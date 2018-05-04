纪念马克思：中国的绿灯行和西方的红灯停

你的器材不支持播放多媒体材料 马克思小故事

"十月革命一声炮响，给我们送来了马克思主义"。毛泽东的这句话，可能是许多特定年龄段的中国人第一次听说马克思这个名字。

后来，中国推崇马克思主义的华丽词藻，不仅连绵不绝，而且与时俱进："革命导师"、"放之四海而皆准"、"指路明灯"、"万里长河之源、参天大树之根"……过去几十年来间，马克思无处不在，天安门广场有过他的巨幅照片，人气最高时，甚至连死个人都被俗称"见马克思去了"。

1991年前苏联垮台后，中国成了世界上最后一个共产主义大国。

5月5日是马克思出生200周年，今年也是他的《共产党宣言》发表170周年。一贯宣称笃信马克思主义、推行社会主义的中国是怎样庆祝的呢？在西方、特别是马克思的故乡-德国小镇特里尔，人们又在说什么？

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中国在做些什么？

简言之：隆重纪念。概括起来，似乎是要让马克思主义更加：

中国化

时代化

大众化

中国的纪念活动，从上到下、从里到外、从老到少，涵盖各个层面。上有习近平亲自训话；中有学术组织积极研讨；至于基层吗，电视台、电台黄金时段播出连续节目。正好赶上五一节放假，或许更多的人有更多的时间学习学习？

中国化：习近平还是马克思主义者吗？

这要取决于你问谁。

5月4日，北京人民大会堂举行纪念马克思诞辰大会，习近平亲自讲话。

4月23日，习近平召集政治局集体学习时说，马克思主义"依然占据着真理和道义的制高点"，但他也强调，要坚持和发展的是"21世纪马克思主义"、"当代中国马克思主义"。

至于中国化要走多远，这还有待观察。不过，西方很多学者对中共马列理论的最大批评恐怕就是把主义"中国化"：随时随地因为自身需要而改变"主义"，修正"原则"。很多西方学者曾经质疑，《共产党宣言》、《资本论》等共产主义经典理论文献中马克思当年所憧憬的天下大同、无阶级社会、平权、民主等共产主义理念，后来在苏联化、中国化、朝鲜化和古巴化之后，与马克思主义还有多少关系呢？

4月27日，中共喉舌《人民日报》发表长篇文章，援引习近平在政治局的讲话称，马克思主义是共产党人的"真经"。文章说，"真经"没念好，总想着"西天取经"，就要贻误大事！

不过，马克思也是西方人，他的理论，也是中国共产党当年从西天取回来的经。200岁的马克思主义，对解决当代中国的问题能有怎样的帮助呢？这是一个值得探讨的问题。

图片版权 Web Image caption 马克思的故乡、德国小镇特里尔安装这样的行人信号灯

时代化：国际盛会规模多大？

中国确实在探讨。学术界活动太多，最高调的之一是北京大学即将举办的第二届马克思主义大会。

北大即将迎来建校120周年，一系列的庆祝活动中有一项是5月5日至7日的马克思主义大会。中国媒体称，大会是"全球范围内马克思主义研究者的国际级盛会"。查阅北京大学新闻网后发现，届时将有26名“国内外知名学者”参会。

中国媒体另外一则报道中提到，4月27日无锡"民营企业马克思主义研究会第二届一次会议"，100多位会员及专家学者参加会议。

《人民日报》说，无锡这一家是中国唯一的定位于民营企业马克思主义研究的社会团体。

民营企业，通常情况下，看到这个词，引发的联想应该是私有制，市场经济。民营企业专门研究马克思主义，很有时代特色。

图片版权 Xinhua Image caption 中国媒体保证你“四分钟get马克思”

大众化：90后不感兴趣咋办？

对政治不感兴趣，恐怕是全世界所有年轻人的"通病"，那么，中国怎样向"明天的太阳"宣传马克思主义呢？

平常日子里，马列主义、毛泽东思想已经是学校的必修课（可能叫的名字不一样）。但是，怎样让马克思不单单是90后在教科书中看到的一个符号呢？

中国媒体真是蛮拼的。中央电视台黄金时段近日播出五集节目《马克思是对的》，官媒人民网、新华网同步播出。节目采用对话形式，用词通俗，非常接地气，或者可以说"洋溢着青春气息"。速览版保证你"四分钟get马克思"！

4到5月，十多家广播电台播出的系列节目《给90后讲讲马克思》中，马克思被称为"问题少年"、"学霸"、"十七岁时是一枚小鲜肉"、"追女孩的高手"、和燕妮搞"姐弟恋"、"在没有电脑、手机、微信、微博、Facetime的年代为心爱的姑娘写情诗"……

效果目前无从得知。但是在西方，马克思真曾有过不少年轻的粉丝，特别是各色激进的"造反派"。不过，这不应该是中共宣传攻势希望达到的目的。

Image caption 马克思的墓碑上写着：全世界劳动者联合起来

西方有没有纪念？

有，活动不多，争议不少。

没有高调的活动。因为马克思主义在西方早已"盖棺定论"。比如在英国，早就被归限于学术研究范畴，仅此而已。即使是最左翼的学者和社会精英，即使他们再笃信公有制和社会主义，也不会有人用把马克思主义英国化、时代化为由去倡导威权与人治。

而在前东欧苏联阵营的国家，马克思主义还被视为共产主义革命的灵感和基石，共产主义暴政给数以千万计的人带来灾难性的后果。

不过，马克思的《资本论》还是经常被搬出来讨论、参考的，特别是在2008年全球经济危机之后。眼下，全球化、社会两级分化等，依然是备受关注的议题。近日，西方诸多学术人士、媒体也在再次解读。

但是，屈指可数的纪念性活动，还是引起了争议。

日前英国有媒体报道，欧盟委员会主席容克有计划参加马克思故乡举行的为中国赠送的马克思塑像揭幕的仪式。容克为此遭到连串质问。批评人士说，马克思和他的理论都应该被扫入历史垃圾堆，但是，欧盟委员会女发言人为容克发声说，不提马克思这位"有争议的哲学家"几乎等于"否认历史"。

图片版权 Twitter Image caption 你会花三欧元买张零欧元吗？

马克思的故乡在做什么？

特里尔今年举办的活动主要有：

一处路灯上的小人成了马克思

发行0面值（售价3欧元）的纪念钞

树起中国赠送的马克思塑像

年内举行系列展览

这些活动也引起争议。有人说马克思是小镇"最伟大的儿子"之一，值得纪念。有人说这是想拉马克思的大旗赚中国人"红色旅游"的钱。

在今天的德国，围绕马克思不仅存在代沟—前西德人与统一后成长起来的一代相比对马克思的了解可能更少，还有一条"地沟"：地域鸿沟。冷战伤痛记忆犹在，资本主义的前西德和共产主义的前东德对马克思的认识和接受程度仍有巨大差异。

图片版权 PA Image caption 行人请注意：绿灯行、红灯停

还以中国赠送的马克思塑像为例。法新社日前采访"共产主义暴政受害者组织"的负责人、曾被东德当局投入监狱的多姆布罗夫斯基（Dieter Dombrovski）。他说，马克思为日后的共产主义独裁政权提供了基石，"根据现在的刑法制度，如果某人煽动另一个人去谋杀、那人真去谋杀了，前者也会被控煽动罪。"

特里尔镇府官员则辩解，不能把账都算到马克思头上：共产党为了达到自己的目的扭曲了马克思理论。

特里尔小镇还被指，接受马克思塑像是为了吸引中国"朝圣"游客，赚钱。市长立博（Wolfram Leibe）则说，马克思毕竟是小镇"最伟大的儿子之一"。塑像不是为了吸引中国人来旅游。小镇现在每年接待500万游客，只有1%是中国人。

接纳更多游客？"就算有心、力也不足"。