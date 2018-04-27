国际风云录：震撼世界的几次历史性握手

图片版权 EPA/KOREA SUMMIT PRESS / POOL Image caption 朝韩首脑在板门店举行历史性见面，签署历史性和平宣言，握手，定格历史瞬间。

朝韩领袖终于在板门店签了和平宣言，承诺停止一切敌对行为，共同致力于推进完全无核化，而且要在开城设永久办事处。

2018年4月27日在南北对峙几十年的朝鲜半岛历史上无疑是个重要历史时刻。

朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅在这一天中握了不止一次手，但两人交换签完字的《板门店宣言》时充满仪式感的握手，在相机的闪光灯下定格了一个历史节点。

这个节点跟几个月前朝鲜半岛核武阴霾和地区局势的紧张形成鲜明对比。

握手等于承诺。金、文此番握手，强调了他们的承诺：半岛不再有战争。

下面是几次被相片定格、承载着类似划时代历史意义的握手。

拉宾-阿拉法特

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1993年9月13日，以色列和巴勒斯坦之间在挪威持续数月的艰难、秘密的谈判终告成功。

几十年冲突不断的巴勒斯坦和以色列那一天开启了通向和平的路线图。

时任以色列总理拉宾（图左，Yitzhak Rabin）和巴勒斯坦领导人阿拉法特（图右， Yasser Arafat）在美国白宫南草坪见证了以色列政府和巴勒斯坦解放组织（PLO）代表签署《奥斯陆协议》。

摄影师的镜头下，时任美国总统克林顿张开双臂，拉宾和阿拉法特握手了。这是巴以冲突历史上为数不多的最具历史意义的时刻之一。

后来，和平努力失败，但《奥斯陆协议》赋予巴勒斯坦被占领土自治地位，并结束了持续6年的巴勒斯坦人对以色列占领的武力反抗，“起义”。6年里至少1200名巴勒斯坦人和150名以色列人丧生。

阿拉法特与拉宾历史性握手两年后，拉宾遇刺身亡。凶手是反对和平进程的犹太极端主义分子。2000年，第二波起义爆发。

奥巴马 - 卡斯特罗

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2013年12月10日，时任美国奥巴马和古巴总统拉乌·卡斯特罗握手的照片占据了世界媒体头条。

当时，他们在南非约翰内斯堡参加纪念曼德拉（Nelson Mandela）的活动。

美国和古巴是几十年的夙敌，那次是双方领袖首度在公开场合公开打招呼。

之后不到几个月，两国关系迅速解冻，2015年7月恢复邦交，随后又采取了一系列以前根本无法想象的步骤来重建、巩固中断了半个多世纪的双边关系。

奥巴马总统2016年访问古巴，成为88年来首次到访古巴的美国总统。

那一年，华盛顿放松了对古巴实施了几十年的禁运，11月美国民航班机充启直飞哈瓦那的航班服务。

英女王伊丽莎白二世 - 麦吉尼斯

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2012年6月27日，英国女王伊丽莎白二世和前爱尔兰共和军首领麦吉尼斯（图左，Martin McGuinness）的历史性握手，是北爱和平进程中的一个里程碑。

准军事组织爱尔兰共和军（IRA）多年来试图通过暴力争取北爱尔兰摆脱英国统治，并入爱尔兰共和国。

麦吉尼斯后来被称为“北爱和平缔造者”。他是数名参加和谈的代表之一。

2012年女王伊丽莎白二世出访北爱时，麦吉尼斯担任北爱政府副首席部长。

他与女王的握手释放了和解信号，而这在过去是无法想像的：爱尔兰共和军和英国军队之间的流血冲突已经把仇恨种在很多人的记忆和情感里。

习近平 - 马英九

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2015年11月7日，中国国家主席习近平与台湾总统马英九在新加坡会谈。这是台海两岸领导人的历史性会面。握手持续了将近2分钟。

”习马会“是1949年台海两岸分裂以来最重要的一次首脑会面。

习近平和马英九在新加坡举行历史性会谈前，在蜂拥而至的记者面前握手，定格历史。

他们的会谈结果包括北京和台北开通热线，两岸改善关系。

不过，这次历史性峰会上，两方面都没有作出实质性让步。马英九为此付出了政治代价，在2016年大选中败给了民进党的蔡英文。

特朗普 -

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在国际领袖历史性握手日程表上，朝韩首脑之后，就轮到美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩握手了。 美朝首脑峰会定于2018年5月。

虽然特朗普与金正恩预期中的握手历史象征意义不亚于金正恩和文在寅的握手，但特朗普与别国领导人握手的照片常常在网上被热议、调侃。

比如2017年世人皆知的特朗普与安倍握手，当时日本首相安倍在访美，与特朗普见面，俩人握手姿势之特别、时间之长、力度之大，以安倍在抽出自己的右手后翻了个白眼，似乎松了一口气。

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特朗普与法国总统马克龙的握手不止一次成为话题。第一次是特朗普访问法国，第二次是这次马克龙访问美国。

第一次，旁观者七嘴八舌猜测那两只手究竟是在握手还是掰腕。这一次，人们为特朗普跟马克龙握手时表现出对晚辈后生的长者般慈爱惊讶，也有人说那或许是在表达“兄弟情谊”。

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特朗普总统上任后还跟许多其他国家领导人握过手，虽然没有韩朝、巴以那样具有化敌为友的戏剧性，也没有引起什么调侃，却也引起不少关注。

他跟中国国家主席习近平握手。

2017年11月9日，特朗普访华，在北京人民大会堂与习近平主席会谈后，在记者会上发表联合声明，之后照规矩握手留影结束。

据当时的报道，特朗普在会谈时敦促中国采取迅速、强硬的行动来化解朝鲜核危机。他说”时间快没了“。

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2017年7月7日，在汉堡G20峰会期间，他跟俄国总统普京见面、握手。有点像举着，又像拉着。

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2017年1月27日，英国首相特里莎·梅到华盛顿访问，成为特朗普总统就任后会见的第一个外国国家首脑。

他跟梅首相握了手。

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2017年3月，特朗普总统和到访的德国总理默克尔会谈完毕，在白宫联合召开记者会，握手合影，姿势中规中矩。