Image caption BBC阿富汗记者艾哈迈德周一被枪杀。

阿富汗一天内失去了十名记者。首都喀布尔星期一（4月30日）发生连环自杀炸弹袭击，9名记者丧生，包括法新社驻当地的首席摄影师沙赫‧马雷（Shah Marai）。另外，BBC阿富汗记者艾哈迈德‧沙赫（Ahmad Shah）在阿富汗东南部城市霍斯特疑被枪杀。

“有才能的记者”

29岁的艾哈迈德为BBC阿富汗部（BBC Afghan service）服务超过一年，据BBC普什图语报道（BBC Pashto），他热衷报道社会、人文议题，希望对社会传达正面讯息。近期的报道中，他关注当地的儿童教育问题，报道当地一些学校率先为女童提供教育。

BBC国际台总监杰米‧安格斯（Jamie Angus）表示，对艾哈迈德的离世感伤感，形容他是有才能的记者，是团队内受欢迎、受看重的一员。

“他是一个很年轻的记者，只有29岁，他对许多议题也感兴趣，由环境问题、女权、公共卫生等，不单单是安全及政治议题，他是很有想法、又全面的年轻记者，失去他真的是一件非常伤感的事情。”

他说目前没有理由相信，这宗袭击与在喀布尔发生的自杀式炸弹袭击有关连：“但明显地，这对阿富汗以及身在该国的记者来说，是非常、非常艰难的一天，我们致以深切慰问。”BBC表示会调查事件，并尽力为其家人提供协助。

BBC新闻和时事总监弗兰‧昂斯沃思（Fran Unsworth）表示，艾哈迈德遇袭时身在他熟悉、一般而言很安全的地方。目击者对BBC说，艾哈迈德是骑自行车回家途中被不知名人士枪击，送院后不治。霍斯特警方表示正调查事件。

艾哈迈德来自靠近巴基斯坦边境的城市霍斯特，霍斯特是阿富汗与巴基斯坦存在主权争议的地方，近日发生武装冲突事件，他亦有跟进报道。该处部分地区受塔利班控制，但现在已不常有袭击事件，塔利班否认参与这宗袭击。

“别担心，我在”

包括艾哈迈德在内，阿富汗上世纪90年代爆发内战以后已经有5位BBC记者在此丧生。阿富汗被“无国界记者”评为对记者而言全球第三最危险国家，去年至少有20名记者在当地丧生。

你的器材不支持播放多媒体材料 首都喀布尔发生了连环自杀式炸弹袭击。

周一在喀布尔发生的连环炸弹袭击，造成20多人身亡，其中有9名记者，是当地历来最多记者遇害的一起袭击。

警方指，当地发生第一宗袭击时，大批记者前来采访，一名持有炸弹的人伪装成记者，混在人群中引爆炸弹，所以很多记者当下被杀。

法新社驻当地的首席摄影师、41岁的沙赫‧马雷是其中一名遇难者。法新社形容他是勇敢、全能的记者。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @AFP #UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9 — AFP news agency (@AFP) 2018年4月30日

法新社记者马雷遗作：记录阿富汗20年

法新社报道，当马雷赶到爆炸案现场时，向未能赶往现场的同事发讯息：“别担心，我在。”他亦说除了拍照片，也会同时拍视频。

在阿富汗担当记者并不容易，马雷本人曾经被塔利班威胁和虐打，亦在过去几年不断失去好友和同僚，承受着巨大精神压力。

他曾公开表示，自己曾因目击案发现场而连夜失眠，时常担心喀布尔会转趋更加暴力，他每天穿梭在自己的家与办公室，每时每刻都担心有人发动袭击。

“我从没有感到前境这么暗淡，我找不到出路。”他曾经这样写道。

但同僚形容，虽然他身心受到压力，但在公司亦不失幽默感，时常带他的孩子到办公室，并透过打乒乓球和排球，缓解公司同僚的压力。

马雷在1996年开始担心法新社的司机，当时塔利班控制了阿富汗，两年后他开始在旁拍照，在2002年成为全职摄影记者。到2000为止，他其实是法新社在当地唯一一名摄影记者，小心翼翼地记载了这受尽战争摧残的城市。911事件发生后，他是少数在喀布尔记录美军空袭当地的记者。

他深明当地仇视记者，所以甚少把照片署名，不希望引来外界关注。

图片版权 Shah Maria / AFP Image caption 法新社记者马雷遗作：阿富汗儿童在坦克车上玩乐。

图片版权 Shah Marai / AFP Image caption 作为法新社资深摄影记者，马雷记录了许多阿富汗人民为失去家人朋友而伤感的场面。

图片版权 Shah Marai / AFP Image caption 上周一个票站发生爆炸，马雷纪录居民到事发现场的情景。

图片版权 Shah Marai / AFP Image caption 今年稍早时当地发生一起自杀式袭击，马雷跟随一名阿富汗男子，记录他安葬遇难者的一幕。

图片版权 Shah Marai / AFP Image caption 这是他2009年拍摄的阿富汗大选中一名出席竞选活动的女支持者。

图片版权 Shah Marai / AFP Image caption 除了政治、袭击事件，他也会为民生议题做报道，例如报道当地小孩接种疫苗。

图片版权 Shah Marai / AFP Image caption 当地女性到健身房。

图片版权 Shah Marai / AFP Image caption 喀布尔的机动游戏。

图片版权 Shah Marai / AFP Image caption 有人在塔利班时期收集了数以千计的电影带，他采访了这些想为影片数码化的人。

图片版权 Shai Marai / AFP Image caption 阿富汗的雪景。