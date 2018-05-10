特朗普推特发文：6月12日新加坡见金正恩

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备受关注的“特金会”时间和地点最终敲定。周四（5月10日），特朗普通过推文宣布，他与朝鲜领导人金正恩的会谈将于6月12日在新加坡举行。

“ 我们两人会共同致力于将此变成世界和平非常特殊的时刻，”特朗普说。

这次会面早已引发全世界关注，不仅因为这是美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩的首次会面，还因其会面成果将直接关乎朝鲜半岛和东北亚的安全，以及中国与美国在半岛所扮演的角色。

当天早些时候，3名被朝鲜关押的美国人质已经被释放回家。

图片版权 Twitter Image caption 特朗普推文

“特金会”后美国要撤军吗？

不久前还与金正恩相互言语威胁的特朗普还说，人们可以从这次会谈中见到“非常非常好的事情”。

金正恩此前表示，如果美国和其盟友韩国停止对朝鲜的“敌意行为”，平壤会愿意展开谈判。在不久前与韩国总统文在寅的会谈中，金正恩更是谈及半岛无核等问题。

亚洲分析人士则将关注点更多放在美国可能撤军问题上。《纽约时报》上周引述知情人士说，特朗普正考虑在韩国减少美国驻军的可能性。

不过，特朗普的国家安全顾问博尔顿则表示，《纽约时报》的报道“纯属无稽之谈”。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普的国家安全顾问博尔顿表示，《纽约时报》的报道"纯属无稽之谈"。

还有哪些地点被考虑过？

在文在寅与金正恩会面后，“特金会”在哪里举行成了外界瞩目的焦点。除了新加坡外，外界还谈论过南北韩交界非军事区、蒙古国乌兰巴托，以及北京和瑞士。

支持乌兰巴托选项的人士表示，由于蒙古国离朝鲜更近一些，金正恩可能更倾向于从平壤坐火车直接前往。另外，蒙古国与朝鲜和美国都有外交关系。

Image caption 2015年，新加坡承办了习近平与台湾前总统马英九的会晤。

作为国际政治中的中立国，瑞士也很早表示愿意同时接待特朗普与金正恩。1994年，美国和朝鲜就是在瑞士达成冻结核反应堆建设的框架协议的。不过，这项协议在2003年作废。

作为朝鲜曾经最大的盟国，北京在此前“六方会谈”中扮演重要角色。但由于北京在朝核问题中角色敏感性，分析人士也很快排除了北京承办此次会谈的可能性。

新加坡也曾多次扮演过这样的“中间人”角色，比如2015年习近平与台湾前总统马英九的会晤，以及1993年的“汪辜会谈”。