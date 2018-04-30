法国高校改革争议 唤起半世纪的抗争记忆

图片版权 Reuters Image caption 法国学生的示威，令人联想起1968年的法国大规模骚乱。

在法国，政治就像一个舞台。1968年5 月，这个舞台上演了一场全国性的学生运动，抗议时任总统戴高乐的“高压统治”，游行浪潮蔓延全国，戴高乐甚至一度要逃到法军驻德国的一个基地。五十年后的今天，法国的校园再次聚集了学生示威者，但今天示威背后的舞台似乎跟1968年春夏之交的政治风波有点不同。

跟1968年的舞台一样，今天舞台中的示威浪潮中除了学生，也有工人的影子。这次，法国全国铁路公司（SNCF）的职员要求法国总统马克龙（Emmanuel Macron）搁置被视为是准备将铁路公司私人化的计划，法国航空公司也有职员发起工业行动，要求资方加薪。除了他们，还有一些反对在法国西部城市南特（Nantes）附近新建机场的环保份子，早前与尝试驱散他们的防暴警察发生冲突。

BBC驻巴黎记者休·肖费尔德（Hugh Schofield）报道说，跟1968年不一样，在法国校园聚集的学生要求的不是改变，而是反对改变：他们要求马克龙搁置修改公立大学招取学生的方法，让大学继续在某个学系的学位供不应求的时候，以抽签方式决定哪些学生可以入读。

Image caption 一家法国大学在巴黎的校园内，有示威者在墙上涂鸦，写着诉求。

戴高乐的铁腕政策

他们的要求不一样，但是他们悬挂的横幅、举行的静坐，与他们五十年前的前辈差不多。

当年，学生占据了巴黎楠泰尔大学（Paris Nanterre University）的校园，要求校方改革他们称为“资产阶级的大学制度”，也要求戴高乐结束“高压统治”。当局后来封闭了楠泰尔大学的校园，示威者于是改到巴黎索邦大学（Paris Sorbonne University）继续抗争。

图片版权 AFP Image caption 防暴警察1968年在巴黎索邦大学附近的街道与学生示威者发生冲突。

那是每天都爆发街头冲突的日子：学生向防暴警察掷石头，持盾牌和警棍的警察向学生发射催泪弹还击，过百人受伤，差不多500名学生被捕。

那场浪潮不断扩大，工会后来响应学生的行动而罢工，最终全法国约有1000万名工人响应工会的行动，令全国瘫痪。当时，甚至有人担心，革命快要爆发，将法国变成共产主义集团的一个成员。

戴高乐后来解散国会，威胁要颁布紧急状态令，并宣布在六月举行国会补选。他的支持者在巴黎街头游行以表支持，最终他领导的法国保守党在选举中获胜。

图片版权 AFP Image caption 1968年的冲突造成过百人伤，另外有约500名学生被捕。

影响深远

五十年后的今天，法国对这场学生运动的评价仍然有分歧。对一些人来说，这场运动把法国社会从战后一代当权者的“虚伪”和“压迫”解放出来；对其他人来说，这场运动把家庭、学校、甚至整个国家都冲散。但普遍的看法认为，这场运动的最大胜利者是个人主义，因为运动让美国式的消费主义在法国扎根，再也不会走回头路。

在法国前教育部长吕克·费里（Luc Ferry）眼中，这场运动不过是把传统价值观摧毁，好让“资本主义制度扩散全球”的一次行动。

但运动的支持者和反对者都同意：这场政治风波对法国的发展有深远的影响，而且它显现的，是运动爆发前十多年积压下来的社会问题。最终，当年参加抗议的学生，慢慢变成法国文化与经济的领军人物。

Image caption 学生示威者近数星期的冲突造成约70万欧元的财物损失。

反对改变

时间回到2018年的法国，只有少于三份一的学生能在三年的标准毕业时间内完成他们的学士课程，这是因为法国的公立大学只会以抽签形式取录学生，不会考虑他们的成绩，以显示法国国家格言“自由、平等、团结”的精神。许多学生只此入读了不适合他们的课程。参加示威的学生认为，马克龙的改革会削减学生入读大学的机会。

1968年的学生尝试改变社会，而且他们是乐观的，因为他们知道即将来临的时代属于他们；但今天的学生示威者是悲观的，因为他们意识到，他们誓要保护的入学机制是一个彻底的失败，而且与1968年的运动不同：这些学生示威者的行动，没有在法国社会引起回响。

这些学生继续在今天的法国政治舞台上扮演他们的角色，但是今天这个舞台上，没有导演指挥演出，舞台下的观众席似乎也只有寥寥数人。