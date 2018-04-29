日本相扑：千年传统被指性别歧视

图片版权 AFP/Getty Image caption 相扑在日本有逾千年的历史

近日，日本相扑圈爆出多宗性别相关的争议，备受抨击的日本相扑协会（Japan Sumo Association）承诺检讨“仅限男性”进入擂台的规定，但检讨结果仍待公布。

早前京都府舞鹤市一场相扑赛事上，舞鹤市长多多见良三在“土俵”（相扑擂台）上致辞期间昏倒，一名女医护人员上前为其急救，却遭裁判透过广播要求离场。

在相扑的传统中，女性被视为“不洁”，不可进入擂台范围。

日本相扑协会理事高野利雄表示，协会需要更多时间检视事件，形容这是个“极难处理的问题”。

为什么相扑会被抨击？

事件发生于今年四月。当地媒体报道，在女性离场后，主办方即在场上洒盐 ── 这是在赛事前“净化”擂台的仪式。

图片版权 AFP/Getty Image caption 洒盐是“净化”土俵的仪式。

因为裁判的行为，日本相扑协会遭到了广泛批评，协会主席八角信芳就此“不当行为”公开道歉。

但在数日后，协会又因为拒绝一名女性市长进入土俵，再获炮轰。

协会在兵库县宝塚市举办示范赛，身为女性的宝塚市市长中川智子，询问能否在赛前上土俵致辞，却获回覆“请尊重传统”。

“女市长也是人，”中川智子最后只能在土俵外围致词：“因为我是女性就不可在土俵上致辞，我感到愤慨。”

图片版权 AFP/Getty Image caption 中川智子正在抗衡相扑世界“只限男性”的规定。

协会另外还决定，今年春天的相扑体验活动不允许女性参与，理由是安全考虑，但之前举办的体验活动是允许女性参与的。

为什么女性不可以走上“土俵”？

相扑运动在日本有过千年历史，到今日仍坚守不少传统规定。

日本英文报章《日本时报》（Japan Times）前专栏作家布克顿（Mark Buckton）表示，这项运动与日本神道宗教有关。

“在日本，相扑并不被视为一项运动，”布克顿向BBC表示：“它在日本国民的集体心理中有更丰富的含义。”

传统上在相扑赛事前，大会会在土俵中央划一个洞，由神道祭司放入坚果、鱿鱼、海带及清酒埋起来。相扑手会轮流抬起脚大力踏下，以驱赶恶灵。

“土俵被视为神道思想中的圣域。”布克顿说。

图片版权 Getty Images Image caption 相扑手赛前大力踏地，其实是神道的仪式。

传统上，日本神道宗教认为有月事来潮的女性是不洁的，因此不允许女性踏上土俵。

布克顿解释说，任何血液均被视为对土俵的玷污，如果相扑手在土俵上受伤流血，大会也会以盐洒上作“净化”。

在世界各地，女性均可参与业余的相扑比赛，但不能在东京的正式相扑赛场进行相扑，也不能参与联赛。

这项传统会有变化吗？

本周六，日本相扑协会召开会议讨论这个问题，委员任尾车在会后向记者表示，有关规定已沿袭数百年，“我们不能在几个小时内就改变它。”

此前，相扑协会一直没有在舆论压力中屈服。

2000年，大阪府知事太田房江（女）就曾向协会要求登上土俵，以向胜出赛事的相扑手颁奖，但被拒绝。

图片版权 Getty Images Image caption 女性只能参与业余的相扑赛事。

布克顿估计，基于相扑源远流长的传统，协会不会修订规规。他又认为，日本国内对女性主义的认知度不高。

“相扑协会只是在等待其他丑闻爆出，让这场争论淡下去。这场争论在日本本身就没有获得广泛关注。”

但随着鼓励女性揭发性侵事件的“#MeToo”运动在日本渐渐生根，近日又有多名女本女性政治家公开谈论女性在职场面对的困难，相扑场上的性别问题，也许不会像往日那么快就被遗忘。