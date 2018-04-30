“重臣”涉丑闻请辞 梅首相压力或刚开始

图片版权 PA Image caption BBC政治事务编辑昆斯伯格说，拉德的离去，也可能是梅首相因"疾风移民"事件遭到更多诟病的开始。

仅一周时间，英国首相特里莎·梅（Theresa May）最信任的内阁成员之一，内政大臣安伯·拉德（Amber Rudd）从自信满满到引咎辞职，并引发地方选举前的政坛动荡。

周一，梅首相很快任命了拉德的继任者，社区与地方政府大臣山吉·贾维德（Sajid Javid）。他也是英国首位出任内政大臣的少数族裔。

在野党工党称拉德最终辞职是"正确的事情"，但更多分析人士则将焦点集中在梅首相的未来。这起从"疾风移民"事件引发的政坛丑闻，会影响到这位前内政大臣吗？

二战后，为了解决英国本土劳动力不足的问题，英国从前殖民地国家包括加勒比海地区引入了大批青壮年移民。

其中一艘名叫"疾风"号的客船搭载了大量的移民来到英国，很多移民到达英国时还未成年，他们在英国安家落户，娶妻生子，在都已进入老年之际，突然接到移民局通知，说他们没有合法居留文件，要求近期离境，引发英国社会震动。

图片版权 PA Image caption 社区与地方政府大臣山吉·贾维德（Sajid Javid）出任内政大臣。他也是英国首位出任内政大臣的少数族裔。

发生了什么？

在"疾风移民"事件爆发后，拉德和梅都曾公开对受影响的"疾风移民"道歉。作为内政大臣，拉德曾在英国下议院表示，自己并不知晓内政部曾制定了遣返加勒比"疾风移民"人数的指标。

她的道歉和解释并没有获得在野党和媒体的认同。在野党工党指拉德撒谎，并把矛头直指曾担任内政大臣6年之多的首相特里莎·梅。拉德坚称自己并没有做错，执政党保守党的要员周末也纷纷出来为她辩护。

但事件的转折发生在周日，《卫报》获得的一份外泄文件显示，拉德其实早就知道这一指标的存在。这似乎让她无法自圆其说。周日晚间，她致信给梅首相，递交辞呈。梅首相对她表示同情，并赞赏了她任职21个月期间的工作表现。

同时，拉德也是梅首相内阁中为数不多的反对脱欧成员之一。上周，她对政府希望脱欧后不留在关税同盟表示怀疑。

"摇摇欲坠"

图片版权 EPA Image caption 内政大臣安伯·拉德（Amber Rudd）从自信满满到引咎辞职，引发地方选举前的政坛动荡。

当然，在野党的最终目标并不只是拉德，而是她的前任特里莎·梅。工党影子内政大臣阿博特（Diane Abbott）说，梅首相才是该失败政策的"总设计师"。

那么，这起事件真的会重创梅首相吗？BBC政治事务编辑昆斯伯格（Laura Kuenssberg）指出，作为梅相最信赖的盟友之一，拉德的离去在地方选举前夕给人造成政府"摇摇欲坠"的印象。

"在内阁中，拉德是一个重要人物。不仅是因为这是一个最重要的职位之一，还因她在保守党内十分受欢迎。"昆斯伯格指出，在她辞职前，党内多名要员曾极力劝阻，希望她留下。

在这个背景下，拉德的离去，也可能是梅首相因"疾风移民"事件遭到更多诟病的开始。对个体的压力可能已经过去，但更大的影响可能尚未开始。