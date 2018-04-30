图片版权 Eman El-Deeb Image caption 在埃及生活时，伊汶每天都被要求将头发烫直。

26岁埃及女生伊汶.艾-迪布，于2016年决定离开埃及，迁往西班牙生活，离开的原因不是升学、工作或爱情：她是为了自己的头发。

在西班牙，伊汶天生一头蓬松的自然卷十分受欢迎；但在埃及，虽然不少埃及女性均追求欧洲潮流，但卷发却像是一种诅咒。

“选择去国对我而言是很悲伤的决定。我从未想过我终有一日要离开，”伊汶说：“但我真的累了…累到一个地步，我真的很想去一个我的形象不会打扰到任何人的地方生活。”

图片版权 Mona Ghander Image caption 不少埃及女性都是天生的自然卷。

伊汶说，自己在埃及生活时，不论是相熟朋友或是陌生人，都经常嘲笑她的发型。

“我在一间埃及银行工作过，最初几个月，人力资源部的人几乎每天都会来到我面前，叫我要将头发拉直。”

为了头发移民的故事也许很极端，但伊汶在埃及面对的无奈，很多埃及女性都感同身受。

大部份埃及女性均是自然卷，但不少人在很小的年纪已被逼将头发拉直，以符合埃及社会对女性美的期望。

“因为发型被嘲笑”

所以，当一个专门讨论如何善待秀发的Facebook群组于2016年三月成立时，网络回响十分可观。

成立两年后，“护发狂迷”群组已有10.5万名女性成员，当中95%活跃参与群组讨论。

现年38岁的多娅.卡维殊（Doaa Gawish），也是因为自己发型而被嘲笑，而成立这个群组。

图片版权 Doaa Gawish Image caption 多娅与她的女儿。

“小时候，我时时因为卷发被取笑……我经常要把它拉直。”多娅表示。

多娅是一间美资公司的工程师，自称“书呆子”，在不断为符合期望而将头发拉直的同时，她也深知这对头发伤害很大。于是，多娅开始搜集资料，研究如何保护经常被烫夹的头发。

随着她对护发的认识越来越专门，她决定将她学到的与更多有需要的分享。

“护发狂迷”群组成为了一种另种潮流，成员们从最初互相分享护发心得，慢慢衍生出“拒绝拉直”的一群。

2016年七月，有成员发起“不拉直运动”，在网络世界取得极大成功。

社会意识的改变

32岁的诺兰.阿米尔（Noran Amr），已经拒绝拉直头发一年。上个月，她首次尝试顶着一头曲发出席婚礼。“婚礼上其他人的反应都很正面，大家都赞赏我的发型。”

“现在人们对此的意识越来越开放了，埃及社会甚至出现了卷发文化。”

诺兰说，若果没有社交网站上的各个倡议社群，这项改变就不会出现。

图片版权 Noran Amr Image caption 诺兰.阿米尔

今时今日，埃及网络上关于卷发护理的群组越来越多。

“第一次被赞扬”

随着需求增加，埃及第一所专门针对卷发的理发店今年开幕。

这家理发店开在埃及最富裕的社区之一，与其他埃及理发店不同的是，它只接受预约，不提供即时服务，每周有逾30名顾客，大部份是年轻女性。

图片版权 The Hair Addict Image caption 埃及近日出现了针对卷发的培训工作坊。

“卷发潮流现在很盛行，尤其在千禧世代之间。”卷发理发店东主、33岁的莎拉.萨夫瓦特表示。

即使是已迁居西班牙的伊汶，也感受到埃及社会的变化。

“2017年四月我回到埃及，一个的士司机竟然赞我的发型好看。我的第一反应还以为他在嘲讽我，慢慢才发现这是他的由衷赞赏。”

“那是我有生以来，第一次有埃及人对我的卷发表示赞赏。”

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