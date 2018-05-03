为什么诺贝尔文学奖今年可能暂停颁发？

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历史最悠久最有声望的文化类奖项之一诺贝尔文学奖今年可能会暂停颁奖，颁奖组织承认其面临危机。

瑞典学院因处理法国摄影师尚-克劳德·阿尔诺（Jean-Claude Arnault）的性侵指控而备受抨击，阿尔诺是瑞典学院一名前院士的丈夫。

周四（5月3日），瑞典学院将决定是否会颁发今年的奖项。

丑闻是如何发酵的？

去年11月，受#MeToo运动启发，18名女子对阿尔诺提出性侵和性骚扰指控。据报道，一些指控发生在瑞典学院的房产内。阿尔诺否认所有指控。

经过投票表决后，瑞典学院拒绝从院士名单中开除阿尔诺的妻子、诗人和作家嘉塔莉娜.费洛斯坦逊（Katarina Frostenson）。

这起事件以及利益冲突、诺贝尔文学奖获得者名字泄露等指控导致瑞典学院分裂，引发一波辞职潮，辞职者包括费洛斯坦逊及瑞典学院常任秘书长莎拉·丹妮奥斯（Sara Danius）辞职。

瑞典学院的成员们公开互相攻击。学院的一名成员恩达尔（Horace Engdahl）称一些辞职的成员是“输不起的人”，并形容丹妮奥斯是史上最差的秘书长。

丹妮奥斯的支持者将她视为与一家男权机构斗争的改革者。在她辞职后，包括瑞典文化部长在内的一些支持者发布了他们穿着丹妮奥斯喜欢的蝴蝶结衬衫照片来声援她。

因为院士都是终身职位，所以无法请辞，但他们可以停止参加瑞典学院的活动。瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫称他将改变这些规则。

阿尔诺也被指控2006年骚扰瑞典王室的继承人维多利亚公主，但阿尔诺否认了该指控。

图片版权 EPA Image caption 莎拉·丹妮奥斯请辞

会影响诺贝尔文学奖吗？

瑞典学院的一名院士卫斯伯格（Pers Wästberg）对《卫报》表示，周四的会议后，可能会发布一项声明，决定今年继续颁奖或延至明年。如果决定是后者，那么两年的奖项都到2019年10月再公布。

未来情况仍不清楚，但一名消息人士对瑞典广播电台表示，搁置今年的奖项是恢复该组织声望的唯一方式。

#MeToo运动显示了性侵的广泛，潜在的获奖者难以接受仍在混乱中的学院颁发的奖项。

瑞典学院的一项声明称，诺贝尔文学奖的声誉被严重损害，并承诺计划恢复公众信心。

瑞典广播电台文化记者（Mattias Berg）称：“这是瑞典学院有史以来的最大危机。”

多不寻常？

可能导致今年颁奖暂停的原因比较特殊，但也有一些年份，诺贝尔文学奖并未颁出。

该奖项总共有7次未颁发，大多是在战争年份，尽管1935年被认为没有候选人够格获奖。最近一次没有颁奖是在1943年。

以前的获奖者都十分杰出，背景多种多样。

近年来获得该奖的人士包括，美国歌手鲍勃·迪伦（Bob Dylan）及白俄罗斯作家、记者斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇（Svetlana Alexievich），还包括尼日利亚作家、诗人渥雷·索因卡（Wole Soyinka）、哥伦比亚作家加夫列尔·加西亚•马尔克斯（Gabriel García Márquez）、俄罗斯作家亚历山大·伊萨耶维奇·索尔仁尼琴（Alexandr Solzhenitsyn）和印度诗人泰戈尔（Rabindranath Tagore）。