图片版权 DigitalGlobe Image caption 卫星影像中的朝鲜丰溪里核试验场

美国总统特朗普即将于短期内与朝鲜领导人金正恩会面，美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，届时将有“真正机会”达成协议。

蓬佩奥在接受美国广播公司新闻（ABC News）访问时称，朝鲜必须采取“不可逆转”的措施，解除其核武器项目。

4月较早前，蓬佩奥以中央情报局局长的身份与金正恩进行秘密会谈。细节在之后才公之于世。

特朗普预计将于5月与朝鲜最高领导人会面，讨论朝鲜半岛无核化问题。

蓬佩奥指，特朗普此前明确指示他要向朝鲜提出，须有切实可考的机制，确保朝鲜实施无核化。他还提及了朝鲜扣押美国公民的问题。

另一方面，新任美国国家安全顾问约翰·伯尔顿（John Bolton）向福克斯新闻（Fox News）表示，过去与利比亚达成的解除大规模杀伤性武器项目的协议，可以作为朝鲜相关协议的参考范本。

2003年，利比亚领袖穆阿迈尔·卡扎菲（Muammar Gaddafi）与西方各国达成协议解除武器项目，以换取停止制裁。

伯尔顿表示：“很明显这当中会有区别。利比亚的项目规模要小得多，但我们当时达成的协议大概就是那样。”

历史性的进展

韩国方面表示，朝鲜的主要核试验基地丰溪里将要关闭。

韩国总统新闻发言人尹永灿（Yoon Young-chan）指，金正恩已经表示“将会于五月对核试基地进行关闭”，韩国及美国的专家将会被邀请到场见证。

你的器材不支持播放多媒体材料 文在寅和金正恩举行历史性会晤。

至目前为止，朝鲜未对有关问题发表过公开评论。

中国科学家表示，去年9月，核试验基地有可能发生过部分坍塌。

在朝鲜方面持续多个月进行剑拔弩张的战争威胁之后，上周五（4月27日），金正恩与韩国总统文在寅进行了历史性的会晤，就无核化问题展开讨论。

我们对核试验场有多了解？

丰溪里核验场位于朝鲜东北部的山区，被认为是朝鲜最主要的核设施。

核试验是在丰溪里基地附近的万塔山底下一个隧道系统当中进行的。自2006年以来，那里已经进行过六次核试验。

最近的一次发生在2017年9月，之后基地遭受了一系列的余震，地质学家相信，万塔山内部因此而发生了部分坍塌。

据韩联社报道，金正恩曾在谈话中提及了有关的说法。

尹永灿在周日引述朝鲜领导人说：“有些人说我们是在关停已经不能运作的设施，但是你们会看到，它们都运作良好。”

一直以来，有关核设施基地的信息主要都是通过卫星影像以及追踪该区域的设备移动来获取。

正在建立互信－BBC驻韩国记者劳拉·比克（Laura Bicker）分析

这是金正恩踏出的重要且具有象征意义的又一步。

他此前就已经宣布，他会关闭丰溪里核试基地；而现在，他还告诉韩国官员，他愿意将过程公开，并邀请首尔和美国的专家和媒体到场视察。

金正恩还向文在寅表示，他希望能够与美国建立互信，并重申如果他们能正式结束朝鲜半岛的战争状态，他将不再需要拥有核武器。

金正恩表示，只要华盛顿与他对话，就会发现他不是一个好战分子。

他还表示，看到朝韩边界的和平之家墙上挂着两个显示不同时间的挂钟，令他感到伤心。

现在，他将会对朝鲜的时区作出调整，使之与韩国一致。

朝韩峰会还取得了什么共识？

金正恩和文在寅表示，他们将会与美国及中国寻求对话，以求正式结束朝鲜战争状态——该场战争于1953年以一项停战协议结束，但一直未有达成完整的和平协议。

你的器材不支持播放多媒体材料 朝鲜宣布停止核试验

无核化的承诺并不是明确地提出朝鲜停止核武器开发相关行动，而是将目标定在“朝鲜半岛无核化”之上。

有关声明提到，这会分阶段进行，但未有包含进一步的细节。

很多分析人士对于朝鲜表现出的积极态度仍然存有疑虑。

过去朝韩之间也达成过协议，但是在朝鲜转而进行核武及导弹试验、韩国选举出立场更保守的总统之后，协议就被抛弃。

金正恩表示 ，双方领导人已经同意合作，避免朝鲜半岛“不幸的历史”重演。

在双方领导人联合声明当中的共识还包括：