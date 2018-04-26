韩朝峰会：朝鲜高层哪些成员将随金正恩赴会

图片版权 Getty Images Image caption 金正恩将率团参加朝韩峰会

朝鲜和韩国两国领导人金正恩和文在寅的峰会将于星期五（27日）在板门店举行。

届时，金正恩将率领他最信任的官员随同他出席朝韩峰会。

此次峰会也是金正恩与美国总统特朗普峰会的前站，令人瞩目。

因此，谁将陪同金正恩出席这次重要峰会也是外界关注的焦点之一。

BBC为你梳理了那些跟随金正恩出席峰会的朝鲜精英顾问们。

金与正（Kim Yo-jong）

图片版权 Getty Images Image caption 金与正是出席平昌冬奥运的朝鲜重要成员之一。

金与正是金正恩的胞妹。她曾代表朝鲜出席今年2月在韩国平昌举行的冬奥会，凸显她在金正恩领导的朝鲜政权中地位的重要。

金与正是金正日最小的女儿，与哥哥金正哲、金正恩同母。

金与正据信生于1987年，传言说她与比她大4岁的金正恩关系密切。兄妹二人曾同时在瑞士伯尔尼留学。

近年来金与正的主要工作，是通过在党内宣传部门的角色来提升哥哥的形象。金与正也是朝鲜劳动党中央委员会第一副部长，去年被提拔为劳动党中央政治局候补委员。

由于涉嫌与朝鲜侵犯人权有关，她仍被美国列在黑名单上。

分析人士说，决不能低估金与正。因为金正恩做出的许多铁腕决策都可能是两人协商决定的。

金永南(Kim Yong-nam)

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今年已经90高龄的金永南是金正恩开展清洗的幸存者。他是朝鲜最高人民会议常任委员会委员长。也是朝鲜名义上的"国家元首"。

在平昌冬奥会期间，他率领一支22人的代表团前往韩国，参加冬奥会开幕式。

去年夏天，他曾前往伊朗参加总统鲁哈尼的总统就职仪式（第二任期）。

金永南被认为对金正恩绝对忠诚。韩联社引用一名脱北者的话说，"他不犯错误。因此可以在历届政治清洗中保住自己的职位。"

崔辉（Choe Hwi）

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崔辉是朝鲜国家体育指导委员会委员长。据说，他在国际媒体中的形象比较放松。

据"朝鲜领导人观察"(the North Korea Leadership Watch）网站的博客说，他曾在1980年代中期出任过朝鲜《血海》歌剧团经理。这是他担任的第一个比较重要的职位。

据信，他可能还帮助组成了朝鲜全女子的流行乐团，牡丹峰乐团（Moranbong Band）。

他被称为是朝鲜的文化大咖。朝鲜参加平昌冬奥会以及朝韩两国最近一系列的文化交流使他显得日益重要。

金英哲（Kim Yong-chol）

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金英哲可能是代表团中比较有争议性的人物之一。

他是朝鲜劳动党中央委员会副委员长，曾出任过朝鲜军方的情报总管。

"朝鲜领导人观察"网站说，他比较难处，也是一个强硬的谈判对手。

据信，金英哲是近几年针对韩国发动的几次攻击的幕后指挥者。其中包括2010年韩国海军"天安舰"的沉没、对延坪岛武力挑衅以及电脑系统黑客攻击等一系列事件。

金英哲是朝鲜鹰派人物。由于其在朝鲜核武发展中的角色，他上了美国和韩国的黑名单。

李洙墉（Ri Su-yong）

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李洙墉与金氏家族的关系可以追溯到很久以前。

他与金正恩的父亲金正日是同学，后来成为金正日的子女的监护人，其中包括包括金正恩。

"朝鲜领导人观察"网站创办人迈克尔·麦登（Michael Madden）形容他是金正恩的"父亲式人物"。

李洙墉代表朝鲜出行广泛，并在2014年成为朝鲜外交部长。他目前掌管国际事务部，经常与国际外交官打交道。

据说，他本人也是一位比较能让人接近，并在联合国受到尊重的外交官。

李明洙（Ri Myong-su）

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李明洙2016年出任朝鲜人民军总参谋长，他的前任被当局处决，另一位前任受到清洗。

现年80多岁的李明洙是朝鲜战争的老兵。 "朝鲜领导人观察"网站说，在金正恩刚刚接管政权时，李明洙是他的导师。

在金正日逝世后，他曾销声匿迹了几年。但现在又重新回到了朝鲜政坛的前沿。

朴永植（Pak Yong-sik）

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朴永植自2015年开始出任朝鲜人民武力部长。军衔为"人民军陆军大将"。朝鲜人民武力部相当于朝鲜国防部。

朴永植负责人民军的行政管理和物资供应，同时还负责与外国军队的军事交流。

他主管了军队的重组，并在2016年朝鲜严重洪灾后负责重建工程。

李勇浩（Ri Yong-ho）

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朝鲜外相李勇浩是外交官出身。他曾多次出任驻外大使，包括朝鲜驻英国大使。

他长期担任首席核武谈判代表，并于2016年被提升为外交部长（朝鲜外相）。

李勇浩以直言不讳闻名。去年，他指责美国向朝鲜"宣战"，并把总统特朗普的威胁形容为"犬吠之声"。

李善权（Ri Son-gwon）

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李善权是朝鲜祖国和平统一委员会委员长，负责南北朝鲜的统一。他在争取让朝鲜参加韩国平昌冬奥会中起到了主导作用。

他曾就韩美两国的军事演习多次发出过警告。

他否认朝鲜与韩国"天安舰"事件有牵连，并对韩国政客嗤之以鼻。