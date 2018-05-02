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美国新任国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在一片争议声中，以参议院支持率最低的姿态就任，他在未正式上任前便开始“履职”，于4月初以中情局局长身份就朝鲜问题展开斡旋，“秘密访朝”为美朝元首会谈铺路。

蓬佩奥的鹰派身份备受注目，曾经在对华、对朝议题上发出强硬言论，外界认为他的任命本身，已经折射出美国未来的外交政策，亦猜测他上场可能会令美国立场变得更强硬。

然而，有专家对BBC中文表示 ，总统特朗普“革退”前国务卿蒂勒森后，美国的外交政策出现摇摆不定的情况，而蓬佩奥对外交事务并不熟悉，或无法平衡各方，其执行力存在疑问，或许只是“听特朗普的话”。

图片版权 Getty Images Image caption 今年4月，蓬佩奥以中央情报局局长的身份，秘密前往平壤会见朝鲜领导人金正恩。

讨论朝鲜“改朝换代”

去年，蓬佩奥以中情局局长身份出席论坛时，曾暗示希望朝鲜改朝换代，认为要达到无核化，就要把领导人与核能力分开。被问到他是否希望朝鲜改朝换代，他否认，但同时说：“朝鲜人民乐意看见他离开”。

蓬佩奥说，就算朝鲜改变政权，也不一定对美国有利，后果是未知之数，而且这并不是一个“明天就能完成的任务”，亦要说服其他国家。

由于回应了朝鲜政权更替问题并作出了一定暗示，彭佩奥的这番言论被视为当时美国在朝鲜问题上最强硬的姿态。

当特朗普宣布提名蓬佩奥接任国务卿一职时，外界都注视他会否以强硬手段处理朝鲜问题，他在出任中情局局长时已被特朗普指派处理朝鲜问题，并在特朗普答应与金正恩会面后，秘密访问朝鲜，为美朝首脑会谈铺路。

特朗普称赞蓬佩奥此行，指他为美国与朝鲜建立了良好关系。参议院外交委员会主席鲍勃·科克（Bob Corker）表示，蓬佩奥是这个时候加入并领导与朝鲜谈判的“最佳人选”，不过有民主党中人忧心，他的强硬作风会影响谈判。

“听命特朗普”

香港智明研究所研究总监许桢对BBC中文表示，朝鲜问题上，蓬佩奥只是顺应事态发展、听命特朗普、“完成任务”的人，最后的功劳不一定属于他。

许桢说，前任国务卿蒂勒森因为在石油业界有一定地位和人脉，虽然不是如希拉里（Hillary Clinton）、克里（John Kerry）这样有外交经验背景的典型外交官，但仍熟悉中东、俄罗斯等事务。然而，蓬佩奥不是外交界出身，虽然有军人、中情局背景，但其政治能量、外交网络有限，可说是“一片空白”，他在外交上的执行能力是“一大疑问”，他的出现反而令美国外交政策“没有那么稳定”。

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中国人民大学国际关系学院副教授刁大明对BBC中文表示，从蓬佩奥的从政经历看，他可能在外交事务上有一定涉猎，但未必特别熟悉。他担任国会议员时，曾经是情报委员会成员，对外交防务有一定了解，但未必是该领域的专才。

“特朗普对蓬佩奥的选择，很大程度上应该看重的是他的忠诚度和执行力，所以对蓬佩奥而言，最为关键的是执行总统的政策议程、实现总统的政策目标。目前特朗普政府显然希望有效解决半岛事务、推进半岛无核化、解除关于本土安全的忧虑、回应选民诉求。在这个意义上，蓬佩奥的作用只是执行和有效推动。”他说。

许桢认为蓬佩奥较亲特朗普，两人“沟通成本低”，他会听命于特朗普，“说甚么就说甚么、做甚么就做甚么”，但这亦会有后果，蓬佩奥将难以“平衡、稳定、制约”特朗普的不稳定的外交思路，难以像蒂勒森那样“填补”特朗普的不足。

许桢说，蒂勒森离任后，特朗普的外交政策出现“摇摆迹象”。

例如在叙利亚问题上，美国先是透露出想撤军的意愿，但因为毒气攻击事件，与英法空袭叙利亚，不惜得罪俄罗斯。

许桢认为美国并不具备足够的外交实力同时制约中国或俄罗斯，形容美国“只能选一个对手”。

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他认为特朗普这种“难以预测”的做法在美国国内或许奏效，但别国不会轻易顺着他的意思，“有时候你动了那摆钟后，不是你想收手便收手”。

他举例说，近日中美贸易摩擦中，美国起初以为自己一出手中国便会求饶，但似乎并不如他所愿。目前特朗普似乎走回蒂勒森在任时的外交政策，集中精力处理伊朗、叙利亚、俄罗斯问题，因为看起来“中美关系比美俄关系要乐观一点”。

刁大明则表示，蓬佩奥被认为“茶党”势力一员，而“茶党”在外交事务上的确具有一定的意识形态偏见，而蓬佩奥的军旅生涯、中情局的经历，也增加了他军事鹰派倾向，他也先后对中俄有强硬表态。

但刁大明认为，蓬佩奥出任国务卿后，随着角色和职责转变，在处理中美关系上应该会有更大的视野和格局，应该会考虑更为宽广和长远的问题，可能会更为务实、理性地处理对华事务。