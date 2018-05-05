板门店今昔：美军撤出朝鲜半岛 欲罢不能

图片版权 AFP Image caption 28,500名驻扎在韩国的美军陆海空军被认为是美国亚太再平衡的关键举措。

上周五韩国总统文在寅和朝鲜领导人金正恩在板门店会谈取得突破，他们同意努力实现朝鲜半岛非核化，签订和平条约正式结束朝鲜战争。

韩国政府表示，即使达成结束朝鲜战争条约，驻韩美军仍然会继续驻扎。按照1953年朝鲜战争停战后的安全协议规定，约28,500名美军目前仍然驻扎在韩国。

朝鲜战争在1953年交战双方签订板门店停战协议后进入了长达60多年的停战状态。但2009年朝鲜谴责美国破坏朝鲜停战协定，指责美国在朝鲜半岛大量增兵，并在海上展开封锁行动，因此宣布朝鲜将不再受军事停战协定约束。

过去朝鲜提出放弃核武器的条件通常是要美军先撤出朝鲜半岛，而且往往对美韩联合军演作出愤怒反应，但是这次峰会后的板门店宣言并没有提到美国从朝鲜半岛撤军：

致力于"朝鲜半岛无核化"，结束南北方的"敌对行动"；

把非军事化区(DMZ)变成"和平区"，包括停止宣传广播；

军事对峙缓解前，在边界地区裁减兵力；

让美国和中国参加四方会谈，将朝鲜战争停战变成和平，签订和平条约；

组织战争离散家庭团聚；

连接跨越边界的铁路和公路并将其现代化；

联合参加未来的体育赛事，包括今年的亚运会。

韩国总统文在寅的发言人说，"美军驻扎韩国是和韩国与美国结盟相关的问题，与签订和平条约无关。"

但是韩国学者，文在寅总统的统一外交安全事务特别助理文正仁在本周发表的专栏文章中说，如果南北朝鲜签署了和平条约正式结束了朝鲜战争，那么美军就很难再有理由驻扎在韩国。

陆海空驻韩美军

金正恩同美国总统特朗普不久可能会面。虽然还没有公开具体安排细节，但许多人估计金正恩和特朗普也可能在板门店举行峰会。板门店村当初是朝鲜战争停战谈判处，上周南北朝鲜的领导人在那里成功地举行了南北峰会。

图片版权 EPA Image caption 金正恩同文在寅峰会后的板门店宣言并没有提到美国从朝鲜半岛撤军。

5月2日，美军F-22隐形战机抵达韩国准备参加联合空军演习。去年12月美韩举行有史以来最大规模的空军演习时，"猛禽"战机12月也曾抵达韩国 。

韩国《朝鲜日报》报道说，如果朝美峰会如果在板门店举行，"猛禽"战机抵达也可能是为了加强韩国安全。

美军驻韩始于1950年朝鲜战争。当时美军率领联合国军进入朝鲜半岛参战。朝鲜战争停战后美军并没有撤离。后来美国和韩国签订共同防御条约规定自1954年起美军长期驻扎韩国。

驻韩美军归美国太平洋司令部管辖，主要部分是总部设在京畿道平泽汉弗莱斯兵营的美国第8军，人数多达20,000人。其次是驻在乌山空军基地的美国空军第7航空队。

另外在龙山基地驻扎着美国海军陆战队，龙山基地的金营驻扎的美军特种行动部队。

28,500人的美军陆海空部队驻扎韩国被认为是美国亚太再平衡战略的关键举措。

中国"单方面"撤军

1953年7月27日在板门店签订的《朝鲜停战协定》的主要内容是设立了军事分界线，建立非军事缓冲区，战争双方停止敌对行动，遣返战俘等。

在板门店签订的停战协定的全称是《朝鲜人民军最高司令官及中国人民志愿军司令员一方与联合国军总司令另一方关于朝鲜军事停战的协定》。

中国的参战部队（中国人民志愿军）在停战协议签订5年后开始撤出朝鲜。中国和朝鲜一直要求以美军为主的联合国军撤出朝鲜半岛，但没有得到回应。按照中国学者的说法，中国军队在1958年"单方面主动"从朝鲜撤军以对美国造成舆论压力。

美国继续保持在朝鲜半岛驻军，在政治上旨在维护联合国解决框架，宣示在朝鲜半岛建立统一、民主国家的决心，在军事上保持对朝鲜和中国的威慑。

艾森豪威尔威尔任美国总统期间一直强调要遏制来自中国的长期威胁和共产主义蔓延。在朝鲜战争期间艾森豪威尔威尔政府还威胁要对中国的一些地区使用核武器。

美军驻扎韩国的原因中除了以上冷战因素，还有下面的地缘战略考虑。

图片版权 xinhua Image caption 中国的参战部队（中国人民志愿军）在停战协议签订5年后开始撤出朝鲜。

朝鲜半岛位于大陆国家和海洋国家中间，战略地位重要，直接关系到日本防卫。因此，日本学者认为朝鲜半岛如果实现统一，未来国家政治同盟归属对日本安全有尤其重要的意义。

目前南北朝鲜签署和平条约成为可能，美军是否从韩国撤军的问题因此受到关注。周三 （5月2日）韩国总统府一名不愿透露姓名的官员对记者说，首尔希望美军继续驻扎，在周围的强国如中国，日本对峙中发挥调停作用。

维持美在韩驻军

周四（5月3日）《纽约时报》报道，特朗普要求五角大楼考虑减少驻韩美军的人数。不过据说减少驻韩美军并非计划中的“特金会”上讨价还价的筹码。

特朗普之前也说过，美国应该考虑减少驻韩美军的规模，除非首尔愿意承担更多驻军费用。

不过，韩联社报道说，韩国总统府官员透露，在美国访问的韩国官员同白宫核心要员通电话，澄清了上述说法，即特朗普要求减少驻韩美军的消息不实。

1990年代初苏联解体，冷战结束后，驻韩美军经过不断调整，规模也在逐步缩小。

2003-4年，时任美国总统小布什提出要把美军打造成"更机敏灵活的部队"，调整全球美国驻军，同时计划把驻扎在韩国为数37,000人的美国军队减少10,000人。美军减少驻韩美军当时受到了美国一些职业军人和韩国政客的反对。

朝鲜战争结束后，驻韩美军随着朝鲜半岛局势变幻几经调整，从1953年的30多万缩减到现在的3万以下。

《纽约时报》报道引述美国官员的话说，南北朝鲜签订和平条约将减少维持驻韩美军目前规模的必要性，但即使如此，美军也不可能完全撤出韩国。