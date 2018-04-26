中国游客朝鲜遇严重车祸：中朝处理大不同

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝中社发出的照片显示，金正恩亲自到平壤火车站检视运载遇难中国游客遗体的火车车厢。

据朝鲜官方朝中社报道，朝鲜领导人金正恩周四（4月26日）清晨亲自到平壤火车站为早前在当地交通意外受伤的中国公民送行，并检视了运载意外死者遗体的车厢。

朝中社的报道说，金正恩是按“中国同志的建议”，尽快把伤者和死者的遗体运回中国。他在列车开行前，再次慰问伤者。

他又对一起送行的中国驻朝大使李进军说，朝鲜政府和执政工人党对事故“痛感责任”，并转送了慰问金。

中国外交部发言人华春莹在周四的例行记者会期间透露，列车在当天北京时间早上九点抵达辽宁沈阳，而相关部门将帮助死伤者的家属做好善后工作。

中国外交部在事故发生后，指中方将与朝鲜有关部门配合救治、善后和事故调查工作，但中国官方至今仍未正式通报死伤者名单。有专家向BBC中文形容，中国对事故的处理“非常低调”。

图片版权 Reuters Image caption 金正恩在火车车厢内也再次慰问受伤的中国游客，但游客的面被朝中社模糊化处理。

朝鲜高调处理

这宗意外发生在4月22日晚上。一辆从朝鲜南部城市开城到平壤的旅游大巴发生意外，造成最少36人死亡，包括32名中国公民和四名朝鲜人，另外有两人受伤。

朝鲜处理这宗意外的方法似乎十分高调：金正恩先到中国驻朝大使馆，与李进军大使会面，并“表达对意外的哀痛”，之后又亲自到医院探访了伤者。朝鲜官方通讯社也发布了多张相关的照片，显示金正恩穿着白大褂，与医生商谈。

过往金正恩甚少亲自处理类似的事件，而朝鲜官方媒体报道负面新闻的情况也并不常见。

图片版权 AFP PHOTO / KCNA VIA KNS Image caption 朝鲜领导人金正恩亲自到医院探访了车祸事故中的中国伤员。照片左第一位是中国驻朝鲜大使李进军。

中国时事评论员邓聿文接受BBC中文访问时指出，朝鲜这种处理手法与中朝关系近期升温有关，而且朝方即将与美国谈判。他对BBC中文指出，朝鲜方面必须摆个姿态，避免中国民间对朝鲜有“太大的怨气”。

中国政治学者吴强在接受BBC中文访问时也认为 ，朝鲜的处理手法是要向中方“显示友好”，是早前金正恩秘密前往北京与中国国家主席习近平会面的后续。他对BBC中文说，朝鲜处理这么严重的一个事故时 ，“人道主义”也许是第一位的考量，也是一个“比较单纯的向中国方面示好的姿态”。

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 中国驻朝大使李进军（右二）也有到平壤火车站送行，并与金正恩交谈。

中国“低调处理”

相比朝鲜的处理手法，中方对事件的态度要低调许多。

意外发生后，中国外交部连续多天都强调中国政府有第一时间协调朝鲜有关方面开展救治、善后和事故调查等工作，也声言会第一时间通报相关的进展。可是截止周四，中国官方仍然未公布事故中死伤者的名单，也没有解释原因。

意外发生后数天，就有消息指指这个旅行团是中国左派网站“乌有之乡”持有的星火旅游网举办。北京大学教授孔庆东曾在微博上发文，称在朝鲜遇到意外的游客都是参加了这家公司举办的旅行社。他周三（4月25日）接受BBC中文电话访问时，强调帖子已经删除，但拒绝明确透露他获得有关旅行团资料的来源。

图片版权 WEIBO/KQDPKU Image caption 中国游客车祸的消息传出后，孔庆东在微博上向死伤者致哀。帖子后来已经删除。

根据星火旅游网公司网站的介绍，到朝鲜的旅行团行程共七天，每人收费5900人民币，最近一次在4月18日出团。

旅程包括在第三天“前往桧仓郡中国人民志愿军烈士陵园祭奠毛岸英等志愿军先烈、参观中国人民志愿军司令部”、平壤抗美援朝战争胜利纪念馆、被朝鲜俘获的美军普韦布洛号（USS Pueblo）等景点，而第四天有包括从平壤来往开城的项目，第五天则有“走近上甘岭地区远观上甘岭的群山小岗，遥想当年惨烈的战斗场景”。

除了朝鲜，这家公司还开办到俄罗斯、古巴等国家的“红色旅游团”，网站上注明的办公室地址在北京。BBC中文曾在北京市旅游发展委员会的旅行社名录搜寻“星火旅游”，但系统显示没有这个旅行社的纪录，它并没有出现在北京旅发委官网的旅行社名单上。

BBC中文也曾多次联络星火旅行社，但未能取得联系。

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鲜领导人金正恩在赴医院前亲自前往中国使馆向中国大使李进军表示慰问。

星火旅游网

邓聿文认为，这种“低调”的处理方式，可能是为了避免国内的左右两派的争吵。“他们共同的一个政治标签是左派，但是他们的身份可能是各种各样的。”

他认为，中国官方不希望因为这个事情，挑起中国国内左右两派之争。“再加上这个事发生在朝鲜，官方也肯定不愿意把这个事情扩大。”

吴强认为，这与早前联合国针对朝鲜的制裁有关。去年有报道指，中国叫停了前往朝鲜的旅行团。吴强透露，这些往朝鲜的旅行团一直在进行，“停掉的只是边境地区去朝鲜的这种一日游”。

他说，实际中国官方目前“默许”像星火旅行社举办的这种深度游。“也可以看到，这个旅游事故发生之后，我看中国当局对这个事情采取了非常低调的处理方式，似乎是有所遮掩。”