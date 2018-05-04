久石让：为龙猫、天空之城、千与千寻注入音乐生命

你的器材不支持播放多媒体材料 久石让：音乐就是我的人生

“久石让的音乐，总会联想到宫崎骏动画的画面。他的音乐很有治愈性，揉合了复杂的情感，在悲伤哀怨中，流露出甜蜜与希望，在轻快的音乐中，表达童真与人生充满希望的感觉。”这是一位忠实乐迷的评论。

67岁的久石让有“亚洲电影配乐大师”之称，他的音乐本身难以定义，风格独特，但整体来说，作品明显受20世纪中期的简约主义影响，甚少有复杂多变的节奏，朗朗上口，但能瞬间吸引耳朵，营造情感氛围。久石让作品获奖无数，华语世界两岸三地粉丝众多。

近日，久石让在香港与香港管弦乐团合作演出，门票有限引发抢购潮。 他在香港的记者会上表示：“音乐是我的生命，作曲是我人生的全部。”

久石让的音乐哲学

他本名藤泽守，久石让（Joe Hisaishi）是他的艺名，这个名称源自他的偶像——美国黑人音乐家及制作人昆西‧琼斯。

Image caption 久石让到香港演出引发门票抢购潮。

久石让不是一开始出道便被发掘的天才音乐家，曾在电视台担任配音，在受尽压迫的工作环境下创作，例如在一周内制作六、七十首曲目，来应付电视台庞大的配乐需要。但对音乐的热爱，使他除了在电视台工作糊口，也会参加乐团，制作不同类型的乐曲——但这些成名前的作品，仅能存在于有限度的音乐圈子，和主流有一段距离，有时候也会为个别电影制作配乐，但始终未受关注。

在天份与努力并存下，久石让遇上了改变他一生的合作伙伴——日本国宝级动画大师宫崎骏。

宫崎骏在为《风之谷》制作配乐时，不满意当时配乐师的作品，于是打听别的人选，后来大胆采用久石让的音乐，结果1984年上映的《风之谷》的配乐大受好评，亦为久石让打响名堂。

《天空之城》、《龙猫》、《千与千寻（又译神隐少女）》等，均是出自久石让手笔。根据宫崎骏的说法，久石让每次为他的动画配上音乐时，总要求先看没经剪辑的片段，觉得喜欢的时候，才按自己的理解完成配乐。

图片版权 OPTIMUM HOME ENTERTAINMENT Image caption 他的配乐可以勾起观众回忆动画情节（图为动画《龙猫》）。

图片版权 OPTIMUM HOME ENTERTAINMENT Image caption 《千与千寻》也是被视为经典。

音乐就是我的生命。作曲就是我人生的全部。 日本音乐家久石让

久石让做音乐的哲学，是在感动观众前，便要先感动自己，把真挚的感情融入作品。他坦言，作曲是令他最痛苦、最感压迫的事情，但每次完成令自己满意的作品，又会开心得感叹“活着多好”。

“作曲就是我人生的全部，”他说。

经常演奏久石让作品的业余音乐人蔡淳任形容，宫崎骏的动画好像不能失去久石让的音乐，但久石让却在其他电影中显示出他没有被宫崎骏控制。

2008年奥斯卡最佳外语电影《送行者：礼仪师的乐章（又译入殓师）》中，久石让编写出“哀而不伤”、“庄严忧怨中怀抱希望”的感觉，乍听之下，不容易察觉这是久石让的作品。

图片版权 AFP Image caption 久石让说和动画大师宫崎骏并不太相熟。（宫崎骏资料图片）

久石让在香港对记者说，宫崎骏其实不是他的“拍档”，每次宫崎骏都会找他以及其他作曲家为作品配乐，在众多作品中寻找合适的乐曲，结果只是刚巧选中他的音乐。两人私交不多，没有一起吃饭、喝酒，每次见面都只是讨论工作：“不经不觉，三十多年就这样过去了。”

“宫崎骏的作品和他本人都很伟大，”他说，宫崎骏每一部作品都是呕心沥血，就好像奥运般要差不多四年才能完成一遍。

图片版权 Getty Images Image caption 久石让四出巡游表演，抱怨没有时间作新曲。

跨越国界、跨越民族

曾从事艺术行政，加入管弦乐团十多年的蔡淳任说，久石让的作品很多元化，他懂得如何配合剧情需要，编写最合适的配乐，而不会只专注于固定的音乐类型。

中港台地区的文化娱乐产业也受久石让及宫崎骏的启发。

图片版权 OPTIMUM HOME ENTERTAINMENT Image caption 周杰伦也是粉丝，曾表示喜欢《龙猫》的配乐。

台湾歌手周杰伦曾经表示，自己很喜欢久石让在动画《龙猫》里的配乐，配乐非常好听，厉害之处是听这些音乐，脑海里可以浮现故事的画面，亦很佩服他可以运用多种乐器，由中国的二胡、古筝也可以配合管弦乐组合演奏。

周杰伦说，最喜欢在睡觉的时候弹奏他的作品，认为这“很有情调”。

久石让亦积极与华人电影圈合作，曾为《让子弹飞》、《太阳照常升起》等中国大陆电影配乐，而他有份制作配乐的香港电影《姨妈的后现代生活》、《明月几时有》在香港电影金像奖获得音乐奖项。

久石让甚少处于政治的浪头，但中日关系在2012年开始转差时，久石让减少了与大陆电影合作－不过无法证明这一改变，是与政治有关。然而在2012年时，一些大陆乐团原本想表演他的音乐，被迫退票取消。

在当时的氛围下，中国有不少抵制日本的声音，有少数网民也会扬言罢听他的音乐等等，不过总有网民为此平反，说“音乐归音乐”。

图片版权 OPTIMUM HOME ENTERTAINMENT Image caption 《魔法公主（又译幽灵公主）》中，久石让的配乐揉合凶残与温柔。

久石让本月在香港演出。他说，很多人以为管弦乐就等同古典音乐，没有音乐知识是不会欣赏，他希望管弦乐团演凑电影作品，能吸引更多人认识管弦乐、古典音乐。

香港中文大学日本研究学系吴伟明教授认为，香港人对久石让认识有世代的分别，喜欢他作品的人年纪较大，年轻一代对宫崎骏的热衷已大不如前。

“久石让香港音乐会的扑飞热潮，我的看法是，抢飞的倾向都不是年青人，而是有消费能力，并且觉得怀旧的中年人，”吴伟明教授说。

而他亦坦言，他还是比较喜欢宫崎骏早年的作品，他认为他在人物造型、到内容思想方面，都已现僵化，现在已较少留行他们的作品。

图片版权 OPTIMUM HOME ENTERTAINMENT Image caption 2004年，宫崎骏和久石让合作《霍尔的移动城堡（又译哈尔移动城堡）》

在香港从事教授儿童音乐十多年的王小姐也是久石让的粉丝，她认为宫崎骏电影成功之道，是“小孩子看得懂、大人也别有体会”的深层意义，而久石让的音乐亦同样具备感动小孩与成年人的感染力。

“我有时候在教室播放久石让的音乐，小孩子都会安静下来，觉得很舒服，有些更会主动要求能不能教他们怎么弹奏他的乐曲，而当中，有些小孩根本没有看过宫崎骏的电影，这就是他音乐的力量，”她说：“我们这一代人却是因为看宫崎骏的电影而认识久石让，对我们来说是一种回忆，唤起当年看动画的感受与童真。”

但她说，宫崎骏电影、久石让配乐当红的原因，可能是因为当年他们没有很多竞争对手。

台湾业余乐手蔡淳正亦认为，宫久配的成功是“两岸三地媒体发展的时机”造就，如果他们的配搭是在这世代出现，会否有如此影响力，是未知之数。

尽管蔡喜欢他们的作品，但他同时觉得两人定义了外界对动画的要求。

“其他国家的作品也会被拿来跟他们的动画比较，”蔡说：“我们看动画片的口味，会不会被他们定义，是不是好的动画片就一定要他的类型？”

他认为这是一个值得讨论思考的问题。