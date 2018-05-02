关怀自己和大地：女性为何要重新认识“大姨妈”

Image caption 许多使用过的卫生巾被冲到江湖海洋，成为垃圾造成污染。

谈论女性"月经"（俗称"来事"或是"大姨妈"）问题总是令人感到尴尬，它是一个属于个人"隐私"的话题，特别是在有些文化中，它更是一种禁忌。

但是，现在一些环保活动人士和团体却要拿"月经"说事，因为女性每月所使用的卫生产品已经不再关乎个人的私事，它与环保和污染紧密相连。

据悉，女性卫生产品中充斥塑料材料，对环境产生巨大影响。

而那些环保团体和活动人士开始重新审视女性卫生产品，一些新的、更环保的产品也应运而生。

我们先来看看有关市面上常用的女性卫生产品塑料含量以及它们是如何影响环境的。

首先，有多少女性知道她们所使用的卫生巾和卫生栓含有塑料呢？

因为不像食品类，必须要在包装中列出所使用的成分。对女性卫生产品则没有相关的法律规定。

触目惊心

例如，最受女性欢迎和广泛使用的卫生巾所含的塑料可以高达90% ，相当于4个超市的塑料袋。

而卫生栓虽然主要是棉和人造丝，也含有聚酯纤维。 而且这些卫生产品的外层，每一个又都用塑料单独包装。

图片版权 THE RUBY CUP Image caption 乌干达、马拉维和尼泊尔国家有为女孩提供卫生杯，但最大挑战除了文化还有如何把杯子放入体内？

据估计，一个女人一生中会使用1万个卫生产品。

这些废弃物成为垃圾后充斥了英国的海岸，造成环境污染。

虽然包装上警告女性不要把这些卫生产品丢到厕所冲走，但许多女性仍然这样做。其结果迫使水务公司每年耗巨资清理堵塞。

在有些国家，这些被用过的卫生污秽物更是被丢进垃圾桶或是大街上。给那些用手工分类垃圾的工人造成巨大的健康隐患。

随着人们环保意识的提高，一些公司和个人开始推出一些有利环保和可持续的替代产品，例如卫生杯、卫生海绵等。

卫生杯

2名美国女性罗萨斯和亨恩（Kim Rosas and Amanda Hearn）利用社交媒体YouTube发起让女性使用卫生杯的活动。

这种卫生杯使用的材料是医用硅胶，在女性"来事"时可以直接放入阴道，收集经血。定时取出清空，清洗后可以重复使用。

每只卫生杯售价大约30-40美元，可以使用10年左右。

可以想象，有些女性对此感到不适和不安。

图片版权 Instagram Image caption Ebby Weyime的自制卫生杯，她在当地出售和推广使用。

文化挑战

这一产品虽然环保并在一些国家取得了成功，但对有些国家的女性来说还是一个不小的挑战。

它不仅面对文化鸿沟，许多女性意识到要把这个卫生杯放进体内都露出了惊讶的表情，特别是一开始的时候。

肯尼亚演员兼模特 Ebby Weyime研制出自己品牌的卫生杯。她说最具挑战的是如何把卫生杯放入体内。

而这一问题在全世界各处都非常普遍。

名为Komal Khulbe的一位德里时装博主曾经冲破禁忌在YouTube播放过有关卫生杯的视频。

她说，人们问的问题最多的是"它会不会破坏处女膜"？

图片版权 THE DELHI FASHION BLOGGER Image caption 德里时装博主曾经冲破禁忌在YouTube播放过有关卫生杯的视频。

如果卫生杯让人难以接受，还有另外一些同样环保的选择。

一个叫萨蒂 （Saathi）品牌的印度公司研制出一种用植物作原料的可以完全生物降解的卫生巾。

据说，这种卫生巾成本低、环保，还能为妇女提供一些就业机会。

图片版权 EASE & MORE Image caption 韩国EASE & MORE社会团体为低收入的少女提供教育和环保产品。

不要小看卫生巾，它可是一笔不菲的开销。特别是在韩国，女性卫生产品价格近几年直线上升，甚至给女性带来不小的财政压力。

2016年，韩国媒体报道了与残障父亲一起生活的一名芳龄16少女因为没钱买卫生巾，不得不用鞋垫作卫生巾震惊韩国社会的故事。

与此同时，该国市面上出现的有毒卫生巾的丑闻更推高了本来已经很贵的卫生巾价格。

图片版权 Dame Image caption Dame是一家英国公司。他们生产的环保卫生栓可重复使用，颇受欢迎。

其他选择？

其实，过去许多女性在生理期使用自制的卫生巾带，通常是用棉布制作。它可以清洗后重复使用。

现在，这一产品的现代改良版——可重复性使用的卫生巾已经在网上销售。

此外， 随着技术的发展，人们还研制出一种可吸收经血的内裤。一种叫Thinx的牌子在美国比较有名。

类似的环保产品还有许多，例如一家英国公司今年早些时候研制了可重复使用的卫生栓，受到欢迎。

也许，那些大公司对此并不热衷，但这对许多小公司和新兴公司来说正好是一个商业契机。

如果你是女性，而且关心环境。你会不会主动放弃已经习惯使用的卫生巾，转而选用比较环保的女性卫生产品呢？

谁又能说"来事"纯属个人私事，与环境无关呢？因为毕竟保护环境只能从我们身边的点滴小事做起，就像少用一个塑料袋和塑料杯一样。