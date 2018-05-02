巴黎五一骚乱：工会与马克龙角力劳工法改革

你的器材不支持播放多媒体材料 巴黎五一骚乱的一刻。

法国五一劳动节示威游行演变成骚乱，极左组织成员、又名黑群（Black bloc）的示威者突然介入和平游行大肆破坏，警方以催泪弹和水炮驱散示威者，拘捕近200人。

蒙面游行

警方表示，约1200人带面具和头巾的示威者参与由工会举办的年度五一游行，他们高举反政府禁语和旧苏联旗。

这批示威者后来开始破坏街上店铺的橱窗，沿路在汽车和墙上留下涂鸦，扔汽油弹，四处放火焚烧，烧毁汽车及街上的麦当劳快餐店。

图片版权 EPA Image caption 催泪弹下的示威者。

图片版权 Getty Images Image caption 很多示威者都带面罩。

警方工会对当地电视台说，安全人员选择任由示威者破坏，是避免双方伤亡加剧。事件造成4名警员受伤。

BBC驻巴黎记者休‧肖费尔德说这是巴黎多年来最暴力的一起五一示威事件。

马克龙谴责暴力示威。政府发言人批评示威者把脸遮盖，形容他们是民主的敌人，认为他们如果有真诚的诉求，便不应该蒙面游行。

保守派及极左政客认为马克龙政府没有做好准备，未能有效制止示威者的暴力行为。

图片版权 Getty Images Image caption 四处有着火的汽车。

图片版权 EPA Image caption 一家遭到破坏的麦当劳餐厅。

图片版权 Getty Images Image caption 示威者不满马克龙的经济改革方案。

厌倦了资本主义

这场示威原本是要抗议总统马克龙针对公共部门的劳工改革。

单计巴黎，工会称游行人数约为5.5万人，警方则说约2万人出席，人数方面比起去年9月发起的20多万人示威为少。

法国政府估计今年五一全国有14.3万人参与工会游行，比去年微升。

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有示威者对法新社说，已经厌倦了资本主义制度，亦对警方打压感到不满，亦有意见认为马克龙的改革方案向富人倾侧。

自从马克龙推动经济劳工改革计划以来，已引来工会不满。铁路工作展开为其三个月的全国性罢工，实行每隔三天罢工两天以示抗议。

教师、护士和其他工人也在三月加入抗争运动。但总统马克龙表明不会屈服。

图片版权 Reuters Image caption 示威者破坏街上设施。

改革方案争议

马克龙提倡修改劳工法，包括冻结公营机构的薪酬、削减逾十万职位，取消终身聘任制和倡议收紧病假规定等等。

他的主张被认为是削减工人福利，但亦有人指，这是法国经济存在已久的问题，薪酬过高反而增加了企业负担和竞争力。

外界把这次罢工和1995年的大罢工比较，当时总理朱佩提出改革方案，但遭到很大的反对声音，连串罢工行动令社会陷入瘫痪，最后政府屈服。

不过法国参与工会的工人比例下跌，令法国工会的影响力正在下降。