图片版权 @daumkeziah/Twitter

一名美国高中生的毕业舞会照片在网络上引发激烈的争论，一些社交媒体网友指这名18岁的女生身穿中式旗袍是一种“文化挪用”（cultural appropriation）。

这个用户名叫“Keziah”的推特（Twitter）网友并不是中国人，不过她上星期身着传统中式旗袍参加在美国犹他州的毕业舞会，并将照片上传到网上。

一个名叫杰里米·林（Jeremy Lam）的回复被广泛转发，他在推特上说：“我的文化不是你的……毕业舞会晚装。”

原帖以及林在周五（4月27日）晚上的批评吸引了数十万点赞和数万重推；数以千计的评论当中有支持也有批评，彼此展开有关“文化挪用”这个概念的争论——它通常是指一种主流文化当中的群体或个体在行为中直接采用某种少数派文化。

图片版权 @daumkeziah

林先生在推特上解释了为什么他觉得这些照片令人不悦。他表示，旗袍一开始是一种没有特定形式的服装，在打扫房子时使用，后来成为了女性权力的一种象征。

他写道：“在亚洲女性被噤声的时代，她们创造出的不仅是一种艺术，而且是一种社会活动的象征。”

“这一种服装通过美丽而吸引目光的款式展现女性魅力、自信以及性别平等。”

“这种风格之后传遍亚洲，成为一种漂亮的礼服，以及女性解放的标志。”

“我为我的文化而自豪，包括在这个文化当中被边缘化的人所竭力跨越过的那些障碍。让它单纯变成美式消费主义为白人受众服务，就等同于殖民意识形态。”

你或许还喜欢：

显然，林的帖文击中一些网友的神经。截至本文成稿时，该帖已经得到超过16.7万点赞和近4万转发。

不过，在一些评论建议凯齐娅应该删除那些照片时，她拒绝了。

“想对所有因此事形成负面情绪的人说：我对中国文化没有不尊重的意思，”凯齐娅写道。

“我只不过对他们的文化表示欣赏。我不会删除我的帖子，因为我除了表达对这种文化的喜爱之外，什么也没有做。这是一件……衣服，而且它很美。”

随着议论持续，社交媒体上的意见开始分成正反两边。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @JeannieBeanie99 This isn’t ok. I wouldn’t wear traditional Korean, Japanese or any other traditional dress and I’m Asian. I wouldn’t wear traditional Irish or Swedish or Greek dress either. There’s a lot of history behind these clothes. Sad. — Jeannie (@JeannieBeanie99) 2018年4月28日

“这不OK，”一个社交媒体用户这样写道：“我不会穿传统韩国、日本服装或者任何传统的服饰，而我是亚洲人……这些衣服背后有很多的历史。”

“如果你‘欣赏’并且‘喜爱’我们的文化，你就会知道这是一种传统的服饰，”另一名用户写道，“然而你却声称‘它只是一件衣服’……你所说的没有表现出任何欣赏，但却表现出很强的挪用心态。”

另一些人则对凯齐娅表示支持。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @jboezoe You look gorgeous and the dress is stunning! What a wonderful world we live in where we can share culture and dress in special design and style from across the world representing the culture of Earth and the art of humanity. ❤️ — Jerris (@jboezoe) 2018年4月28日

“你好看极了，这件衣服美呆了，”一条推文说，“我们生活在一个多么神奇的世界，可以分享世界各地的文化和设计特别的服饰及风格，它代表着全球的文化和人类的艺术。”

“青少年女生要经过很多挣扎才能得到认可和自我认同，所以我真高兴看到好几千的人用推特表达他们的支持……他们做的就是随便将某个女生说成是种族主义者，因为她穿中国服饰去参加毕业舞会真的是犯了弥天大罪，“另一条推文语带讥讽地写道。

这是最新近一次就文化挪用这个问题而产生的网络辩论。

在2016年，一段YouTube曾记录了一个年轻白人男人头顶着辫子头和一个对他有意见的年轻黑人女子争辩，那段视频被收看了超过300万次。

今年二月，英国女子组织“混合甜心”（Little Mix）的歌手杰西·尼尔逊（Jesy Nelson）同样被指文化挪用——她在一个Instagram帖子上同样顶着辫子头。