伊朗核计划：“新证据”背后的动机与考量

图片版权 Reuters Image caption 以色列总统内塔尼亚胡在演说期间，他背后的屏幕打出"伊朗曾撒谎"的字样。

美国总统特朗普5月12日或之前就要决定美国会否退出在2015年与伊朗签署的核协议。以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）在这之前，抢先投下一个震撼弹，指控伊朗其实一直在发展武器，瞒骗国际社会。

内塔尼亚胡周一（4月30日）在以色列国防部发表电视讲话，指伊朗声称在2003年已经终止了一个称为“阿马德”（Project Amed）的核子技术研究计划，但这计划其实从来没有停止。内塔尼亚胡更展示一些他声称载有伊朗秘密核计划资料的文件夹和电脑光盘。

伊朗随即否认以色列的说法，外交部长穆罕默德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）更直指内塔尼亚胡选择在这个时候发声，是为了影响特朗普关于核协议的决定。伊朗外交部发言人卡西米（Bahram Ghasemi）形容内塔尼亚胡的指控是“没有用和可耻”的，又说外界都知道内塔尼亚胡爱说谎。

有专家留意到，内塔尼亚胡透露的其实不是甚么新的资料，但内塔尼亚胡似乎已经成功影响美国：白宫发表声明，称以色列提供了“具说服力的新资料”，证明伊朗有一个“健全”的核武发展计划。

内塔尼亚胡说了甚么？

图片版权 Reuters Image caption 内塔尼亚胡又展示一些他声称载有伊朗核计划资料的文件夹和电脑光盘。

内塔尼亚胡的讲话主要针对伊朗的“阿马德”核研究计划。这个计划最初由一个逃亡外国的伊朗异见组织在2002年揭发，计划内容包括伊朗在全国各地兴建秘密核子试验设施。计划被指被指违反《核不扩散条约》，伊朗最终在2003年宣布终止计划。

伊朗其后在2015年与美国、中国、英国、法国、俄罗斯和德国签署协议，六国同意结束对伊朗实施经济制裁，换取伊朗限制本身的核子能源发展计划，包括重新设计一个位于伊朗西北部城市阿拉克（Arak）的核子发电站，令它不会产生可用于核武器的钚元素。

内塔尼亚胡在讲话期间指，伊朗的国防部仍然在秘密进行计划，但没有就此提供证据，只说伊朗经常将相关的项目称为“科学研究”，蒙骗外界。他强调，他展示的文件显示伊朗在2015年跟六国签定协议时，没有如实透露伊朗核计划的详细资料。

他又说，他已经跟美国分享了这些情报，也将会向法国和德国派出特使，讲解文件的内容。

如何看待这些“证据”？

BBC记者汤姆·贝特曼（Tom Bateman）指出，内塔尼亚胡一直都反对各国与伊朗签署协议，而且他选择在特朗普即将决定是否延续核协议的关键时刻展示这些“证据”。

贝特曼说，支持和反对延续协议双方现时正在互相交峰，向特朗普游说。“就在上星期 ，法国和德国的领袖分别到访白宫，尝试说服特朗普让美国留在协议里。”贝特曼说，特朗普曾说过希望与伊朗制定一个新的协议，这大概是欧洲各国乐见的结果。

图片版权 Reuters Image caption 马克龙上月曾到访美国，游说特朗普不要放弃与伊朗签定的核协议。

路透社引述分析指出，这件事情中最大的得益者是那些鼓吹特朗普放弃伊朗核协议的智囊团，因为有了内塔尼亚胡的说法，他们现在就可以很“强而有力”地说服特朗普把协议推倒。

法国总统马克龙和德国总理默克尔上星期分别到访美国，与特朗普会面。但马克龙结束访问返国前，透露他感觉到特朗普会因为一些美国“国内因素”选择放弃核协议。

各国反应如何？

许多美国官员似乎都认为以色列的指控可信。特朗普周一在白宫记者会期间说，内塔尼亚胡的指控显示伊朗的核计划“并未停滞不动”，直指情况“不能接受”。美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）更直指，2015年签定的协议建基在“谎言之上”。

但欧洲国家似乎对内塔尼亚胡的指控有所保留。法国驻美国大使热拉尔·阿罗（Gerard Araud）在社交网站上指出，伊朗在过去曾发展核计划，这证明更有需要保留2015年计划。德国政府发言人就认为，各国必须致力保留国际机构可独立进入伊朗核设施进行检查工作的权利。

中国外交部截至周一仍未就内塔尼亚胡的指控表态。

国际原子能机构（IAEA）没有正面回应内塔尼亚胡的指控，但重新提及了一份它在2015年发表的报告。国际原子能机构当时指，在2003年在伊朗找到一些“与发展核子爆炸装置有关”的活动痕迹。

但国际原子能机构强调，这份2015年的报告同时指出，在2009年后再没有类似的情况。