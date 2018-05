马克思是对的：他为你做过的五件事

图片版权 Getty Images

想周末休息吗?开车走在"公"路上、去公共图书馆看看书怎么样?

你希望把不公正、不平等、剥削扫进历史垃圾堆吗?

如果回答是肯定的,那么,做好准备,在今年5月5日纪念一下马克思诞辰200周年吧。因为,上面提到的,也都是马克思当年提倡的。

马克思主义后来成为共产主义革命的灵感来源

大多数对20世纪历史略有了解的人可能都同意,马克思的革命学说给世界带来巨大冲击。他的"主义"被挪用,成为寻求社会变革的旗帜,引发许多灾难性后果。

后来,"马克思主义"与独裁、专制、杀戮挂上了钩。难怪,时至今天马克思仍然是争议很强的人物。

但是马克思也有人性的一面,他的有些理论也为世界更美好做出了贡献。

原来,好多事马克思其实早都预见到了:"一小撮"超级富豪将主宰世界经济;资本主义体制是动荡的;经济危机是周期性的;工业化彻底、永远改变了人与人之间的关系。

还是不清楚马克思到底为你做过什么?请继续读下去。

估计世界上10%的孩子被迫做工

一、马克思要孩子去上学、而不是去做工

你也许会问,谁不这么想?

但是在1848年,也就是马克思撰写《共产党宣言》的时候,童工是常态。即使现在,世界上仍有十分之一的孩子必须去做工,帮助养家糊口(2016年世界劳工组织数字)。

时至今日,这么多的孩子逃离厂房走入学校,部分功劳要属于马克思。

岳琳达(Linda Yueh)是《伟大的经济学家:他们的观点如何帮助今天的我们》(The Great Economists: How Their Ideas Can Help Us Today )一书的作者。她说,马克思和恩格斯在1848年《共产党宣言》中提出的10点设想中有一点是:所有孩子都能在公立学校接受免费教育,禁止工厂使用童工。

当然,马克思和恩格斯并不是争取儿童权益的第一人,但是岳琳达说,19世界后期,英国普及初等义务教育,工厂禁用童工,马克思主义也是为儿童争取权益努力的一部分。

马克思希望工人能成为时间的主人

二、马克思要你有自由时间,要你有权决定如何利用自己的自由时间

好了,你肯定不想每周工作7天、每天工作24小时吧?来段午休怎么样?你希望有朝一日能拿着退休金享受夕阳红吗?如果答案是肯定的,那么,去谢谢马克思吧。

英国伦敦政经学院的萨维奇教授(Mike Savage)说,只能无休无止地工作,你的时间就不属于你了,你就无法再对自己的人生负责。

马克思写道,在资本主义社会,为了活下去,人们只能出卖他们仅有的——劳动力,以此换钱。马克思说,这通常是不平等的交易,会导致剥削。马克思希望工人能得到更多,比如独立、不被异化。最重要的,是要成为自己时间的主人。

萨维奇说,"简单看,马克思说的是,我们的人生不应该用工作来界定。我们应该有一定程度的自治,自己决定如何生活。现在,这种观点已经成为绝大多数人认可的理想。"

"马克思有句名言:早晨打猎,下午钓鱼,晚上养牛,吃完晚饭后讨论哲学。他坚信自由、解放、反异化。"

在马克思看来,工作满意度来自对劳动成果的自豪感

三、马克思要你从工作中获得满足感

如果人们能够在自己的产品中看到自我、感受到自我存在的价值,那么,工作就会成为快乐的源泉。

工作应该给我们创新的机会,展示我们最美好的层面,无论那是我们的人道,我们的智慧,还是我们的技能。

但是,如果你的工作很糟糕,与感性脱节,那么你可能就会感觉诅丧、抑郁、被异化。

这可不是硅谷哪位励志大师最近的演讲,这是19世纪时马克思说过的话。

马克思在《1844年经济和哲学手稿》中提出的见解,让他成为把工作满足感和人生幸福感联系在一起的第一位思想家之一。他的理论是,既然我们花这么长时间工作,我们必须要从中获得一些幸福感。

马克思认为,从自己的产品中找到美、或者获得自豪感,才能带给你幸福所需的工作满足感。

马克思注意到,资本主义一味追求速度,增加产出、利润,结果分工越来越精细。

如果你每天的工作就是在螺丝上刻出3个圈儿,每天好几千次,一做就是好多天、甚至好多年……

这样的工作,可能很难让你开心。

马克思说,任何一次真正革命都是社会革命

四、马克思要你成为变革的一分子

如果你所在的社会有毛病——如果你觉得存在不公、不正、不平等,你要发声,要组织起来,要抗议,要争取变革。

但是,19世纪的英国,新兴的资本主义社会对权力被剥夺的工人阶级来说,更像是坚不可摧的磐石。但是马克思坚信变革,鼓励他人争取变革。后来,他的这个想法广泛流传。

在许多国家,有组织的抗议示威带来很大的社会变革:立法禁止种族歧视、同性恋歧视、阶级歧视等。

"伦敦马克思主义节"组织者尼尔森(Lewis Nielsen)说,"需要革命改变社会;我们抗议是要争取社会进步。普通人正是这样得到了'全民保健系统'和八小时工作制。"

马克思通常被称作哲学家,但是尼尔森并不这样认为。他说,"那样说好像他所做的只是把问题哲学化、写出些理论。如果你看一看马克思一生的所作所为,你就会发现,他也是活动家:他创建了'国际工人协会',参与支持贫穷工人罢工的活动;他提出的'全世界劳动者联合起来'是真正的号角。马克思留给我们的遗产是通过斗争获得改善的传统。这是基于马克思主义理论的,不管那些抗议的人是否把自己看作马克思主义者。"

尼尔森还说,"女人怎样获得投票权的?并不是因为议会里的男人于心不忍了,而是因为女人组织起来去示威。我们如何得到周末休息日的?工会组织罢工争取来的。"

看起来,马克思通过斗争实现社会变革的倡议真的扎了根,1943年,英国保守党政客霍格(Quintin Hogg)承认,"我们必须给他们改革,否则他们就会给我们革命。"

马克思对大公司和政府之间的关系持怀疑态度

马克思警告媒体会影响人们的观点

五、马克思警告过你国家和大公司的关系,提醒过你小心媒体

国家和大公司关系紧密,你什么感觉?谷歌给了中国后门钥匙,你是不是有些不舒服?脸书把个人数据泄露给一家研发影响投票意图系统的公司,你怎么看?

19世纪时,马克思和恩格斯已经在表述类似的担心。

当然了,马克思和恩格斯并不用社交媒体,但是布宜诺斯艾利斯大学犯罪学教授、纽约教授研究员维斯(Valeria Vegh Weis)说,他们是发现此类危险、并加以分析的第一人。"他们仔细研究过当时的政府银行、商家和重要的殖民主体之间的合作网络,并且追根溯源,一直到15世纪。"

他们的结论?维斯这样说:如果某种做法—无论是否恶劣,被证实对商家、国家有利,比如,贩奴是推进殖民化的手段,国家就会制定于此有利的的立法。

马克思对媒体影响力的敏锐观察,在21世纪的今天看起来也依然新鲜。维斯说,"在影响公共舆论上,马克思懂得媒体的重要性。现在我们经常提假新闻,媒体恐慌……但是,马克思早就见过了。"

"马克思研究过当时发表的文章,得出结论的是,对穷人的小偷小摸、犯罪活动,不仅报道太多、而且有所夸大,白领犯罪、政治丑闻提的更少。"

媒体也被用作分裂社会的工具。

维斯说,"指责爱尔兰人偷走了英格兰人的工作,让黑人和白人对立,男人和女人对立,移民和当地人对立……穷人忙着窝里斗的同时,有权有势的人继续为所欲为。"