大排场、满足好胜心：各国与特朗普交手的奇招

图片版权 Getty Images Image caption 如何可以像法国总统马克龙般，跟特朗普建立"兄弟情"（或兄妹情）？这是许多国家领导人的烦恼。

如果你是一个国家的领导人，准备要和特朗普见面，要怎样做才能令他顺你的意思行事？一些曾与特朗普交手的外交官和美国官员有这些建议：要长话短说，不要假定他懂得任何国家的历史，要称赞他在美国总统选举中取得较多选举人票击败希拉里，也要赞他比前总统奥巴马更胜任，更不要太介怀他在竞选期间说了甚么话……

据美国《纽约时报》报道，这是在特朗普去年五月首次正式外访前，外交官得出的结论。

一年过去，似乎各国跟这名世上最有权力的人交往的方法慢慢成熟起来，以下是各国的"招数"。

让他感到宾至如归

图片版权 AFP Image caption 中国去年以中方所称的"国事访问+"的规格来招待特朗普。

特朗普去年访问中国时，中方为他举行盛大的欢迎仪式，甚至以“国事访问+”来形容招待特朗普的排场。他乘坐“空军一号”到中国后，中方为他准备了红地毯、军乐团，也安排一些儿童在机场挥舞着美中国旗欢迎他。

中方也安排他和第一夫人梅兰妮（Melania Trump）在中国明清两朝皇帝居住过的紫禁城内用膳。

特朗普在竞选总统期间多次向中国放狠话，甚至指中国的经贸政策等同“强暴”美国。但他在中国期间，一改常态，甚至说中美的贸易逆差并不是中国的错，他在中国期间也没有公开评论中国的人权纪录。

美国南加州大学（University of Southern California）东亚学者齐迈可（Mike Chinoy）接受美国之音访问时说，中国明白对待特朗普最好的办法，就是“拍马屁”。“在这方面，无人能及中国。”

跟他“同声同气”

图片版权 Reuters Image caption 以色列总统内塔尼亚胡周一就伊朗"核计划"发表电视讲话期间，他背后的屏幕打出"伊朗曾撒谎"的字样。

特朗普即将决定是否延续与伊朗签定的核协议。以色列总理内塔尼亚胡就选择在周一（4月30日）发表电视讲话，指控伊朗在核问题上撒谎，并提出证据。外界留意到他指出的“证据”都不是新的资料，但这似乎无阻特朗普相信内塔尼亚胡的说法：白宫发表声明，指内塔尼亚胡提供了“具说服力的新资料”。

美国新闻网站Vox引述布鲁金斯学会（Brookings Institution）学者马洛尼湖（Suzanne Maloney）指，内塔尼亚胡的讲话似乎是针对特朗普专注力短、不爱阅读、喜欢看电视新闻等习惯。她认为，内塔尼亚胡以现场直播方式播放讲话，也准备了不少道具，形容演讲的风格“很像霍士电视新闻”（Fox News）。据报，那是特朗普最爱看的新闻频道。

在这之前，特朗普已经改变美国数十年来的政策，承认耶路撒冷（Jerusalem）为以色列首都。而这次，特朗普决定会否延续伊朗核协议之前，特朗普已经多次把这个协议形容为“历史上最差”，内塔尼亚胡似乎能再次说服特朗普按他的意思做决定。

建立个人关系

图片版权 AFP/Getty Image caption 马克龙是特朗普任上首位对美国进行国事访问的外国元首。

法国总统马克龙上月到访美国，与特朗普会面。访问初期，两人似乎仍然有点尴尬，但随后两人变得更亲近。马克龙在白宫的总统办公室跟特朗普见面期间，特朗普更伸手为马克龙扫走他肩膀上的头皮屑，说那会令他“更完美”。

马克龙去年曾邀请特朗普出席法国国庆的大型阅兵仪式，特朗普在感叹之余，亦下令美国军方也要搞阅兵。

BBC驻巴黎记者露西·威廉姆森（Lucy Williamson）认为，两人已经建立了一种个人关系，而这种关系让法国抢在英国和德国前面，成为美国在欧洲的“指定接头人”。

马克龙跟特朗普这种个人关系，同时又似乎令他在政策上可以更自主：马克龙在美国国会发言期间，曾促请特朗普让美国重新加入巴黎协议，对抗气候变化，也要求特朗普延续与伊朗在2015年达成的核协议。

但在许多人眼中，特朗普始终是一个具争议性的人物。跟其他国家元首一样，马克龙与特朗普建立这种亲密关系的同时，必须考虑法国人怎样看他们两人之间的关系。

令他感觉自己在进行商业谈判

你的器材不支持播放多媒体材料 默克尔问特朗普想不想握手 特朗普没有作出任何反应

相比起马克龙，德国总理默克尔在幕前似乎跟特朗普的关系不太好。默克尔去年访问美国期间跟特朗普一起见记者时，曾向他建议应记者的要求握手，但他没有理会她。

但据报两人其实幕后经常都有联络，也保持工作上的关系。默克尔解释说，她认为如果她和特朗普能建立友谊，那是一件“好事”，但补充说跟特朗普的联系上，最重要的是代表自己国家的利益和价值观。

德国去年也曾邀请特朗普的女儿伊万卡出席在柏林举行的G20峰会，似乎同时希望透过美国“第一家庭”与特朗普建立关系。

满足他的好胜心

图片版权 Getty Images Image caption 文在寅建议特朗普应获颁诺贝尔和平奖。

上月韩国总统文在寅与朝鲜领导人金正恩见面后，特朗普随即往自己脸上贴金，指出他向朝鲜作出“最大施压”，朝韩会面才成事。

文在寅似乎也乐于把会面归功于特朗普，甚至建议特朗普应该因这次会见获颁诺贝尔和平奖。韩国釜山国立大学罗伯特·凯利教授（Robert Kelly）认为，文在寅的美言背后是有考量的。他指出，特朗普去年向朝鲜连发狠话，令韩国担心美国会否向朝鲜开战，如果不断称赞特朗普就能防止战争，那么这些说话大概是一个好的策略。

文在寅倾向用外交手段处理与朝鲜的关系，而为特朗普“拍点马屁”，也许就能让他有空间用自己喜欢的方法去解决朝鲜半岛问题。