“文金会”举世瞩目 “特金会”选址暗藏更多玄机

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上周万众瞩目的"文金会"后，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩本月下旬的见面地点很快成为媒体揣摩的焦点。

特朗普周一在推特上发文提及朝韩交界的"自由之家"，但又补充一句"只是问一下"。美国有线新闻网（CNN）周二报道说，金正恩已经同意在朝韩交界处与特朗普举行会谈。

但也有观察人士指出，由于"文金会"已经在板门店举行，"川金会"在朝韩交界处举行的可能性不大，因为这会让特朗普看上去急于取悦金正恩，美国急切想要与朝鲜达成协议。

那么，除了朝韩交界处外，"川金会"还有可能在哪些地点举行呢？BBC中文网为您梳理。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月30日

新加坡和蒙古乌兰巴托

在特朗普周一发推前，外界揣测历史性的"特金会"可能在新加坡或者蒙古国的乌兰巴托举行。

虽然蒙古国已经公开表示愿意接待金正恩和特朗普，但似乎美国的官员们更倾向于新加坡，因为新加坡在美朝问题上扮演者更加中性的角色，朝鲜也在新加坡设有大使馆。

不过，新加坡总理李显龙表示，目前该国尚未收到有关国家的申请。

支持新加坡的人士表示，这个城市国家也曾多次扮演过这样的“中间人”角色，比如2015年习近平与台湾前总统马英九的会晤。

不过，支持乌兰巴托选项的人士则表示，由于蒙古国离朝鲜更近一些，金正恩可能更倾向于从平壤坐火车直接前往。另外，蒙古国与朝鲜和美国都有外交关系。

Image caption 2015年，新加坡承办了习近平与台湾前总统马英九的会晤。

北京和瑞士

除了蒙古国与新加坡外，北京也成为观察人士认为的可能地之一。作为朝鲜曾经最大的盟国，北京在此前"六方会谈"中扮演重要角色。不过也有分析人士表示，由于北京在朝核问题中角色的敏感性，华盛顿和平壤可能并不倾向于在北京举行此次会谈。

当然，除了这些亚洲城市以外，欧洲也是一些观察人士热议的可能地点。1994年，美国和朝鲜就是在瑞士达成冻结核反应堆建设的框架协议的。不过，这项协议在2003年作废。

3月9日，瑞士外交部也表示，瑞士已经做好了承办"特金会"的准备。一名发言人表示，瑞士正在与相关方面协调，并将提供最好的会议设施，让这次历史性会谈得以顺利进行。当然，正如瑞士外交部所说，最终的决定权还在特朗普与金正恩手上。