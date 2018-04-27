你的器材不支持播放多媒体材料 文在寅在军事分界线亲自迎接金正恩。

韩国时间周五（4月27日），朝鲜领导人金正恩与韩国领导人文在寅在板门店韩国一侧举行会谈。金正恩成为朝鲜战争后首位跨越边界前往韩国一侧的朝鲜领导人。

此次朝韩领导人会谈为期一天，双方将就朝鲜此前表达的弃核意愿等问题展开讨论。

上午9时30分，金正恩在非军事地带的双方边界处与文在寅握手后进入韩国一侧。文在寅也作出一项出人意料的举动，在金正恩提议下，短暂踏进朝方边界一侧。

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据法新社报道，二人会面后文在寅对金正恩表示，“很高兴见到你”。

韩联社报道，金正恩现场表示“今天将对悬而未决及共同关心的问题进行坦诚交流，希望能收获良好成果”，同时他还提出“希望此次会谈能成为可以指向未来、携手前行的契机”。

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两人在仪仗队护送下，从分界线走到自由之家和和平之家的板门店广场。金正恩检阅韩军仪仗队，仪仗队演奏韩民族传统歌曲《阿里郎》。

金正恩随行人员包括朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南、劳动党中央委员会第一副部长金与正、劳动党中央委员会副委员长金英哲、崔辉、李洙墉和朝鲜人民军总参谋长李明秀、人民武力相朴永植、外务相李容浩、祖国和平统一委员长李善权等。

金正恩随后在和平之家题字留言“新的历史从现在开始、和平时代站在新的起点”。

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之后，双方举行会谈，无核化是重点议题。在会议上，金正恩表示希望双方坦诚沟通。文在寅亦指，希望双方能达成协议，作为给予半岛人民以及世上渴望和平的人的一份大礼物。

美国白宫发声明，期望会谈取得进展，让朝鲜半岛迈向和平和繁荣，美方亦期与未来数周后，总统特朗普与金正恩的会谈。

图片版权 The White House Image caption 白宫发布时任中情局局长蓬佩奥与金正恩合照。

分析人士对最近金正恩的态度转变看法不一，一些人士对金正恩的诚意提出质疑。

此次会谈在韩国国内有两极化的意见，支持和反对会谈的人分别在不同的地方集会表达意见。一些长者感动落泪。

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此前韩国前总统金大中、卢武铉曾分别于2000年、2007年访问朝鲜平壤，会见时任朝鲜领导人金正日。

此次会谈将为6月初或5月举行的朝美领导人会谈铺路。