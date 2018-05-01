媒体转型势不可挡 海外学子为何就业难？

图片版权 XI TIANLE Image caption 面对不景气的传统传媒行业，中国海外媒体毕业生何去何从？

近年来，新媒体的迅速崛起导致全球传统媒体受到冲击，裁员不断。在这种情况下，传媒留学生就业国际传统大媒体似乎困难重重。这背后的深层原因是什么？

签证-——阻挠有志者就业的壁垒

2017年中国出国留学人数突破60万，根据《2017-2018年度留学白皮书》，包括媒体学生在内，5万多名留学国外的文科生占总人数的8.63%。"传统媒体是'将死产业'的说法在4年前我本科开始读媒体专业的时候就已经出现了，"曾在英国莱斯特大学学习媒体与交流专业的席天乐对BBC中文说。

西方传统媒体开始"走下坡路"的时间可能可以追溯到2008年，美国第二大报业集团论坛报业集团就已经申请破产保护。2016年，英国《独立报》停止发行纸质版报纸。尽管如此，西方传统媒体大环境的变化似乎并没有直接导致媒体毕业生就业难。根据英国独立调查机构High Fliers Research年度发行的《毕业生市场》调查来看，2014年招聘媒体毕业生的职位为380个，而2017年媒体对毕业生开放的职位达到454个。

但是对于华人留学生来说，即使能力可以与本地学生相比，他们在媒体行业就业的机会可能并没有因此增大。曾经在美国爱荷华大学（The University of Iowa）学习新闻专业并为CNN工作的中国记者沈璐在《中参馆》发文称，尽管自己有8年的媒体工作经验，但是想在美国本土找一份工作依然不容易。"大多数美国媒体公司几乎不聘请外国人…… H-1B工作签证很贵而且签发完全随机。”

“我2016年回美国读研究生的时候清楚签证的问题，但是我没有预料到川普当选总统……2017年川普'买美国货、雇美国人'的政策只会让这一签证更难得。"

图片版权 SHEN LU Image caption 中国记者沈璐表示因为不愿浪费自己的语言能力，依然希望为西方媒体工作。

沈璐对BBC中文说，她从初中高中起就关注媒体人的博客认为他们的工作很有意义，也因此立志做记者。尽管西方政策封锁签证难拿，但她依然没有太多回中国找工作的意愿。“因为我不想浪费自己的语言能力，而且我观察到中国媒体报道空间日渐紧缩，记者想要做报道但无力前行，我觉得我哪怕进入体制内也做不了什么新闻。”

美国工作签证难拿，英国的情况也不理想。根据英国内政部2018年的工作签证要求，非欧盟公民的年薪要达到4万1千500镑（约36万人民币）才可以获得长期工作签证，而毕业生的培训签证的基本工资要求为2万3千镑（约20万人民币）。但是，根据调查机构Payscale发布的数据来看英国入门级别记者的平均工资为2万镑（约17万人民币）。脱欧以后，缩减移民的政策更是让中国媒体类毕业生获得签证基本是困难重重。

今年研究生毕业的席天乐说，在过去的几个月里她经历了"极其痛苦"的找工作经历。虽然，很多媒体机构都有意招聘会中文的候选人，但是席天乐说："每次面试到最后一谈到我的签证，面试官的脸就整个垮下来，我朋友去英国的Sky News面试最后也是因为签证问题被淘汰。"

媒体雇主："新闻民工"资格不够

华人留学生在海外没有签证优势，那么回到大中华地区会不会更好就业呢？ 中国南方传媒书院创始人陈安庆说，用人单位恐怕对毕业生的能力感动担忧。"在用人单位看来，大学生的实践能力远比学历重要。华中科技大学博士生导师赵振宇教授也曾公开表示，新闻学博士连最常见最简短的消息、通讯、言论都不会写，是不合格的毕业生。"

BBC中文总编辑张皓宇认为，可以胜任BBC中文记者职位的人至少应该要有2年以上的从业经验。"不管是什么职位，除了学历以外，我还要看到应聘者的发表过的、高质量的作品。在面试的时候，要能快速的回答上来如何应对不同的场合。"

"比如说，你应聘VJ（视频记者），现在让你去艾未未的展览，你要用什么设备，怎么拍，采不采访人，怎么剪辑，配音、配乐还是字幕，最后达到的效果是什么，你都要回答。这对成熟的记者都不一定容易，更不要说对毕业生了。"

图片版权 XI TIAN LE Image caption 正在找工作的毕业生席天乐

留学生在应聘中优势并不明显。张皓宇表示在所有候选者的能力资质都差不多的情况下，留学背景可能在某些方面有一点加分。"但这也不是一定的，有些从来没有出过国的人的英语能力水平可能比留学生更好。"

但是有些时候，困住优秀留学生的不是能力、签证而是招聘体制。一位不愿意透露真实姓名的英国莱斯特大学媒体与传播研究生Rebecca Xu对BBC中文说，自己2016年毕业以后曾经在中国某大报社实习，但是"没有实习工资，工作也很辛苦，转正（成为正式员工）更是遥遥无期"。

无奈体制下新媒体成新出路

据悉，Rebecca实习的报社只把成为正式员工的机会给参与该报社校园招聘的学生。而校园招聘一般在11月份招聘在校的大三、大四学生。这对9月份才交完毕业论文的英国留学生不利。Rebecca 说她回中国时已经完全错过了校园招聘，虽然她对新闻感兴趣，但因为没有机会成为正式记者也就离开了报社。离开报社的Rebecca成功入职出版社，目前她已是出版业产品经理。

当然，传统媒体无法满足毕业生的工资要求也是毕业生离职的原因之一。根据《人民网》2016年的报道，中国平面媒体记者月入过万的可谓凤毛麟角。记者想有体面工资收入的前提是发表高质量新闻稿件，但就一家报社来说，首席记者、首席编辑们毕竟少之又少，获得高收入对新闻毕业生来说几乎不现实。

陈安庆在《南方传媒书院》中写到，"从新闻学界名声显赫的人民大学到复旦大学，从武汉大学到中山大学，新闻专业毕业生实际从事媒体编辑记者职业的就业率微乎其微，一个班级三十四五人，真正从事新闻业的也不过三五人而已，甚至不足七分之一"。

然而同一时期，新媒体的迅速成长为留学毕业生带来了新机会。正在找工作的留学生席天乐认为："虽然上大学的时候知道传统媒体发展前景不好，但是自媒体和新媒体已经出现，我觉得不会那么糟糕。"

根据《新浪财金》2018年的报道，中国传统电视媒体普遍下滑，而新媒体业务广告收入由2016年的4.1亿增长到12.58亿人民币，增长了206.82%。虽然没有数据显示中国留学生离开传统媒体人数，但是从事蒸蒸日上的新媒体工作未尝不是实现媒体梦想的一个方式。

Rebecca说："当初刚毕业的时候带着新闻理想，也因为不太懂互联网所以拒绝了互联网的职位，但是现在互联网发展太快了。我的同学进入互联网媒体行业的工资已经是我的两倍了。如果现在有互联网产业找我跳槽，我不会拒绝。"