从中情局长到外交官：美国新任国务卿蓬佩奥

图片版权 Getty Images Image caption 今年4月，蓬佩奥以中央情报局局长的身份，秘密前往平壤会见朝鲜领导人金正恩。

美国前中央情报局局长迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）获得参议院的确认，出任美国国务卿。

周四（4月26日），美国参议院以57票赞成、42 票反对，通过对蓬佩奥出任美国国务卿的提名。蓬佩奥随后宣誓就职，走马上任。

这是美国历史上国务卿任命过程中，参议院支持率最低的表决之一，也让美国共和、民主两党就国务卿人选展开的博弈告一段落。

在参议院同意对他的任命后，美国白宫发布了今年4月，蓬佩奥以中央情报局(CIA)局长的身份，前往平壤秘密会见朝鲜领导人金正恩的两张照片。

分析认为，白宫此举旨在为蓬佩奥的外交政绩加分。

而参议院外交委员会主席鲍勃·科克（Bob Corker）也表示，蓬佩奥是这个时候加入并领导与朝鲜谈判的“最佳人选”。

“临危受命”

蓬佩奥现年54岁，毕业于著名的西点军校，后到哈佛大学法学院深造。

2010年，蓬佩奥当选堪萨斯州联邦众议员，同时身兼众议院情报委员会以及能源和商务委员会成员。2017年，美国总统特朗普上任后，蓬佩奥出任中情局局长。

一直以来，蓬佩奥在伊核问题、朝核问题、美俄关系等诸多问题上，表现出强硬保守的色彩，被美国媒体称为"鹰派"人物。

今年3月13日，美国总统特朗普突然在推特上宣布解除蒂勒森的国务卿职务，并提名中央情报局局长蓬佩奥出任国务卿。

特朗普称，曾担任陆军装甲兵军官的蓬佩奥是在这个“紧要关头”担任国务卿的最佳人选。

但是，美国国会广泛质疑这位共和党“鹰派”人物能否胜任敏感的外交工作；另外民主党还担心他在关键问题上不能对特朗普说“不”。

图片版权 Reuters Image caption 4月27日，蓬佩奥（右）出任美国国务卿后第二天，到布鲁塞尔参加北约国家外长会议。

在外界看来，与蒂勒森相比，蓬佩奥至少在观点和风格上与特朗普更加合拍，或许能对总统发挥更大的影响力。

蓬佩奥上任后将面临一系列挑战。除了正在进行的韩朝领导人峰会、还将为美朝领导人峰会作准备，以及应对美国是否退出伊朗核协议和复杂的美俄关系、中美关系等重要问题。

“中国威胁”

今年1月底，作为中情局局长的蓬佩奥曾在接受英国广播公司BBC的采访时警告说，俄罗斯干预西方国家的情况固然值得关注，但同时也要留意中国的干预。

蓬佩奥举例说，中国经常尝试偷取美国机构的商业机密，也尝试渗透当地的医院和学校系统。同样的情况在欧洲国家──包括英国──也有发生。他认为这都显示中国在渗透西方国家花的精力不下于俄罗斯。

蓬佩奥指，如果比较中俄两国的经济规模，就可以看出中国有更多的资源去执行它想要的任务。

他认为美国必须更重视中国在这方面的活动。他说："全美国都必须更有效地抗衡中国，令它不能悄悄地影响世界。"

这并非蓬佩奥第一次对中国的全球影响力发出警告。

2017年7月，蓬佩奥曾罕见地接受美国媒体的采访，警告说：从长远看，美国面对的最大安全挑战来自中国，而并非俄罗斯。