人士注意到，这一天，特朗普身穿大衣，而马克龙则没有，与两位夫人共同的白色衣着相比，两人显得似乎缺少协商。另外，更让人注意的是特朗普与夫人和马克龙的牵手姿势：那翘起的手指，让举手的这一刻显得颇为仓促与手忙手乱。

正如法新社的评论所说，40岁的马克龙面对71岁的特朗普所表现的如兄如父般的热情，常常显得“跟不上趟”，就像跳舞迈错了脚，有时甚至到尴尬的程度。

当然，这些都是本次法国总统马克龙对美国国事访问的花边消息，是茶余饭后的好谈资。

真正关系国际间动向的，应该是马克龙周三（4月25日）在美国国会的演讲。在演讲中，马克龙至少在四个重大层面提出了与特朗普完全不同的立场。

在分析人士看来，马克龙在这些重大问题上不点名针对特朗普的国际国内政策，也扭转了在他此次访美期间特朗普通过身体语言对外刻意营造的老大哥形象，终于露出了自己的锋芒。

图片版权 AFP Image caption 特朗普说：“我们关系的确特殊。实际上，我要把那点头屑拿掉——我们一定要让他完美无缺。他就是完美无缺。”

意见分歧

1. 气候问题

马克龙对特朗普当政后的美国退出《巴黎气候协议》提出了不同看法。

马克龙说，在气候变化问题上，美国和法国存在分歧，“就像一个大家庭成员一样，这样的分歧是可能发生的，但是分歧也应该是短期的。”

他说：“我相信，未来某一天，美国会重新回来加入《巴黎气候协议》。”

2. 伊朗核协议

针对特朗普政府有意退出2015年国际社会与伊朗达成的核协议，马克龙表示，如果没有其他协议作为替代，美国不应该退出。

马克龙在美国国会表态说：“伊朗永远不能有核武器，现在不可以，五年、十年以后都不可以，永远不可以有。”

3. 贸易保护

马克龙在讲话中对特朗普的贸易保护主义政策提出异议，他说，现代经济和安全所面对的问题，应该是全球应该共同承担责任，而这一责任建立在新的多边主义之上。

“美国是创造这一多边主义的国家，你们现在应该帮助维护多边主义并让它更有活力。”

4. 美国优先

针对特朗普当政后针对外来移民采取的限制政策，马克龙说：我们难免会把民族主义当成暂时治愈恐惧的药方。

“向世界关上大门不会阻止世界的发展。这么做只会让我们的人民恐惧，而不是相反。”

全球视野

图片版权 Getty Images Image caption 马克龙在美国国会演讲，多次赢得议员们热烈的掌声。

马克龙利用与特朗普的个人关系，大打外交牌的做法，为他在国际舞台赢得不少掌声。

BBC北美事务编辑乔恩·索培尔（Jon Sopel）认为，马克龙在如何与特朗普打交道的问题上，为其他世界领导人提供了堪称大师级的经验。

索培尔还调侃说，马克龙还提到法国与美国的“特殊关系”，这有可能让英国高层极为震惊和不满。

在索培尔看来，马克龙此番在美国国会的讲话，使他崛起成为一个世界级的领袖：他给出了一个与美国总统截然不同而且对立的世界观，却又同时与美国总统保持了友好的关系。

他说，“这是了不起的政绩。”

美国有线电视CNN白宫事务记者斯蒂芬·科林森（Stephen Collinson）评论认为，马克龙在美国国会宣讲的政策，他的全球视野，让他看起来像是一位“发表国情咨文演讲的美国民主党总统”。