缅甸北部冲突升级　数千人逃离克钦邦

图片版权 AFP Image caption 今年以来，估计已有至少一万人逃离克钦邦。

缅甸北部克钦邦的武装份子与政府军冲突再爆发，数以千计的民族逃离该地区。

据联合国统计，今年四月以来，已有4,000人因此流离失所。

武装组织“克钦独立组织”（Kachin Independence Organisation）与缅甸政府军一直处于紧张状态，近日冲突升级，据称政府军对武装份子开火及发动空袭。

冲突爆发于中国与缅甸边境附近，逃离者已有数千，但外界更担心滞留在冲突地区的平民。救援组织已经呼吁相关政府接纳逃难者。

“我们最关注的是平民的安危，包括孕妇、长者、幼童及残疾人士，”联合国人道事务协调厅负责人库特斯（Mark Cutts）向法新社表示。

“我们必须确保这些人的安全得到保障。”

“克钦独立组织”是什么组织？

除了广受国际社会关注的西部罗兴亚危机，缅甸北部亦饱受少数族裔问题所困。

Image caption 克钦邦（Kachin）位于缅甸北部，和中国接壤。

克钦族人大多信奉基督教，而缅甸国民则以佛教徒为主，克钦族自1961年以来一直争取更大自治权。在克钦及邻邦掸邦北部，估计有12万人因武装冲突而失去家园。

BBC东南亚事务记者黑德（Jonathan Head）指出，过去六年来，缅甸政府一直致力寻求与各少数族裔武装组织议和，但与武装力量较强的“克钦独立组织”之间的冲突未有停歇。该组织一直是缅甸国内最强的武装组织之一。

暴力为何再起？

2011年，“克钦独立组织”与政府军之间的停火协议破裂，之后一直间歇性出现冲突。

人权组织指，在国际社会目光集中在西部若开邦的罗兴亚危机时，政府军将打击行动升级。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @MarkCutts More photos of civilians in Kachin State, Myanmar, leaving the Injangyang area today because of fighting pic.twitter.com/Gq2yZ5uWzk — Mark Cutts (@MarkCutts) 2018年4月27日

若开邦的暴力冲突已导致70万人逃亡至邻国孟加拉。联合国难民署上月发表的报告称，事件中的“人权侵害”急增，包括杀人、虐待及性暴力。

国际社会如何回应？

缅甸实际领袖昂山素季，因未能阻止人权侵害及开放救援组织进入该地区，饱受国际社会批评。

联合国要求缅甸当局，不可再无视克钦邦出现的人权侵害。

与此同时，美国驻仰光领事馆周五发表声明，对该地区的冲突表示“深切关注”。

“我们促请政府、包括军方，保护平民及允许救援人员进入协助受冲突影响者。”