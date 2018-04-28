停火不停战 古今六宗历史案例盘点

图片版权 Fox Photos Image caption 三年惨烈的战争后，1953年8月朝鲜南北双方停火，但到目前为止仍未签署和平协议。朝鲜战场上加拿大旅指挥官埃拉德 （左）在读1953年8月2日报上关于停火的新闻。

朝鲜半岛南北停战60多年后，韩国总统文在寅和朝鲜最高领袖金正恩在当年签署停战协定的板门店举行历史性的"文金会"，共同发表《板门店宣言》，并宣布争取2018年年内结束战争状态，开启半岛历史上的"新时代"，令国际间对朝韩签订正式和平条约抱以期许。

理论上，朝鲜和韩国眼下仍处于战争状态。

历史上类似的停火后多年延续战争状态的案例有不少。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年11月，马英九和习近平在新加坡会面

一个十分相似的例子是台湾海峡两岸。

"文金会"之前有"习马会"。2015年11月台湾海峡两岸最高领导人马英九和习近平在新加坡举行历史性会谈，是1949年来首次。

上个世纪20年代开始，国共两党爆发过三次内战，第三次（1945-49年）以国民党民国政府退居台湾、共产党在大陆成立中华人民共和国告终。

但是，双方没有签过停火协定或和平协议，硝烟散尽后近70年，海峡两岸理论上仍处于战争状态。近30多年来，两岸官方和民间交流往来逐步扩大加深，尤其是民间的经贸投资、探亲、旅游、通婚、游学和文化交流等。官方层面围绕"九二共识"和"一中"原则出现的摩擦和反复较多。

翻翻历史，可以发现曾有不少停火不停战状态长时间持续的先例，时间跨度可长达2100年。

图片版权 Hulton Archive Image caption 绘图描述了2000多年前，北非迦太基国将军汉尼拔在布匿战争中率军渡河迎战罗马帝国军队的场景。

古罗马和迦太基

公元前264-前146年，古罗马帝国和迦太基帝国发生了三次战争，史称布匿战争（Punic Wars），因为罗马人称迦太基人为布匿（Punici）。

布匿战争以罗马军队占领并摧毁了迦太基告终，但双方没有任何停战或和平协议。

快进2100多年，到公元1985年，意大利的罗马市和突尼斯郊区的迦太基市举行和平协议签字仪式，由两个城市的时任市长签署了和平友好协议。

荷兰和锡利群岛（ Isles of Scilly）

英国康沃尔的锡利群岛和荷兰王国之间曾经的战争和持续300多年理论上处于战争状态，基本上被人遗忘殆尽。

1651年，英国内战末期，荷兰派舰队前去支援议会派，受到盘踞在锡利的保皇派军队的炮火攻击，荷兰要求赔偿而未果。

因为当时议会派控制了英格兰大部分地区，荷兰王国便跟锡利群岛单独宣战。据史料记载，后来议会派军队打败了保皇派，占领锡利，荷兰军队离去，但没有签和平协议。

图片版权 Central Press Image caption 荷兰驻英国大使 Jonkheer Huydecoper 1986年跟英国锡利群岛签署和平协议，正式宣告一场持续了335年的“战争”结束。

1986年，事情过去了335年，因为住在锡利群岛的历史学家罗伊·邓肯（Roy Duncan）在故纸堆里发现了这段往事，给荷兰驻英使馆写信核查。

这桩令人莞尔的历史公案的完美结局是，荷兰驻英国大使专程到锡利群岛签了和平协议。

日本和黑山(Montenegro)

黑山在1904-05年的日俄战争期间作为俄国盟友参战，日本获胜后与俄罗斯签了和平协议，但黑山没有参加签字。

第一次世界大战后，黑山变成塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚王国的一部分，即后来的南斯拉夫。

所以理论上黑山和日本在漫长的100多年里始终处于交战国状态。

到了2006年，黑山宣布独立。为了跟日本建立邦交，必须先把历史旧账清了，双方这才签了迟到一个多世纪的和平协议。

图片版权 Getty Images Image caption 摄于1945年2月的“雅尔塔三巨头”，前排自左至右为英国首相丘吉尔、美国总统罗斯福以及前苏联领导人斯大林。《雅尔塔协定》规定库页岛南部及邻近一切岛屿须交还苏联，千岛群岛须交予苏联。

俄国和日本

俄国和日本的岛屿主权之争由来已久，涉及俄罗斯所称的南千岛群岛，日本称之为北方四岛。

美英苏《雅尔塔协定》规定，库页岛南部及邻近一切岛屿须交还苏联，千岛群岛须交予苏联。

1945年8月，第二次世界大战末尾，日本宣布投降前几天，苏联对日宣战，随后派兵占领了国后、择捉、色丹和齿舞四岛；

1946年2月，苏联单方面宣布将千岛群岛、南库页岛及齿舞、色丹两岛并入苏联版图，日本朝野对此不予承认。

1951年日本与同盟国签署和平协议，苏联没有参加，但1956年跟日本签了一项结束战争状态、恢复外交关系的联合声明。

由于在岛屿主权问题上双方互不让步，两国至今未能签署作为两国关系基础的和平条约。

图片版权 Getty Images Image caption 拆除柏林墙之后不到一年，东、西德统一，德国和二战同盟国之间的战争状态正式宣告结束。

二战同盟国和德国

1945年5月，德国向同盟国投降，随即被战胜国切分成东、西两部分，任何一方都无法单独代表在和平协议上签字的前德意志帝国。

不久东西方冷战开始，德国和二次大战同盟国之间理论上的战争状况一直持续下来，直到1990年东西德统一。

有一种说法认为，理论上的战争状态为美国在西德驻军提供了法律依据。